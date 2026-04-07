ദൈവത്തിന്‍റെ പോരാളികളെ നിലംപരിശാക്കി വൈഭവ് സൂര‍്യവംശി; ബുംറയ്ക്കും കിട്ടി രണ്ട് സിക്സർ

മഴ മൂലം 11 ഓവറായി വെട്ടിച്ചുരുക്കിയ മത്സരത്തിലാണ് രാജസ്ഥാൻ മുംബൈയ്ക്കെതിരേ കൂറ്റൻ വിജയലക്ഷ‍്യം പടുത്തുയർത്തിയത്
ജയ്പൂർ: ഐപിഎല്ലിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ മുംബൈ ഇന്ത‍്യൻസിന് 151 റൺസ് വിജയലക്ഷ‍്യം. മഴ മൂലം 11 ഓവറായി വെട്ടിച്ചുരുക്കിയ മത്സരത്തിലാണ് രാജസ്ഥാൻ മുംബൈയ്ക്കെതിരേ കൂറ്റൻ വിജയലക്ഷ‍്യം പടുത്തുയർത്തിയത്.

ആക്രമണോത്സുക ബാറ്റിങ്ങ് പുറത്തെടുത്ത് ഓപ്പണിങ് ബാറ്റർ യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ ഗംഭീര തുടക്കം നൽകിയെങ്കിലും ആരാധകരുടെ മനസിൽ ഇടം പിടിച്ചത് 15 കാരനായ വൈഭവ് സൂര‍്യവംശിയാണ്. 14 പന്തുകൾ മാത്രമാണ് വൈഭവ് ബാറ്റേന്തിയത് എന്നാൽ 5 സിക്സും ഒരു ബൗണ്ടറിയും ഉൾപ്പെടെ 39 റൺസാണ് വൈഭവിന്‍റെ ബാറ്റിൽ നിന്നും പിറന്നത്. സ്റ്റാർ പേസർ ജസ്പ്രീത് ബുംറയെ വരെ പൊതിരേ തല്ലി. 131.2 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ ലെംഗ് സ്റ്റംപ് നോക്കി ബുംറ എറിഞ്ഞ ഓവർ പിച്ച് ഡെലിവറി ആരാധകർക്കിടയിലേക്കാണ് സൂര‍്യവംശി തൊടുത്തുവിട്ടത്.

വൈഭവ് സൂര‍്യവംശി

വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ എ.എം. ഘസൻഫറിന്‍റെ ആഹ്ലാദ പ്രകടനം

അടുത്ത പന്ത് സിംഗിൽ നൽകി മാറി. മറുവശത്ത് നിന്ന ജയ്സ്വാൾ സിംഗിൾ ഇട്ടതോടെ വീണ്ടും ബുംറയ്ക്കെതിരേ സൂര‍്യവംശി എത്തി. എന്നാൽ അടുത്ത പന്തിലും മാറ്റമുണ്ടായില്ല. ബുംറ എറിഞ്ഞ ബൗൺസർ സൂര‍്യവംശി സിക്സർ പറത്തി. അവസാന രണ്ടു പന്തുകൾ മാത്രമാണ് ബുംറയ്ക്ക് ഡോട്ട് ബോൾ എറിയാൻ സാധിച്ചത്. ഇതോടെ ആദ‍്യ ഓവറിൽ 14 റൺസ് ബുംറ വിട്ടുകൊടുത്തു.

ഒടുവിൽ 4.6 ഓവറിൽ ശാർദൂൽ ഠാക്കൂറാണ് സൂര‍്യവംശിയെ പുറത്താക്കുന്നത്. 5.4 ഓവറിൽ ധ്രുവ് ജുറലും പുറത്തായതോടെ രാജസ്ഥാന്‍റെ റൺറേറ്റ് കുറഞ്ഞു. എ.എം. ഘസൻഫറാണ് ജുറലിനെ പുറത്താക്കിയത്. പിന്നാലെയെത്തിയ ക‍്യാപ്റ്റൻ റിയാൻ പരാഗ് 10 പന്തിൽ 20 റൺസെടുത്തു. മറുവശത്ത് നിലയുറപ്പിച്ച ജയ്സ്വാൾ ( 32 പന്തിൽ 77 നോട്ടൗട്ട്) അർധസെഞ്ചുറി പൂർത്തിയാക്കി പുറത്താവാതെ നിന്നു. ഇതോടെ 150 റൺസിലെത്തി രാജസ്ഥാൻ. ഷിമ്രോൺ ഹെറ്റ്‌മെയർ 7 പന്തുകൾ ബാറ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും 6 റൺസ് മാത്രമെ നേടാനായുള്ളൂ.

