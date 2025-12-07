ഇംഗ്ലിഷ് ലീഗിൽ അട്ടിമറി

ലണ്ടൻ: ഇംഗ്ലിഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് മത്സരത്തിൽ ആഴ്സണലിനെ ആസ്റ്റൺ വില്ല ഒന്നിനെതിരേ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്തു. വില്ലാ പാർക്കിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ പോരാട്ടത്തിന്റെ അധികസമയത്ത് എമിലിയാനോ ബ്യൂൻഡിയ നേടിയ ഗോളാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള ആഴ്സണലിനെ ഞെട്ടിച്ചത്.
രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി സണ്ടർലാൻഡിനെ 3-0ന് തകർത്തതോടെ 'ഗണ്ണേഴ്സി'ന്റെ ലീഡ് വെറും രണ്ട് പോയിന്റായി കുറഞ്ഞു. വില്ല ഒരു പോയിന്റ് വ്യത്യാസത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തി.
ലീഡ്സിൽ കൂടുതൽ പോയിന്റുകൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തി ലിവർപൂളിന്റെ കിരീടപ്രതീക്ഷകൾക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചടിയേറ്റു. എല്ലൻഡ് റോഡിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ആർനെ സ്ലോട്ടിന്റെ ടീം രണ്ട് ഗോളിന്റെ ലീഡ് പാഴാക്കി, അധികസമയത്തിന്റെ ആറാം മിനിറ്റിൽ ഗോൾ വഴങ്ങി 3-3ന് സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞു.
ബോൺമൗത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ചെൽസി 0-0ന് സമനിലയിൽ കുടുങ്ങി, ഇത് അവർക്ക് തുടർച്ചയായ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നഷ്ടമാണ്.
ആഴ്സണൽ ഞെട്ടി
അധികസമയത്തിന്റെ അഞ്ചാം മിനിറ്റിലാണ് ബ്യൂൻഡിയ വിജയഗോൾ നേടിയത്. ഗോൾമുഖത്തെ കൂട്ടപ്പൊരിച്ചിലിനിടയിലും പകരക്കാരനായി എത്തിയ താരം സമചിത്തതയോടെ ക്രൗഡ് ചെയ്ത ബോക്സിലൂടെ ഷോട്ട് ഉയർത്തി വലയിലെത്തിച്ചു.
സണ്ടർലാൻഡിനോടും ചെൽസിയോടും സമനില വഴങ്ങിയ ശേഷം, സ്വന്തം തട്ടകത്തിന് പുറത്ത് ആഴ്സണലിന് പോയിന്റ് നഷ്ടമാകുന്ന തുടർച്ചയായ മൂന്നാമത്തെ മത്സരമാണിത്. ഈ ഫലങ്ങൾ സിറ്റി, വില്ല പോലുള്ള എതിരാളികൾക്ക് സാധ്യത തുറന്നുനൽകി.
സീസണിലെ മോശം തുടക്കത്തിന് ശേഷം ഉനായ് എമറിയുടെ ടീം ആദ്യ അഞ്ച് കളികളിൽ വിജയമില്ലാതെ പോയിരുന്നു. എന്നാൽ, കഴിഞ്ഞ 10 കളികളിൽ വില്ല നേടുന്ന ഒമ്പതാമത്തെ വിജയമാണിത്.
ഈ സീസണിൽ ആഴ്സണലിന്റെ രണ്ടാമത്തെ തോൽവിയാണിത്. ഓഗസ്റ്റിൽ ലിവർപൂളിനോടാണ് ഇതിനുമുൻപ് തോറ്റത്.
ലിവർപൂളിന് പിഴച്ചു
ലീഡ്സിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ കളി അധികസമയത്തേക്കു നീങ്ങുമ്പോൾ ലിവർപൂൾ ആദ്യ അഞ്ച് സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന് ഉറപ്പായിരുന്നു. എന്നാൽ, കോർണറിൽ നിന്ന് ഫാർ പോസ്റ്റിലേക്ക് എത്തിയ ഓ ടനാക്ക അവർക്ക് വിജയം നിഷേധിച്ചു.
രണ്ടാം പകുതിക്ക് തൊട്ടുപിന്നാലെ രണ്ട് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഹ്യൂഗോ എക്കിറ്റികെ രണ്ട് ഗോളുകൾ നേടിയതോടെ, 10 കളികളിൽ ലിവർപൂളിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ലീഗ് വിജയമാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഡൊമിനിക് കാൽവർട്ട്-ലെവിൻ പെനാൽറ്റിയിൽ നിന്നും രണ്ട് മിനിറ്റിനുശേഷം ആന്റൺ സ്റ്റാച്ച് സമനില ഗോൾ നേടിയപ്പോഴും ലീഡ്സ് ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ചു.
80-ാം മിനിറ്റിൽ ഡൊമിനിക് സൊബോസ്ലായ് സന്ദർശകരെ വീണ്ടും മുന്നിലെത്തിച്ചെങ്കിലും, നാലാം ഒഫീഷ്യൽ ഒമ്പത് മിനിറ്റ് അധികസമയം അനുവദിച്ചതോടെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടിലെ കാണികൾ വീണ്ടും ഒരു തിരിച്ചുവരവ് പ്രതീക്ഷിച്ചു, ടനാക്ക അത് സാധിച്ചുകൊടുത്തു.
