IPL പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യത ഇനി ആർക്കൊക്കെ

ഐപിഎൽ പ്ലേ ഓഫ്: ഗുജറാത്ത് ഏകദേശം ഉറപ്പിച്ചു; ബംഗളൂരുവിനു മികച്ച സാധ്യത; മുംബൈയും ലഖ്‌നൗവും പുറത്ത്
മുംബൈ: ഐപിഎൽ പതിനേഴാം സീസണിലെ ലീഗ് മത്സരങ്ങൾ ആവേശകരമായ അന്ത്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. ലീഗ് ഘട്ടത്തിൽ ഇനി 14 മത്സരങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ, ടീമുകളുടെ പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യതകൾ എങ്ങനെയൊക്കെ എന്നു പരിശോധിക്കാം.

ശേഷിക്കുന്ന മത്സരങ്ങളിലെ 16,384 സാധ്യതകൾ വിശകലനം ചെയ്താണ് ഈ ശതമാനം കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിലെ മത്സരഫലങ്ങൾ ഈ ശതമാനക്കണക്കുകളിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും.

ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസും റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബംഗളൂരുവുമാണ് ആദ്യ നാലിൽ എത്താൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യത കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ടീമുകൾ. ശേഷിക്കുന്ന രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങൾക്കായി ആറ് ടീമുകൾ കടുത്ത പോരാട്ടത്തിലാണ്. മുംബൈ ഇന്ത്യൻസും ലഖ്നൗ സൂപ്പർ ജയന്‍റ്സും പുറത്തായിക്കഴിഞ്ഞു.

  1. ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് (GT): പ്ലേ ഓഫ് ഉറപ്പിച്ചു എന്ന് തന്നെ പറയാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഗുജറാത്തിന്‍റെ പ്രകടനം. ആദ്യ നാലിൽ എത്താൻ 99.6% സാധ്യതയാണ് ഇവർക്കുള്ളത്. ആദ്യ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ 84.5% സാധ്യതയും കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.

  2. റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ (RCB): മികച്ച ഫോമിലുള്ള ബാംഗ്ലൂർ ആദ്യ നാലിൽ എത്താൻ 88.1% സാധ്യതയുണ്ട്. ആദ്യ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്താനുള്ള സാധ്യത 59 ശതമാനമാണ്.

  3. സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് (SRH): കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിലെ തോൽവിയോടെ ഹൈദരാബാദിന്‍റെ സാധ്യതകൾ 76.8 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു.

  4. പഞ്ചാബ് കിങ്‌സ് (PBKS): പ്ലേ ഓഫ് പോരാട്ടത്തിൽ സജീവമായുള്ള പഞ്ചാബിന് 64.5% സാധ്യതയാണ് നിലവിലുള്ളത്.

  5. സിഎസ്കെ (CSK): ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്‌സിന് പ്ലേ ഓഫ് യോഗ്യത നേടാൻ 53 ശതമാനത്തിനു മുകളിൽ സാധ്യതയുണ്ട്.

  6. ആർആർ (RR): രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനു പ്ലേ ഓഫ് യോഗ്യത നേടാൻ ചെന്നൈക്കു തുല്യമായ സാധ്യതയാണ് കണക്കാക്കുന്നത്- 53%.

  7. കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സ് (KKR): അവർക്ക് 12.8% സാധ്യത മാത്രമേ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ.

  8. ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് (DC): ഡൽഹിക്ക് വെറും 3.2% സാധ്യതയാണ് കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്.

  9. മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് (MI): സാധ്യത 0%

  10. ലഖ്നൗ സൂപ്പർ ജയന്‍റ്സ് (LSG): സാധ്യത 0%

