കൊൽക്കത്തയിൽ ബ്രസീലിനെ നേരിടാൻ ഇന്ത്യ

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കൊൽക്കത്ത: ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ഇതുവരെ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ രാത്രി ഇതാ ആഗതമാകുന്നു. ശനിയാഴ്ച സാൾട്ട് ലേക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സൗഹൃദ മത്സരത്തിൽ, അഞ്ച് തവണ ലോക ജേതാക്കളായ ബ്രസീൽ, ഏഷ്യയിലെങ്കിലും കരുത്ത് തെളിയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഇന്ത്യയെ നേരിടും.
ഫിഫ ലോക റാങ്കിങ്ങിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനമുള്ള ബ്രസീൽ ആദ്യമായാണ് ഇന്ത്യക്ക് എതിരാളിയാകുന്നത്. റയൽ മാഡ്രിഡ് ഫോർവേഡ് വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ, ആഴ്സനൽ ഡിഫൻഡർ ഗബ്രിയേൽ മഗല്യാസ്, മിഡ്ഫീൽഡ് താരം ബ്രൂണോ ഗിമറേസ്, വെറ്ററൻ മാർക്കിഞ്ഞോസ് എന്നിവരടങ്ങിയ ടീമിനെയാണ് ബ്രസീൽ അണിനിരത്തുന്നത്.
ഇന്ത്യയിൽ മറ്റെവിടെയും എന്നതുപോലെ കൊൽക്കത്തയിലും മഞ്ഞ ജേഴ്സിക്ക് വൻ ആരാധകവൃന്ദമുണ്ട്. ഏതു ലോകകപ്പ് കാലത്തും, നഗരത്തിലെ തെരിവുകൾ പകുതി ബ്രസീൽ പതാകയും പകുതി അർജന്റീന പതാകയും അണിയുന്ന വൈകാരിക വിഭജനത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാറുണ്ട്.
138-ാം റാങ്കുകാരായ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച്, ലോക നിലവാരവുമായി മാറ്റുരച്ചു നോക്കാൻ ഏറ്റവും മികച്ച അവസരമാണ് ഈ മത്സരം. ഒരിക്കലും ലോകകപ്പ് കളിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഇന്ത്യ, സൗദി അറേബ്യയിൽ നടക്കുന്ന 2027 ഏഷ്യൻ കപ്പിനും യോഗ്യത നേടിയിരുന്നില്ല. ഇന്ത്യയുടെ ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സും ഏഷ്യയിലെ ശക്തരായ ടീമുകളും തമ്മിൽപ്പോലും വലിയ അന്തരം നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ടീമുകളിലൊന്നിനു മുന്നിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്നത്.
എന്നാൽ, എഐഎഫ്എഫ് ഇതിനെ വ്യത്യസ്തമായാണ് കാണുന്നത്. "ചരിത്രപരം" എന്നാണ് പ്രസിഡന്റ് കല്യാൺ ചൗബെ ശനിയാഴ്ചത്തെ മത്സരത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ബ്രസീലിന്റെ നിലവാരമുള്ള ഒരു ടീമുമായുള്ള അനുഭവം പുതിയ ആരാധകരെ ആകർഷിക്കുമെന്നും, ഇന്ത്യൻ കളിക്കാർക്ക് അപൂർവമായി ലഭിക്കുന്ന അനുഭവം നൽകുമെന്നും ഫെഡറേഷൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ഇതേ ഫെഡറേഷൻ തന്നെയാണ്, അർജന്റീന ഇന്ത്യയിൽ കളിക്കാൻ ഇങ്ങോട്ട് താത്പര്യം അറിയിച്ചപ്പോൾ, അത് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം കെടുത്തുമെന്ന വാദമുയർത്തി നിരാകരിച്ചത്. ഇപ്പോൾ, ആസിയാൻ കപ്പിൽനിന്ന് പിന്മാറിയാണ് ബ്രസീൽ മത്സരത്തിന് ഇന്ത്യ സമയം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ തീരുമാനത്തെ മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ ബൈചുങ് ബുടിയ അടക്കമുള്ളവർ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ഒറ്റ ഹൈ പ്രൊഫൈൽ സൗഹൃദ മത്സരത്തിൽ വൻതോതിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നിനെക്കാൾ, ടൂർണമെന്റുകൾ കളിക്കുന്നതും ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിലെ ദീർഘകാല നിക്ഷേപവും കൂടുതൽ മൂല്യം നൽകുമെന്നാണ് ബുടിയയുടെ വാദം.
ബ്രസീലിനെ കൊൽക്കത്തയിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ചെലവിനെക്കുറിച്ചും ബുടിയ ചോദ്യമുയർത്തി—ആ പണം പ്രതിസന്ധിയിലുള്ള ആഭ്യന്തര ക്ലബ്ബുകൾക്കും ഗ്രാസ്റൂട്ട് ഫുട്ബോളിനുമായി ഉപയോഗിക്കാമായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
മൊത്തം ചെലവ് 50-70 കോടി രൂപയാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. ബ്രസീലിന്റെ 90 അംഗ പ്രതിനിധി സംഘത്തിന്റെ ചാർട്ടർ വിമാനത്തിനായി എഐഎഫ്എഫ് ഏകദേശം 6 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചതായി മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടും പുറത്തുവന്നിരുന്നു.
ക്രിക്കറ്റിന് ആധിപത്യമുള്ള ഒരു കായിക വിപണിയായി ഇന്ത്യ തുടരുമ്പോൾ, ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ സാമ്പത്തികവും ഘടനാപരവുമായ പ്രശ്നങ്ങളുമായി മല്ലിടുകയാണ്—കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിന്റെ ഭാവിയും ഫോർമാറ്റും വരെ അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ അകപ്പെട്ടിരുന്നു.
