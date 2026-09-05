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ബുംറ എന്ന് തിരിച്ചുവരും? ബാക്ക് അപ്പായി പ്രിൻസ് യാദവ്! പ്ലാൻ ബിയുമായി ബിസിസിഐ

ബുംറയുടെ ബാക്ക് അപ്പ് താരമായി പേസർ പ്രിൻസ് യാദവിനെ ടീമിലെടുത്തേക്കുമെന്നാണ് പ്രമുഖ ദേശീയ മാധ‍്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്
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ജസ്പ്രീത് ബുംറ, പ്രിൻസ് യാദവ്

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ന‍്യൂഡൽഹി: ബിസിസിഐ മെഡിക്കൽ ടീമിൽ നിന്നും ഫിറ്റ്നസ് ക്ലിയറൻസിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത‍്യൻ താരം ജസ്പ്രീത് ബുംറ. അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിലും ഏഷ‍്യൻ ഗെയിംസിനുള്ള ടീമിലും താരം ഇടംപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കായികക്ഷമത തെളിയിച്ചാൽ മാത്രമെ ബുംറയ്ക്ക് പ്ലെയിങ് ഇലവനിൽ കളിക്കാൻ സാധിക്കൂ.

എന്നാലിപ്പോഴിതാ ബുംറയുടെ ബാക്ക് അപ്പ് താരമായി പേസർ പ്രിൻസ് യാദവിനെ ടീമിലെടുത്തേക്കുമെന്നാണ് ദേശീയ മാധ‍്യമമായ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത‍്യ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബുംറ ഒരുപക്ഷേ കായികക്ഷമത വീണ്ടെടുത്തില്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസ് യാദവ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പരമ്പരയിൽ പകരക്കാരനായി കളിക്കും.

ഇന്ത‍്യയ്ക്കു വേണ്ടി മൂന്ന് ഏകദിനങ്ങളും 6 ടി20 മത്സരങ്ങളും കളിച്ചിട്ടുള്ള പ്രിൻസ് ഏകദിനത്തിൽ നാലും ടി20യിൽ ഒമ്പത് വിക്കറ്റും നേടിയിട്ടുണ്ട്. ജൂൺ 17ന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരേയും പിന്നീട് അയർലൻഡിനെതിരേയും താരം കളിച്ചു. ഐപിഎല്ലിൽ ലഖ്നൗ സൂപ്പർ ജയന്‍റ്സിനു വേണ്ടി 20 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നും 19 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ ഐപിഎൽ സീസണിൽ 14 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നും 19 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയിരുന്നു. സെപ്റ്റംബർ 13ന് ആണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ ടി20 പരമ്പരയിലെ ആദ‍്യ മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നത്. രണ്ടാം മത്സരം സെപ്റ്റംബർ 15നും മൂന്നാം മത്സരം സെപ്റ്റംബർ 17നും നടക്കും. മൂന്ന് മത്സരങ്ങളും ഡൽഹിയിലെ അരുൺ ജെയ്റ്റ്‌ലി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. ഇന്ത‍്യൻ സമയം 7 മണിക്കാണ് മത്സരം.

അതേസമയം, ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ രണ്ടാം ഏകദിന മത്സരത്തിനിടെയാണ് ബുംറയ്ക്ക് പരുക്ക് പറ്റിയത്. നിലവിൽ താരം ഫിറ്റ്നസ് വീണ്ടെടുത്തിട്ടില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ബുംറയ്ക്കു പുറമെ ഓൾറൗണ്ടർമാരായ നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, വാഷിങ്ടൺ സുന്ദർ, ഹർഷിത് റാണ എന്നിവർക്കും കായികക്ഷമത തെളിയിക്കണം. കായികക്ഷമത തെളിയിച്ചാൽ മാത്രമെ ഈ മൂന്നു താരങ്ങളും ഡൽഹിയിൽ ടീമിനൊപ്പം ചേരുക‍യുള്ളൂ.

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