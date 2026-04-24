മുംബൈ ഇന്ത്യന്സ് തീം വിമാനവുമായി മലേഷ്യ എയര്ലൈന്സ് | Video
മുംബൈ ഇന്ത്യന്സിന്റെ ആഗോള ആരാധകവൃന്ദത്തെ ആഘോഷിച്ച് മലേഷ്യ എയര്ലൈന്സ് തീം വിമാനം ആകാശത്തേക്ക്
തിരുവനന്തപുരം: ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവുമധികം ആഘോഷിക്കപ്പെടുള്ള ഫ്രാഞ്ചൈസികളിലൊന്നായ മുംബൈ ഇന്ത്യന്സിന്റെ തീമിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്ത വിമാനം മലേഷ്യ എയര്ലൈന്സ് അവതരിപ്പിച്ചു. മലേഷ്യ എയര്ലൈന്സിന്റെ എ330-300 വിമാനത്തിലാണ് സ്പോര്ട്സ്, സംസ്കാരം, കണക്ഷന് എന്നിവ ദൃശ്യവത്കരിക്കുന്നത്.
മലേഷ്യ എയര്ലൈന്സിന്റെയും മുംബൈ ഇന്ത്യന്സിന്റെയും സവിശേഷ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ സംയോജിപ്പിക്കുന്ന ഡിസൈനാണ് വിമാനത്തിന് നല്കിയത്. ടീമിന്റെ വർധിക്കുന്ന ആഗോള ആരാധവൃന്ദത്തെയും ഡിസൈനില് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.
ഈ വിമാനം ഈ വര്ഷം പ്രധാന റൂട്ടുകളില് യാത്ര നടത്തും. വിമാനം അവതരിപ്പിച്ചതിനൊപ്പം മലേഷ്യ എയര്ലൈന്സും മുംബൈ ഇന്ത്യന്സും മുംബൈയുടെ സചേതനമായ സംസ്കാരത്തെ ഉള്ക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഡിജിറ്റില് ഫിലിമും പുറത്തിറക്കി.