ചെന്നൈ: ഈസ്റ്റ് സോണും സൗത്ത് സോണും തമ്മിലുള്ള ദുലീപ് ട്രോഫി ഫൈനൽ മത്സരം സമനിലയിൽ കലാശിച്ചു. ഇതോടെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിന്റെ ലീഡിന്റെ ബലത്തിൽ ഈസ്റ്റ് സോൺ കിരീടം സ്വന്തമാക്കി. ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ് ഈസ്റ്റ് സോൺ ദുലീപ് ട്രോഫി കിരീടം നേടുന്നത്.
നേരത്തെ 2011-12, 2012-13 സീസണിലെ ജേതാക്കളായിരുന്നു ഈസ്റ്റ് സോൺ. ഇഷാൻ കിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഈസ്റ്റ് സോൺ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ 708 റൺസാണ് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. 334 പന്തിൽ 30 ബൗണ്ടറിയും 7 സിക്സും അടക്കം 270 റൺസ് അടിച്ചെടുത്ത ഇഷാൻ കിഷൻ തന്നെയാണ് ടീമിന്റെ ടോപ് സ്കോറർ.
ഇഷാനു പുറമെ ഝാർഖണ്ഡ് താരം കുമാർ കുഷാഗ്ര (101) ഓപ്പണിങ് ബാറ്റർ അഭിമന്യു ഈശ്വരൻ (72), കൗമാര താരം വൈഭവ് സൂര്യവംശി (44), ശിഖർ മോഹൻ (85), അങ്കുൽ റോയ് (45), എംഡി കൂനൈൻ ഖുറൈഷി (40) എന്നിവരും തകർപ്പൻ പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ സൗത്ത് സോൺ 336 റൺസിന് പുറത്തായി. ഇതോടെ ഈസ്റ്റ് സോണിന് 372 റൺസ് ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് ലീഡായി.
സൗത്ത് സോണിനു വേണ്ടി ക്യാപ്റ്റൻ തിലക് വർമ (99), ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ (62), ചാമ മിലിന്ദ് (43) എന്നിവർ മാത്രമാണ് മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തത്. റിക്കി ബുയ് (1) അടക്കമുള്ള താരങ്ങൾ നിരാശപ്പെടുത്തി. രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ കൂനൈൻ ഖുറൈഷി പുറത്താകാതെ നേടിയ സെഞ്ചുറിയും ഇഷാൻ കിഷൻ (80), അങ്കുൽ റോയ് (64), ശിഖർ മോഹൻ (52) എന്നിവർ നേടിയ അർധസെഞ്ചുറികളുടെയും ബലത്തിലാണ് ഈസ്റ്റ് സോൺ കൂറ്റൻ ലീഡ് ഉയർത്തിയത്. 99.2 ഓവറിൽ 7 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 388 റൺസാണ് ടീം അടിച്ചെടുത്തത്.