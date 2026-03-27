ഇമ്രാൻ ഖാനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ടീ ഷർട്ട് ധരിച്ചതിന് ആരാധകന് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പ്രവേശനം നിഷേധിച്ചു

ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഷെഫീൽഡ് ഷീൽഡ് മത്സരം കാണാനെത്തിയ ലൂക്ക് ബ്രൗൺ എന്ന ആരാധകനാണ് അനുമതി നൽകാതിരുന്നത്
denied entry to fan over wearing t shirt supporting imran khan

ഇമ്രാൻ ഖാൻ

സിഡ്നി: മുൻ പാക്കിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും ക്രിക്കറ്റ് താരവുമായ ഇമ്രാൻ ഖാനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ടീ ഷർട്ട് ധരിച്ചതിന് ആരാധകന് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പ്രവേശനം നിഷേധിച്ചു. ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഷെഫീൽഡ് ഷീൽഡ് മത്സരം കാണാനെത്തിയ ലൂക്ക് ബ്രൗൺ എന്ന ആരാധകനാണ് അനുമതി നൽകാതിരുന്നത്. അനുമതി നിഷേധിക്കാനുണ്ടായ കാരണം എന്താണെന്ന് വ‍്യക്തമല്ല.

ജയിലിൽ കഴിയുന്ന ഇമ്രാൻ ഖാനെ മോചിതനാക്കണം എന്ന തരത്തിലുള്ള ടീ ഷർട്ടായിരുന്നു ലൂക്ക് ധരിച്ചിരുന്നത്. നിലവിൽ പുറത്തു വരുന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ ലൂക്കിന് പ്രവേശനം അനുവദിക്കുമെന്ന് വ‍്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

imran khan
cricket australia
sydney

Also Read

No stories found.

