റായ്പുർ: കോൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനെതിരായ ഐപിഎൽ മത്സരത്തിൽ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരുവിന് 193 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം. നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 192 റൺസാണ് കോൽക്കത്ത അടിച്ചെടുത്തതത്.
46 പന്തിൽ നിന്നും 7 ബൗണ്ടറിയും 3 സിക്സും അടക്കം 71 റൺസ് അടിച്ചു കൂട്ടി പുറത്താവാതെ നിന്ന അംഗ്കൃഷ് രഘുവംശിയാണ് കെകെആറിന്റെ ടോപ് സ്കോറർ അംഗ്കൃഷിനു പുറമെ ഓൾറൗണ്ടർ കാമറൂൺ ഗ്രീൻ (24 പന്തിൽ 32) തരക്കേടില്ലാത്ത പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തു. ആർസിബിക്കു വേണ്ടി ഭുവനേശ്വർ കുമാർ, ജോഷ് ഹേസൽവുഡ്, റസിഖ് സലാം എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി.
ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ കോൽക്കത്തയ്ക്ക് ഭേദപ്പെട്ട തുടക്കമാണ് ഓപ്പണർമാരായ ഫിൻ അലനും (18) ക്യാപ്റ്റൻ അജിങ്ക്യ രഹാനെയും നൽകിയത്. ആദ്യ രണ്ട് ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമില്ലാതെ 18 റൺസുണ്ടായിരുന്നു ടീമിന്. ആദ്യ ഓവർ ഭുവനേശ്വർ അതിഗംഭീരമായി പന്തെറിഞ്ഞപ്പോൾ ജേക്കബ് ഡഫിയെ ഫിൻ അലൻ ബൗണ്ടറിയും സിക്സും പറത്തി 14 റൺസ് അടിച്ചെടുത്തു. എന്നാൽ ഫിൻ അലന്റെ മിന്നൽ വെടിക്കെട്ടിന് അധികം ആയുസുണ്ടായിരുന്നില്ല.
ഭുവനേശ്വർ കുമാറിന്റെ രണ്ടാം ഓവറിൽ വിക്കറ്റ് നൽകി മടങ്ങി. എന്നാൽ ഡഫി എറിഞ്ഞ രണ്ടാം ഓവറിൽ 17 റൺസ് അടിച്ചെടുത്ത് രഹാനെ റൺസ് ഉയർത്തി. ഒടുവിൽ ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് വേണ്ടി വന്നു രഹാനെയെ പുറത്താക്കാൻ. 19 റൺസായിരുന്നു രഹാനെയുടെ സമ്പാദ്യം. പവർപ്ലേ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ രണ്ടു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 56 റൺസെന്ന നിലയിലായിരുന്നു ടീം.
മൂന്നാം വിക്കറ്റിൽ അംഗ്കൃഷ്- ഗ്രീൻ സഖ്യം ചേർത്ത 50 റൺസ് കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ മികവിൽ ടീം സ്കോർ 100 കടന്നു. 12.2 ഓവറിൽ റസീഖ് സലാം എറിഞ്ഞ ഗുഡ് ലെങ്ത്ത് പന്ത് സിക്സർ അടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാണ് ഗ്രീൻ പുറത്തായത്. ക്രോസ് ബാറ്റ് ചെയ്ത ഗ്രീൻ ബൗൾഡാവുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ അംഗ്കൃഷ് ക്രീസിൽ നിലയുറപ്പിച്ച് സ്കോർബോർഡ് ഉയർത്തി. റിങ്കു സിങ്ങും (29 പന്തിൽ 49 നോട്ടൗട്ട്) പിന്തുണച്ചതോടെ 150 റൺസ് കടന്നു കോൽക്കത്ത. അവസാന ഓവറുകളിലും റൺസ് കണ്ടെത്താൻ ഇരുവർക്കും സാധിച്ചതോടെ 192 റൺസെന്ന നിലയിലെത്തുകയായിരുന്നു.