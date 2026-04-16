IPL

മഞ്ഞ കുപ്പായത്തിൽ തിളങ്ങാൻ 'തല' എത്തുന്നു; മുംബൈയ്ക്കെതിരേ ധോണിയുടെ മാസ് എൻട്രി

Updated on

ന‍്യൂഡൽഹി: അന്താരാഷ്ട് ക്രിക്കറ്റിന് വിട പറഞ്ഞെങ്കിലും ഐപിഎല്ലിൽ മാത്രം തുടരുന്ന മുൻ ഇന്ത‍്യൻ ക‍്യാപ്റ്റൻ എം.എസ്. ധോണി ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിനു വേണ്ടി എന്ന് ഡണിയുമെന്നാണ് ആരാധകർ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.

ഒരു മാധ‍്യമ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം മുംബൈയ്ക്കെതിരേ വാംഖഡെയിൽ‌ ഏപ്രിൽ 23ന് നടക്കുന്ന മത്സരം മുതൽ ധോണി ടീമിനൊപ്പം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് വിവരം.

ഇത്തവണത്തെ ഐപിഎൽ സീസണിലെ ആദ‍്യഘട്ട മത്സരങ്ങൾ പരുക്കുകളെ തുടർന്ന് താരത്തിന് നഷ്ടമായിരുന്നു. ടീം ഹോട്ടലലിൽ നിന്ന് ധോണി ടീമിന്‍റെ പ്രകടനം നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ധോണിയെ പോലെ മത്സരം ഫിനിഷ് ചെയ്യാനും നിയന്ത്രിക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരു താരം ചെന്നൈയ്ക്കു വേണ്ടി കളിക്കുന്നതോടെ ടീം ശക്തമാകും.

mumbai indians
chennai super kings
No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com