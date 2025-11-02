ആഴ്സണൽ കുതിപ്പ് തുടരുന്നു; ലിവർപൂളിന് ആശ്വാസ വിജയം; യുണൈറ്റഡ് സമനിലയിൽ

ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ആഴ്സണൽ ബേൺലിയെ 2-0ന് തോൽപ്പിച്ച് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ലീഡ് വർധിപ്പിച്ചു. തുടർച്ചയായ നാല് തോൽവികൾക്ക് ശേഷം ലിവർപൂൾ ആസ്റ്റൺ വില്ലയെ 2-0ന് പരാജയപ്പെടുത്തി വിജയവഴിയിൽ തിരിച്ചെത്തി. ക്ലബ്ബിനായി മുഹമ്മദ് സലാഹ് 250-ാമത് ഗോൾ നേടി ചരിത്രം കുറിച്ചു. മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് നോട്ടിംഗ്ഹാം ഫോറസ്റ്റിനെതിരെ അമാദ് ഡയല്ലോയുടെ ഗോളിലൂടെ 2-2 സമനില നേടി രക്ഷപ്പെട്ടു. ചെൽസി, ബ്രൈറ്റൺ, ക്രിസ്റ്റൽ പാലസ് എന്നീ ടീമുകളും വിജയിച്ചു.
മാഞ്ചസ്റ്റർ: പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ആഴ്സണലിന്റെ വിജയക്കുതിപ്പ് തുടരുന്നു. ബേൺലിയെ 2-0ന് പരാജയപ്പെടുത്തി മൈക്കൽ അർട്ടേറ്റയുടെ ടീം പോയിന്റ് പട്ടികയിലെ ലീഡ് ഏഴ് പോയിന്റായി വർധിച്ചു. അതേസമയം, തുടർച്ചയായ നാല് തോൽവികൾക്ക് ശേഷം ആസ്റ്റൺ വില്ലയെ 2-0ന് കീഴടക്കി ലിവർപൂൾ വിജയവഴിയിൽ തിരിച്ചെത്തി.
ആഴ്സണൽ അജയ്യർ
ഈ സീസണിൽ എല്ലാ മത്സരങ്ങളിലുമായി 15-ൽ 13 വിജയങ്ങളാണ് ആഴ്സണൽ സ്വന്തമാക്കിയത്. ക്ലബ്ബിന്റെ നീണ്ട കിരീട വരൾച്ച അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇത്തവണ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷ ഈ പ്രകടനം ബലപ്പെടുത്തുന്നു. വിക്ടർ ഗ്യോകെറസ്, ഡെക്ലാൻ റൈസ് എന്നിവർ ആദ്യ പകുതിയിൽ നേടിയ ഗോളുകളാണ് ബേൺലിക്കെതിരെ ആഴ്സണലിന് വിജയം നൽകിയത്. ഇത് തുടർച്ചയായ ഒമ്പതാം വിജയമാണ്. കൂടാതെ, ലീഗിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രതിരോധമുള്ള ടീമും ആഴ്സണലാണ്; അവർക്ക് സീസണിൽ ആകെ മൂന്ന് ഗോളുകൾ മാത്രമാണ് വഴങ്ങേണ്ടി വന്നത്.
സലായുടെ 250
ആൻഫീൽഡിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ആസ്റ്റൺ വില്ലയെ 2-0നാണ് ലിവർപൂൾ തോൽപ്പിച്ചത്. ഈ മത്സരത്തിൽ മുഹമ്മദ് സലാ ക്ലബ്ബിനായുള്ള തന്റെ 250-ാമത് ഗോൾ നേടി ചരിത്രം കുറിച്ചു. ഇയാൻ റഷ്, റോജർ ഹണ്ട് എന്നിവർക്ക് ശേഷം ലിവർപൂളിനായി ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ താരമാണ് സലാ. റയാൻ ഗ്രാവൻബെർച്ചിന്റെ ഡിഫ്ളക്റ്റഡ് ഷോട്ടും ലിവർപൂളിന് ലീഡ് നൽകി. ഈ വിജയത്തോടെ ലിവർപൂൾ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നു.
യുണൈറ്റഡിന് സമനില രക്ഷകനായി അമാദ്
നോട്ടിംഗ്ഹാം ഫോറസ്റ്റിനെതിരെ 2-2 സമനില നേടാനായതോടെ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന്റെ തോൽവിയില്ലാത്ത നാല് മത്സരങ്ങൾ നീണ്ടു. കാസെമിറോയുടെ ഗോളിൽ യുണൈറ്റഡ് ആദ്യ പകുതിയിൽ മുന്നിലെത്തിയെങ്കിലും, മോർഗൻ ഗിബ്സ്-വൈറ്റും നിക്കോളോ സാവോണയും നേടിയ ഗോളുകളിലൂടെ ഫോറസ്റ്റ് ലീഡ് നേടി. 81-ാം മിനിറ്റിൽ അമാദ് ഡയല്ലോ നേടിയ തകർപ്പൻ വോളി ഗോളാണ് യുണൈറ്റഡിന് സമനില നേടിക്കൊടുത്തത്.
മറ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ, ലണ്ടൻ വൈരികളായ ടോട്ടൻഹാമിനെ 1-0ന് തോൽപ്പിച്ച് ചെൽസി വിജയവഴിയിൽ തിരിച്ചെത്തി. ഫുൾഹാമിനോട് 3-0ന് തോറ്റ വോൾവ്സ് പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ അവസാന സ്ഥാനത്ത് തന്നെ തുടരുകയാണ്. ക്രിസ്റ്റൽ പാലസ് ബ്രെന്റ്ഫോർഡിനെ 2-0നും ബ്രൈറ്റൺ ലീഡ്സിനെ 3-0നും തോൽപ്പിച്ചു.