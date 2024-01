David Warner with his baggy green cap on File photo | Daniel Pockett

Sports മോഷണം പോയ തൊപ്പിക്കു വേണ്ടി കേണപേക്ഷിച്ച് വാർനർ | Video വാർനറുടെ തൊപ്പി നഷ്ടപ്പെടുന്നത് രണ്ടാം തവണ. ആദ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ കണ്ടെത്തി തിരിച്ചേൽപ്പിച്ചത് ഭാര്യ.