ബ്രസീലിന്റെ സന്ദർശനത്തിന് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലവുമുണ്ട്. അതേ സാൾട്ട് ലേക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മുൻ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ കീഴിൽ നടന്ന ലയണൽ മെസി പരിപാടി കോലാഹലത്തിൽ കലാശിച്ചതിന് ഒരു വർഷത്തിൽ താഴെ മാത്രം കഴിഞ്ഞ്, പുതുതായി അധികാരമേറ്റ പശ്ചിമ ബംഗാൾ ബിജെപി സർക്കാരിന്റെ പൂർണ പിന്തുണയോടെയാണ് ഈ മത്സരം നടക്കുന്നത്.
2025 ഡിസംബർ 13ന്, അർജന്റൈൻ താരത്തെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നാരോപിച്ച് പ്രകോപിതരായ കാണികൾക്കിടയിൽനിന്ന് മെസിയെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് വേദിയിലെത്തി 20 മിനിറ്റിനുള്ളിലായിരുന്നു. സ്റ്റേഡിയത്തിലെ കസേരകളും മറ്റ് വസ്തുവകകളും നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന തരത്തിലേക്ക് അന്ന് അസംതൃപ്തി കലാപമായി മാറിയിരുന്നു. എന്നാൽ, അതൊരു പ്രൊമോഷണൽ പരിപാടിയായിരുന്നു; ഇതാകട്ടെ, പൂർണ തോതിലുള്ള ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര സൗഹൃദ മത്സരവും.
ന്യൂ ലുക്ക് ബ്രസീൽ
2026 ലോകകപ്പിൽ നോർവെയോട് തോറ്റ് പ്രീ-ക്വാർട്ടറിൽ പുറത്തായതിനു ശേഷമുള്ള കാർലോ ആഞ്ചലോട്ടിയുടെ പുനർനിർമാണ പ്രക്രിയയിലെ മറ്റൊരു ചുവടാണ് ബ്രസീലിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ മത്സരം. മികവ് തെളിയിച്ച അന്താരാഷ്ട്ര താരങ്ങളെയും യുവതാരങ്ങളെയും സമന്വയിപ്പിച്ച ഇറ്റാലിയൻ കോച്ച്, അടുത്ത സൈക്കിളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നിരവധി സ്ക്വാഡ് അംഗങ്ങൾക്ക് സീനിയർ അരങ്ങേറ്റത്തിനുള്ള അവസരവും ഒരുക്കുന്നു.
ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ 4-2 ജയത്തിൽ ഗോൾ നേടുകയും മൂന്നാം ഗോൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്ത വിനി തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണം—സ്ക്വാഡിലെ ഏറ്റവും അപകടകാരിയായ താരങ്ങളിൽ ഒരാളായി അദ്ദേഹം തുടരുന്നു.
മാർക്കിഞ്ഞോസും ഗബ്രിയേൽ മഗല്യാസും അനുഭവസമ്പത്ത് നൽകുമ്പോൾ, ബ്രൂണോ ഗിമറേസ് മിഡ്ഫീൽഡിൽ ഗുണനിലവാരം സമ്മാനിക്കും. റഫീഞ്ഞ പുറത്തായതോടെ, വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ ഇടതുഭാഗത്തും റയാൻ വലതുഭാഗത്തും പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, സെന്ററിൽ എൻഡ്രിക്കിനെയോ ചെൽസിയുടെ ഷോവോ പെഡ്രോയെയോ ബ്രസീൽ പരീക്ഷിച്ചേക്കും.
പോരാട്ടവീര്യമുള്ള ഇന്ത്യ
സെപ്റ്റംബർ 25ന് ബെംഗളൂരുവിൽ പനാമയ്ക്കെതിരേ 1-1 സമനില നേടിയതിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ഖാലിദ് ജമീലിന്റെ ടീം എത്തുന്നത്.
പക്ഷേ, ബ്രസീലിനെതിരേ സ്ഥിരമായ പന്തടക്കം ഇന്ത്യക്ക് ലഭിക്കാനിടയില്ല, സ്വന്തം ബോക്സിനു ചുറ്റും ദീർഘനേരം പ്രതിരോധിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. പനാമയ്ക്കെതിരേ പ്രയോഗിച്ചതു പോലൊരു ആക്രമണോത്സുക ശൈലി ബ്രസീലിനോട് പുറത്തെടുക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ്.
ബ്രസീലിനെ സ്വന്തം ഗോളിലേക്ക് ഓടിക്കാൻ ആവശ്യമായ വേഗം വില്യംസിനും അഷിക് കുരുണിയനും നൽകാനാകും. മുന്നോട്ടു കയറി ആക്രമണകാരികളെ നേരിടാനുള്ള അൻവർ അലിയുടെ സന്നദ്ധതയും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
1977-ൽ ഈഡൻ ഗാർഡൻസിൽ പെലെയുടെ താരനിബിഡമായ ന്യൂയോർക്ക് കോസ്മോസിന് ആതിഥ്യമരുളിയതു മുതൽ, 2011-ൽ സാൾട്ട് ലേക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മെസിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അർജന്റീന വെനസ്വേലയ്ക്കെതിരേ നേടിയ ജയം വരെ, ഒരു ഫുട്ബോൾ മാമാങ്കം എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് അറിയാം. ഇപ്പോൾ, അതിലും തിളക്കമാർന്ന വെളിച്ചത്തോടെയാണ് ബ്രസീൽ എത്തുന്നത്.