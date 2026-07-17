FIFA World Cup

ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ കാണാൻ കുട്ടികൾക്ക് അവധി; പ്രഖ്യാപനവുമായി കൊച്ചിയിലെ ഗ്രിഗേറിയൻ പബ്ലിക് സ്കൂൾ!

അർധരാത്രി മത്സരം കണ്ട് രാവിലെ കുട്ടികൾക്ക് ക്ഷീണവും ഉറക്കകുറവുമുണ്ടാവുമെന്നത് പരിഗണിച്ചാണ് സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്‍റിന്‍റെ തീരുമാനം
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ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ കാണാൻ കുട്ടികൾക്ക് അവധി; പ്രഖ്യാപനവുമായി കൊച്ചിയിലെ ഗ്രിഗേറിയൻ പബ്ലിക് സ്കൂൾ!

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കൊച്ചി: ലോകകപ്പ് ആവേശത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഫൈനൽ കാണാൻ അവധി നൽകി സ്കൂൾ. കൊച്ചി മരടിലുള്ള ഗ്രിഗേറിയൻ പബ്ലിക് സ്കൂളാണ് ലോകകപ്പ് ഫൈനലിനോടനുബന്ധിച്ച് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

അർധരാത്രി മത്സരം കണ്ട് രാവിലെ കുട്ടികൾക്ക് ക്ഷീണവും ഉറക്കകുറവുമുണ്ടാവുമെന്നത് പരിഗണിച്ചാണ് സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്‍റിന്‍റെ തീരുമാനം.

സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഫുട്ബോളിലോട് താത്പര്യമുള്ളവരാണ്. മാത്രമല്ല. സ്കൂളിൽ‌ പലപ്പോഴും ഇന്‍റർ സ്കൂൾ മത്സരങ്ങളും നടക്കാറുണ്ട്. ലോകകപ്പിന്‍റെ ഭാഗമായി ജൂലായ് പത്തിന് സ്കൂളിൽ പ്രത്യേക ആഘോഷങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു.

സ്കൂളിൽ പഠനത്തിന് മാത്രം പ്രാധാന്യം നൽകാതെ കുട്ടികളുടെ താത്പര്യങ്ങളും പരിഗണിക്കാറുണ്ടെന്ന് മാനേജ്മെന്‍റ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

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