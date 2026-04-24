മുംബൈ: കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെതിരായ ഐപിഎൽ മത്സരത്തിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സുിനു വേണ്ടി സെഞ്ചുറി തികച്ച മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണിനെ അഭിനന്ദിച്ച് സഹതാരങ്ങൾ. 54 പന്തിൽ സെഞ്ചുറി തികച്ച സഞ്ജുവിനെ സ്റ്റാർ പേസർ പേസർ ജസ്പ്രീത് ബുംറയും ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയും സൂര്യകുമാർ യാദവും അഭിനന്ദിച്ചു.
ഇത് ആദ്യമായാണ് ഒരു ഐപിഎൽ സീസണിൽ സഞ്ജു രണ്ടാം തവണ സെഞ്ചുറി നേടുന്നത്. 10 ബൗണ്ടറികളും 6 സിക്സറുകളും അടങ്ങുന്നതായിരുന്നു താരത്തിന്റെ നിർണായക ബാറ്റിങ് പ്രകടനം. മുംബൈയ്ക്കെതിരേ ചെന്നൈ താരം നേടുന്ന ആദ്യ സെഞ്ചുറിയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാംഖഡെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കണ്ടത്.