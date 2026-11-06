യൂറോപ്പ ലീഗ്: ബോൺമൗത്തിന് തുടർച്ചയായ ഏഴാം ജയം

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പ്രാഗ്: യൂറോപ്പ ലീഗിൽ ആദ്യമായി കളിക്കുന്ന ബോൺമൗത്ത്, പത്തു പേരായി ചുരുങ്ങിയ സ്പാർട്ട പ്രാഗിനെ പിന്നിൽനിന്ന് തിരിച്ചടിച്ച് 3-1ന് തോൽപ്പിച്ച് 100 ശതമാനം റെക്കോഡ് നിലനിർത്തി. ലീഗ് ഘട്ടത്തിന്റെ പകുതി പിന്നിടുമ്പോൾ 100 ശതമാനം റെക്കോഡുള്ള മറ്റു രണ്ടു ക്ലബ്ബുകൾ മാത്രം: ബെൻഫിക്ക ലെഹ് പോസ്നാനെ 3-1ന് തോൽപ്പിച്ചു; ഫെറെൻക്വാറോസ് സാൻ സിറോയിൽ എസി മിലാനെ 2-0ന് ഞെട്ടിച്ചു.
ചൊവ്വാഴ്ച കളത്തിലെ കൂട്ടിയിടിക്കു പിന്നാലെ ഹൃദയസ്തംഭനമുണ്ടായി അന്തരിച്ച ടെനറീഫ് ഫോർവേഡ് ഹെസൂസ് ഡി മിഗ്വേലിന്റെ സ്മരണയിൽ മത്സരങ്ങൾക്കു മുന്നോടിയായി യൂറോപ്പിലെ സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലെല്ലാം ഒരു മിനിറ്റ് മൗനം ആചരിച്ചു.
സ്പാർട്ടയുടെ ലെറ്റ്ന സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മൂന്നു പകരക്കാരാണ് ബോൺമൗത്തിന് കളി തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ തുണയായത്. അരമണിക്കൂറിനു ശേഷം ലൂയിസ് കുക്കിന്റെ പെനൽറ്റി പോസ്റ്റിൽ തട്ടിത്തെറിച്ചു. അഞ്ചു മിനിറ്റിനകം സ്പാർട്ടയുടെ എബ്രിമ സിങ്ഹാതെ സ്വന്തം പകുതിയിൽനിന്നു നടത്തിയ ഒറ്റയാൾ മുന്നേറ്റത്തിനൊടുവിൽ ഗോൾകീപ്പർ മിഖേലെ ഡി ഗ്രിഗോറിയോയെ കീഴടക്കി. മൂന്നു മിനിറ്റിനകം ഡിഫൻഡർ ടോബിയാസ് ഗുഡ്ഡൽ രണ്ടാം മഞ്ഞ കാർഡ് കണ്ട് പുറത്തായി.
രണ്ടാം പകുതിയുടെ തുടക്കത്തിൽ യുഎസ് മിഡ്ഫീൽഡർ ടൈലർ ആഡംസ് ബോക്സിന്റെ അരികിൽനിന്നുള്ള ഷോട്ടിൽ സമനില നേടി. ഒൻപതു മിനിറ്റ് ശേഷിക്കെ ബ്രസീൽ ഫോർവേഡ് എവാനിൽസൺ ഇടതുഭാഗത്തുനിന്ന് താഴ്ന്ന കർവ് ഷോട്ടിൽ ലീഡ് സമ്മാനിച്ചു; അവസാന മിനിറ്റിൽ റായാന്റെ ദീർഘദൂര ഷോട്ട് പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കി. തുടർച്ചയായ ആറു മത്സരങ്ങളിൽ ഗോൾ വഴങ്ങാതെ ജയിച്ച ബോൺമൗത്ത് ആദ്യമായി വഴങ്ങിയ ഗോളായിരുന്നു ഇത്.
ഇടവേളയ്ക്കു മുൻപ് മിലാന്റെ പ്രതിരോധത്തെ സമ്മർദത്തിലാക്കിയ ഫെറെൻക്വാറോസിനു വേണ്ടി, രണ്ടാം പകുതിയുടെ തുടക്കത്തിൽ 14 മിനിറ്റിനിടെ ലെന്നി ജോസഫ് രണ്ടു ഗോൾ നേടി. ഗോൾകീപ്പർ ലോറെൻസോ തൊറിയാനിയുടെ പിഴവ് മുതലെടുത്ത് ആദ്യ ഗോൾ; സമനിലയ്ക്കായുള്ള മിലാൻ ശ്രമത്തിനിടെ ദ്രുത പ്രത്യാക്രമണത്തിൽ രണ്ടാമത്തേതും. 77-ാം മിനിറ്റിൽ ഫെറെൻക്വാറോസിന്റെ പകരക്കാരൻ ബാമിഡെലെ യൂസഫ് നേരിട്ടുള്ള ചുവപ്പ് കാർഡ് കണ്ട് പുറത്തായിട്ടും, ഒരാളുടെ എണ്ണക്കൂടുതൽ മുതലെടുക്കാൻ റൂബൻ അമോറിമിന്റെ ടീമിനായില്ല. നാലു മത്സരങ്ങളിൽ മൂന്നു പോയിന്റ് മാത്രമാണ് മിലാന്റെ സമ്പാദ്യം.
സാൻ സെബാസ്റ്റ്യനിൽ, പരിശീലകൻ പൗലോ ഫോൺസേക്ക സ്പോർട്ടിങ് ലിസ്ബണിൽ ചേരാൻ പോയതിനു ശേഷമുള്ള ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ലിയോൺ, റയൽ സോസിഡാഡിനോട് 1-1 സമനില വഴങ്ങി ആദ്യ പോയിന്റ് നേടി. പിൻഗാമിയെ നിയമിക്കുന്നതുവരെ, അടുത്ത അന്താരാഷ്ട്ര ഇടവേള വരെ, ഹോർഹെ മാസിയലാണ് ചുമതലയിൽ. ഓറി ഓസ്കാർസൺ ഹെഡറിലൂടെ ആതിഥേയരെ മുന്നിലെത്തിച്ചപ്പോൾ, വെറ്ററൻ മിഡ്ഫീൽഡർ കൊറന്റിൻ തൊലിസോ സമനില ഗോൾ നേടി.
ബ്രസൽസിൽ ആൻഡർലെഹ്റ്റ് സാൽസ്ബർഗിനെ 2-0ന് തോൽപ്പിച്ച് രണ്ടാം ജയം കുറിച്ചു. ലണ്ടനിൽ, ആദം വാർട്ടൻ 77-ാം മിനിറ്റിൽ രണ്ടാം മഞ്ഞ കാർഡ് കണ്ട് പത്തു പേരായി ചുരുങ്ങിയ ക്രിസ്റ്റൽ പാലസിനെ, ഇൻജുറി ടൈമിൽ ദായ്ചി കമാഡ നേടിയ ഗോളിൽ ഹോഫെൻഹെയിമിനെതിരേ 1-1 സമനിലയിലെത്തിച്ചു. അലക്സാണ്ടർ പ്രാസിലൂടെ സന്ദർശകരാണ് തുടക്കത്തിൽ ലീഡ് നേടിയത്.
എസെഡ് അൽക്മാർ-യുവന്റസ് മത്സരത്തിൽ കൂപ്മൈനേഴ്സ് സഹോദരന്മാർ നേർക്കുനേർ വന്നു. മുതിർന്നയാളായ ടൂൺ കൂപ്മൈനേഴ്സ്, അനുജൻ പീർ ക്യാപ്റ്റനായ തന്റെ പഴയ ക്ലബ്ബിനെതിരേ യുവന്റസിന്റെ ആദ്യ ഗോൾ നേടി. ആഘോഷം ഒതുക്കിയ ശേഷം, റാൻഡൽ കോളോ മുവാനി ലീഡ് രണ്ടാക്കി; അവസാന ഘട്ടത്തിൽ മെക്സ് മീർഡിങ്ക് അൽക്മാറിനായി ഒരു ഗോൾ മടക്കി. യുവന്റസ് 2-1ന് ജയിച്ചു.
