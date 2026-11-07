ലിസ്ബൺ: പോർച്ചുഗൽ ഫുട്ബോൾ ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റനായി ബെർണാഡോ സിൽവയെ നിയമിച്ചു. ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ നവംബർ 5ന് വിരമിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണിത്. ഡെന്മാർക്ക്, വെയിൽസ് എന്നീ ടീമുകൾക്കെതിരേ വരാനിരിക്കുന്ന യുവേഫ നേഷൻസ് ലീഗ് മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള 28 അംഗ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോഴാണ് പരിശീലകന് ഹോർഹെ ജീസസ് ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
115 അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുള്ള താരമാണ് സിൽവ. അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങൾ കളിക്കുന്നതിന്റെ എണ്ണം കണക്കിലെടുത്ത് ക്യാപ്റ്റനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന നിലവിലുള്ള രീതി പോർച്ചുഗൽ തുടരുമെന്നും കോച്ച് വ്യക്തമാക്കി.
കഴിവുള്ള പരിചയസമ്പത്തുള്ള താരമാണ് ബെർണാഡോ സിൽവയെന്നും റിയൽ മാഡ്രിഡിൽ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ മികച്ച ഫോമിലാണെന്നും കോച്ച് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതേസമയം, ഹോർഹെ ജീസസുമായുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളെത്തുടർന്നാണ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ സെപ്റ്റംബർ 30ന് ദേശീയ ടീമിന്റെ പരിശീലന ക്യാംപ് വിട്ട് മടങ്ങിയത്. ഇതിനു പിന്നാലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു.