ചെന്നൈ: ഇത്തവണത്തെ ഐപിഎൽ സീസണിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിനു വേണ്ടി മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ ഓപ്പണിങ് ബാറ്ററായി കളിക്കും. ക്യാപ്റ്റൻ ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദാണ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്.
സഞ്ജുവിനൊപ്പം ഗെയ്ക്വാദാണ് മറുവശത്ത് ഓപ്പണിങ്ങിറങ്ങുക. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ യുവതാരം ആയുഷ് മാത്രെയായിരുന്നു ചെന്നൈയ്ക്കു വേണ്ടി ഓപ്പണിങ് ബാറ്ററായി കളിച്ചത്. ഈ സീസണിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തായിരിക്കും ആയുഷ് കളിക്കുക.
ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ താരം ഡെവാൾഡ് ബ്രവിസ് നാലാം സ്ഥാനത്തും കളിക്കും. 18 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് സഞ്ജുവിനെ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിൽ നിന്നും ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിലെത്തിച്ചത്. ലോകകപ്പിലെ തകർപ്പൻ പ്രകടനം ഐപിഎല്ലിൽ ആവർത്തിക്കുന്നത് കാണാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് സഞ്ജുവിന്റെ ആരാധകർ.