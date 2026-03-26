കാര‍്യവട്ടത്ത് ഏകദിന മത്സരം കളിക്കാൻ രോ-കോ എത്തുന്നു; മത്സരക്രമം പുറത്തുവിട്ട് ബിസിസിഐ

വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസാണ് ഇന്ത‍്യൻ ടീമിന്‍റെ എതിരാളികൾ
bcci unveils 2026-27 home season schedule

रोहित शर्मा, विराट कोहली

ന‍്യൂഡൽഹി: ഏകദിന മത്സരം കളിക്കാൻ ഇന്ത‍്യൻ താരങ്ങളായ രോഹിത് ശർമയും വിരാട് കോലിയും തിരുവനന്തപുരം ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിലെത്തും. വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസാണ് ഇന്ത‍്യൻ ടീമിന്‍റെ എതിരാളികൾ. 2026-27 ഹോം മത്സരങ്ങളുടെ മത്സരക്രമം ബിസിസിഐ പുറത്തുവിട്ടു.

വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെ കൂടാതെ ശ്രീലങ്ക, സിംബാബ്‌വെ, ഓസ്ട്രേലിയ എന്നീ ടീമുകൾ ഇന്ത‍്യയിൽ പര‍്യടനം നടത്തും. 17 നഗരങ്ങളിലായി 22 മത്സരങ്ങൾ ഇന്ത‍്യ കളിക്കും. വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരേ മൂന്ന് ഏകദിനവും 5 ടി20 മത്സരങ്ങളുമാണ് ഇന്ത‍്യ കളിക്കുക.

സെപ്റ്റംബർ 27ന് പരമ്പരയിലെ ആദ‍്യ മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് സെപ്റ്റംബർ 30ന് ഗോഹട്ടിയിലും ഒക്റ്റോബർ 3ന് ചണ്ഡീഗഡിലും മത്സരങ്ങൾ നടക്കും. ഒക്റ്റോബർ 6ന് ടി20 പരമ്പരയ്ക്ക് തുടക്കമാവും.

Also Read

No stories found.

Trending

No stories found.
