രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന് തിരിച്ചടി; സാം കറന് പരുക്ക്, ടൂർണമെന്‍റ് നഷ്ടമാകും

അരക്കെട്ടിനാണ് സാം കറന് പരുക്കേറ്റിരിക്കുന്നത്
sam curran injured will miss ipl 2026 season

സാം കറൻ

ജയ്പൂർ: ഐപിഎൽ ടീമായ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന് തിരിച്ചടിയായി ഓൾറൗണ്ടർ സാം കറന്‍റെ പരുക്ക്. ഇതോടെ ഇത്തവണത്തെ ഐപിഎൽ സീസൺ പൂർണമായും താരത്തിന് നഷ്ടമാവും. അരക്കെട്ടിനാണ് സാം കറന് പരുക്കേറ്റിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ നവംബറിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിൽ നിന്നുമാണ് സാം കറൻ രാജസ്ഥാനിലെത്തിയത്.

ഇക്കഴിഞ്ഞ ടി20 ലോകകപ്പിനു പിന്നാലെയുണ്ടായ പരുക്ക് ഗുരുതരമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് താരത്തിന്‍റെ പിന്മാറ്റം. മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണെ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന് നൽകി പകരമായി രവീന്ദ്ര ജഡേജയ്ക്കൊപ്പമാണ് സാം കറൻ രാജസ്ഥാനിലെത്തിയത്. സാം കറന് പകരമായി ഇതുവരെ ആരെയും രാജസ്ഥാൻ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

