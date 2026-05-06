കോലിയും രാഹുലും അടങ്ങുന്ന പട്ടികയിൽ ഇനി സഞ്ജുവും; ഐപിഎല്ലിൽ അപൂർവ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കി താരം

ഒരു ഐപിഎൽ സീസണിൽ ഒരു ടീമിനെതിരേ 200 റൺസിലധികം നേടുന്ന മൂന്നാമത്തെ താരമെന്ന നേട്ടമാണ് സഞ്ജു സ്വന്തമാക്കിയിരുക്കുന്നത്
Sanju samson joins virat Kohli and k.l. Rahul in the list; The player achieved a rare feat in IPL

ചെന്നൈ: കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡൽഹി ക‍്യാപ്പിറ്റൽസിനെതിരായ ഐപിഎൽ മത്സരത്തിൽ അർധസെഞ്ചുറി നേടിയതോടെ അപൂർവ നേട്ടം കൈവരിച്ച് മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ.

ഒരു ഐപിഎൽ സീസണിൽ ഒരു ടീമിനെതിരേ 200 റൺസിലധികം നേടുന്ന മൂന്നാമത്തെ താരമെന്ന നേട്ടമാണ് സഞ്ജു സ്വന്തമാക്കിയിരുക്കുന്നത്. ഇതോടെ സ്റ്റാർ ബാറ്റർ വിരാട് കോലിയും കെ.എൽ. രാഹുലും ഉൾപ്പെടുന്ന പട്ടികയിൽ സഞ്ജു ഇടംപിടിച്ചു.

ഡൽഹി ക‍്യാപ്പിറ്റൽസിനെതിരേ ഈ സീസണിൽ കളിച്ച രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നുമായി 202 റൺസാണ് സഞ്ജു അടിച്ചുകൂട്ടിയത്.

ആദ‍്യ മത്സരത്തിൽ പുറത്താകാതെ നേടിയ 115 റൺസും കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന മത്സരത്തിൽ നേടിയ 87 റൺസും ഇതിൽ‌ ഉൾപ്പെടുന്നു. 2016ൽ ഗുജറാത്ത് ലയൺസിനെതിരേ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നും കോലി 209 റൺസും 2022ൽ മുംബൈ ഇന്ത‍്യൻസിനെതിരേ രണ്ട് മത്സരത്തിൽ നിന്നായി രാഹുൽ 206 റൺ‌സും നേടിയിട്ടുണ്ട്.

