South Africa batter Heinrich Klaasen fought with cramps and humidity to raise a whirlwind century against England in ICC ODI cricket world cup match in Mumbai.

മുംബൈ: വാംഖഡെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇംഗ്ലംണ്ട് ബൗളർമാരുടെ വിവശതകൾക്കു മേൽ റൺ മഴ പെയ്യിച്ച് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ബാറ്റർമാർ. വെറും 67 പന്തിൽ നാലു സിക്സും 12 ഫോറും സഹിതം 109 റൺസെടുത്ത ഹെൻറിച്ച് ക്ലാസന്‍റെ മികവിൽ അവർ 50 ഓവറിൽ അടിച്ചൂകൂട്ടിയത് ഏഴു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 399 റൺസ്. ഇൻഫോം ഓപ്പണർ ക്വിന്‍റൺ ഡികോക്ക് (4) വേഗത്തിൽ പുറത്തായ ശേഷമായിരുന്നു ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ കത്തിക്കയറ്റം. ക്യാപ്റ്റൻ ടെംബ ബവുമയുടെ അഭാവത്തിൽ ഓപ്പണറായ റീസ ഹെൻഡ്രിക്സിന്‍റെ ഊഴമായിരുന്നു ആദ്യം. 75 പന്തിൽ 85 റൺസെടുത്ത ഹെൻഡ്രിക്സിന് റാസി വാൻ ഡെർ ഡുസൻ (61 പന്തിൽ 60) യോജിച്ച പങ്കാളിയായി. താത്കാലിക ക്യാപ്റ്റൻ എയ്ഡൻ മർക്രം 42 റൺസും നേടി. അതിനു ശേഷം ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ക്ലാസൻ, ഏഴാം നമ്പർ ബാറ്റർ മാർക്കോ യാൻസനെ കൂട്ടുപിടിച്ചാണ് മികച്ച സ്കോറിനെ കൂറ്റൻ സ്കോറാക്കി മാറ്റിയത്. പേസ് ബൗളിങ് ഓൾറൗണ്ടറായ യാൻസൻ വെറും 42 പന്തിൽ 75 റൺസെടുത്തു. മൂന്നു ഫോറും ആറു സിക്സും അകമ്പടി സേവിച്ച തകർപ്പൻ ഇന്നിങ്സ്. ഐപിഎൽ വേദികളിൽ ഇടിമുഴക്കം തീർത്ത ഇംഗ്ലണ്ടിന്‍റെ ഫാസ്റ്റ് ബൗളർ മാർക്ക് വുഡിന്‍റെ ഏഴോവറിൽ 76 റൺസാണ് പിറന്നത്. റീസ് ടോപ്പ്ലി 8.5 ഓവറിൽ 88 റൺസ് വഴങ്ങിയെങ്കിലും മൂന്ന് വിക്കറ്റ് കിട്ടി. താരതമ്യേന കുറവ് ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങിയ ഗസ് ആറ്റ്കിൻസൺ, ആദിൽ റഷീദ് എന്നിവർ രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീതം നേടി.