തുടർച്ചയായ മൂന്നാം മത്സരത്തിലും മുഹമ്മദ് സലാ ബെഞ്ചിലായിരുന്നു, ലിവർപൂൾ ഇതിഹാസം ഉപയോഗിക്കപ്പെടാത്ത പകരക്കാരനായി തുടർന്നു.
സിറ്റി വ്യത്യാസം കുറയ്ക്കുന്നു
ലീഗിൽ നാല് തോൽവികൾ ഉണ്ടായിട്ടും സണ്ടർലാൻഡിനെതിരായ വിജയത്തോടെ മാൻ സിറ്റി ആഴ്സണലിന് രണ്ട് പോയിന്റ് മാത്രം പിന്നിലാണ്.
ഇത്തിഹാദ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ റൂബൻ ഡയസ് അതിമനോഹരമായ ലോംഗ് റേഞ്ച് ഗോളിലൂടെയും ജോസ്കോ ഗ്വാർഡിയോൾ ഗോൾ നേടിയും ആദ്യ പകുതിയിൽ സിറ്റിക്ക് 2-0 ലീഡ് നൽകി, രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഫിൽ ഫോഡൻ ഒരു ഹെഡ്ഡറിലൂടെ മൂന്നാം ഗോൾ നേടി.
ചെൽസിക്ക് തിരിച്ചടി
കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ സാധ്യമായ ഒമ്പത് പോയിന്റുകളിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ് മാത്രം നേടിയതോടെ നാലാം സ്ഥാനത്തുള്ള ചെൽസിയുടെ കിരീടപോരാട്ടം മന്ദഗതിയിലായി.
സെപ്റ്റംബറിന് ശേഷം ആദ്യമായി കോൾ പാമർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇലവനിൽ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടും ക്ലബ് ലോകകപ്പ് ചാമ്പ്യന് ബോൺമൗത്തിൽ പ്രചോദനം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
ലിയാം ഡെലാപ് ആദ്യ പകുതിയിൽ തോളിലെ പരിക്ക് കാരണം കളം വിട്ടു.
ഗ്വിമാരേസിന്റെ മികച്ച പ്രകടനം
ന്യൂകാസിൽ ബേൺലിക്കെതിരേ 2-1ന് വിജയിച്ചപ്പോൾ ബ്രൂണോ ഗ്വിമാരേസ് കോർണറിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഗോൾ നേടി.
സെന്റ് ജെയിംസ് പാർക്കിൽ വെച്ച് ബേൺലി ഗോൾകീപ്പർ മാർട്ടിൻ ഡുബ്രാവ്കയെ മറികടന്ന് മിഡ്ഫീൽഡറുടെ കിക്ക് വലയിലേക്ക് വളഞ്ഞു. ആദ്യ പകുതിയുടെ അധികസമയത്ത് ആന്റണി ഗോർഡൺ പെനാൽറ്റിയിലൂടെ രണ്ടാം ഗോൾ നേടി.
ന്യൂകാസിലിന് എളുപ്പമുള്ള വിജയമായിരിക്കേണ്ടിയിരുന്ന മത്സരം, സിയാൻ ഫ്ലെമ്മിംഗ് അധികസമയത്തെ പെനാൽറ്റിയിലൂടെ ഒരു ഗോൾ തിരിച്ചടിച്ചതോടെ വീണ്ടും സമനില ഭീഷണിയിലായി.
സ്പർസിന് ആശ്വാസം
ബ്രെന്റ്ഫോർഡിനെ 2-0ന് തോൽപ്പിച്ച് ടോട്ടൻഹാം ഹോം ഗ്രൗണ്ടിൽ കാത്തിരുന്ന ഒരു ലീഗ് വിജയം നേടി. പുതുതായി സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ച ബേൺലിക്കെതിരേ സീസണിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിലായിരുന്നു സ്പർസിന് ടോട്ടൻഹാം ഹോട്ട്സ്പർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ അവസാനമായി ഹോം വിജയം ലഭിച്ചത്. അതിനുശേഷം സ്വന്തം ആരാധകർക്ക് മുന്നിൽ തുടർച്ചയായി ആറ് കളികൾ വിജയിക്കാതെ പോയിരുന്നു. എന്നാൽ പരിശീലകൻ തോമസ് ഫ്രാങ്കിന്റെ മുൻ ടീമിനെതിരേ റിച്ചാർലിസൺ, സാവി സിമൺസ് എന്നിവർ ആദ്യ പകുതിയിൽ നേടിയ ഗോളുകളോടെ ആ മോശം streak അവസാനിച്ചു. നോട്ടിംഗ്ഹാം ഫോറസ്റ്റിനെ 3-0ന് തകർത്തതിന് ശേഷം എവർട്ടൺ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തേക്ക് മുന്നേറി.