ഗ്ലാസ്ഗോവിൽ കാമിലോ ദുറാന്റെ ഇരട്ട ഗോളിൽ സെൽറ്റിക് ബെസിക്താസിനെ 3-2ന് തോൽപ്പിച്ച് ആദ്യ മൂന്നു പോയിന്റ് നേടി. എവേ മത്സരത്തിൽ മാഴ്സെ 1-0ന് ലെവർകൂസനെ അട്ടിമറിച്ച് ആദ്യ ജയം കുറിച്ചു. സ്വന്തം തട്ടകത്തിൽ ഡൈനാമോ സാഗ്രെബിനോട് 0-2ന് തോറ്റ സണ്ടർലൻഡിന് ഇത് ആദ്യ തോൽവിയായി; പ്രീമിയർ ലീഗിൽ അവസാന സ്ഥാനത്താണ് ക്ലബ്.
കോൺഫറൻസ് ലീഗിൽ, സ്വിസ് ക്ലബ് തൂണും ഹാർട്സും തമ്മിലുള്ള മത്സരം കിക്കോഫ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു മിനിറ്റിനകം, ആരാധകർ പൊട്ടിച്ച പടക്കങ്ങളിൽനിന്നുള്ള പുകയെ തുടർന്ന് നിർത്തിവയ്ക്കേണ്ടി വന്നു. സ്റ്റേഡിയം മുഴുവൻ പുക നിറഞ്ഞതിനാൽ എട്ടു മിനിറ്റോളം കളി പുനരാരംഭിക്കാനായില്ല. ഹാർട്സിന്റെ ഏകദേശം 2,000 ആരാധകർ സ്റ്റേഡിയത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. തൂൺ 3-1ന് ജയിച്ചു.
ലിവർപൂളിന്റെ മുൻ ഫോർവേഡ് മുഹമ്മദ് സലായെ, മൂന്നാം നിര ടൂർണമെന്റിലെ മത്സരത്തിൽ സന്ദർശകരായ ഫ്രെയ്ബുർഗ് പിടിച്ചുകെട്ടി; ട്രാബ്സോൺസ്പോറിനെ അവർ 1-0ന് തോൽപ്പിച്ചു. മുൻപത്തെ രണ്ടു ജയങ്ങളിലും സലാ ട്രാബ്സോൺസ്പോറിനായി ഗോൾ നേടിയിരുന്നു.
മറ്റു മത്സരങ്ങളിൽ അയാക്സ് മിറ്റ്ലാൻഡിനെ അവരുടെ തട്ടകത്തിൽ 6-1ന് തകർത്തു; സ്വന്തം തട്ടകത്തിൽ അറ്റലാന്റയെ കൈറാത് അൽമാറ്റി 1-1ന് സമനിലയിൽ തളച്ചു. ഗെറ്റാഫെയെ ബ്രൈറ്റൺ 1-0ന് തോൽപ്പിച്ചു; ക്രോസ് ബാറിൽ തട്ടിയാണ് മാലിക് യാൽകൂയെയുടെ ഗോൾ വലയിലെത്തിയത്. ഭാവി സംബന്ധിച്ച അനിശ്ചിതത്വത്തെ തുടർന്ന് ആദ്യം ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട യുഎസ് സ്ട്രൈക്കർ ഫോലാറിൻ ബലോഗുനെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ മൊണാക്കോ, ഡാനിഷ് ക്ലബ് നോർഡ്ഷെലാനെ 2-0ന് തോൽപ്പിച്ചു.