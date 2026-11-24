ദോഹ: ഏഷ്യ കപ്പ് റൈസിങ് സ്റ്റാർസ് 2026 ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റിൽ യുഎഇക്കെതിരെ ഇന്ത്യ എ ഓപ്പണർ വൈഭവ് സൂര്യവംശി തിരുത്തിയെഴുതിയത് ഒരു പറ്റം റെക്കോഡുകൾ. ഇന്ത്യയുടെ റൺ ചേസ് ഒറ്റയ്ക്ക് മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോയ വൈഭവ്, 16 പന്തിൽ അർധ സെഞ്ചുറി കുറിച്ചു. പിന്നാലെ, 28 പന്തിൽ ലിസ്റ്റ് എ ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും വേഗത്തിലുള്ള സെഞ്ചുറി സ്വന്തം പേരിലാക്കി. 40 പന്തിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിലുള്ള 150, 52 പന്തിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിലുള്ള ഇരട്ട സെഞ്ചുറി എന്നിങ്ങനെ റെക്കോഡുകളുടെ പെരുമഴയായിരുന്നു ആ ഇന്നിങ്സ്.
53 പന്തിൽ 204 റൺസ് എടുത്താണ് വൈഭവ് പുറത്തായത്. ഏഴ് ഫോർ മാത്രമുള്ള ഇന്നിങ്സിനെ 28 സിക്സുകൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കുന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിക്സുകൾ പിറന്ന ലിസ്റ്റ് എ ഇന്നിങ്സിന്റെ റെക്കോഡും ഇതിനൊപ്പം സ്വന്തമായി.
യുഎഇ 50 ഓവറിൽ 8 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 249 റൺസ് നേടിയിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ വംശജനായ ഹർപ്രീത് സിങ് നേടിയ 130 റൺസാണ് അവർക്കു കരുത്ത് പകർന്നത്. 250 റൺസിന്റെ ലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഇന്ത്യ എ, വൈഭവിന്റെ കൊടുങ്കാറ്റ് പോലുള്ള ബാറ്റിങ്ങിനെ കരുത്തിൽ, 14.2 ഓവറിൽ തന്നെ ലക്ഷ്യം മറികടന്നു.
13 ഓവറിൽ 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 245 റൺസ് വരെ എത്തിയപ്പോഴാണ് വൈഭവ് 204 പുറത്തായത്. 27 റൺസെടുത്ത് പുറത്താകാതെ നിന്ന റിങ്കു സിങ്ങാണ് ഇന്ത്യൻ നിരയിലെ രണ്ടാമത്തെ ഉയർന്ന സ്കോറർ.
ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ മൂന്ന് തുടർച്ചയായ സിക്സുകളോടെ ആരംഭിച്ച വൈഭവ്, യുഎഇ ബൗളർമാരെ തകർത്തു. അഭിഷേക് ശർമ (12), പ്രഭ്സിമ്രൻ സിങ് (3) എന്നിവർ നേരത്തെ പുറത്തായെങ്കിലും വൈഭവ് ആക്രമണത്തിന് ഒരു മയവും വരുത്തിയില്ല. റിങ്കു സിങുമായുള്ള പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഇന്ത്യ എ 10 ഓവറിനുള്ളിൽ തന്നെ 180-ലേറെ റൺസ് നേടി.
ഈ ജയത്തോടെ ഇന്ത്യ എ ഗ്രൂപ്പ് ബിയിൽ നിന്ന് സെമിഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി. നാല് പോയിന്റും ഉയർന്ന നെറ്റ് റൺ റേറ്റും ഇതിനു സഹായകമായി.
റെക്കോഡുകളുടെ പട്ടിക
16 പന്തിൽ 50 (8 സിക്സ് ഉൾപ്പെടെ)
28 പന്തിൽ 100 – ലിസ്റ്റ് എയിലെ ഏറ്റവും വേഗത്തിലുള്ള ശതകം (മുൻ റെക്കോഡ്: ജേക്ക് ഫ്രേസർ മക്ഗുർക്ക് - 29 പന്ത്)
40 പന്തിൽ 150 – ലിസ്റ്റ് എയിലെ ഏറ്റവും വേഗത്തിലുള്ള 150
52 പന്തിൽ 200 – ലിസ്റ്റ് എയിലെ ഏറ്റവും വേഗത്തിലുള്ള ഇരട്ട സെഞ്ചുറി
ഒരു ലിസ്റ്റ് എ ഇന്നിങ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിക്സ് (28)