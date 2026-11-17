AI generated summary, newsroom reviewed
ബർലിൻ: ഫ്ലോറിയൻ വിർട്സ് രണ്ടു ഗോൾ നേടിയ മത്സരത്തിൽ നെതർലൻഡ്സിനെ 5-0ന് തകർത്ത് ജർമനി നേഷൻസ് ലീഗ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ ഇടം നേടി. അതിലുപരി, പുതിയ പരിശീലകൻ യുർഗൻ ക്ലോപ്പിനു കീഴിൽ ജർമൻ ടീം തിരിച്ചുവരവിന്റെ പാതയിലാണെന്ന സ്ഥിരീകരണം കൂടിയായി ഈ ജയം. ക്ലോപ്പിന്റെ നിയമനം യുവ ടീമിനു ചുറ്റും പുതിയ ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം ഉണർത്തിയിരുന്നു; ചുമതലയേറ്റ ശേഷമുള്ള ആറു മത്സരങ്ങളിലും പുരോഗതി പ്രകടമാണ്.
തിങ്കളാഴ്ച ഗോൾ നേടിയവരിൽ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയത് 26 വയസുള്ള നിക്കോ ഷ്ലോട്ടർബെക്ക് ആയിരുന്നു. വിർട്സിന് 23 വയസേ ആയിട്ടുള്ളൂ. 24 വയസുള്ള ഡെറി ഷെർഹാന്റ് സ്കോറിങ്ങിന് തുടക്കമിട്ടു. ജർമനിക്കായുള്ള രണ്ടാം മത്സരം മാത്രം കളിക്കുന്ന 22 വയസുള്ള ബ്രയാൻ ഗ്രൂഡ രണ്ടു ഗോളുകൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുകയും ഒരു ഗോൾ നേടുകയും ചെയ്തു. വെള്ളിയാഴ്ച സെർബിയയ്ക്കെതിരായ 3-1 ജയത്തിൽ അരങ്ങേറ്റത്തിലും ഗ്രൂഡ ഗോൾ നേടിയിരുന്നു.
"ഇന്ന് ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും പുഞ്ചിരിയോടെയാണ് വീട്ടിലേക്കു പോകുന്നത്. അടുത്ത മൂന്നോ നാലോ മാസത്തേക്ക് ജർമൻ ദേശീയ ടീമിനെ ആരും ചോദ്യം ചെയ്യില്ല. അത് നല്ല കാര്യമാണ്," മുൻപുണ്ടായിരുന്ന നെഗറ്റിവിറ്റിയെ സൂചിപ്പിച്ച് ക്ലോപ്പ് പറഞ്ഞു.
ഗ്രൂപ്പിലെ മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ 69-ാം മിനിറ്റിൽ പകരക്കാരൻ ജോർജിയോസ് മസൂറാസ് നേടിയ ഗോളിൽ ഗ്രീസ് സ്വന്തം തട്ടകത്തിൽ സെർബിയയെ 1-0ന് തോൽപ്പിച്ചെങ്കിലും, മുന്നേറാൻ അതു മതിയായില്ല. ജർമനി, നെതർലൻഡ്സ്, ഗ്രീസ് ടീമുകൾ 11 പോയിന്റ് വീതം നേടിയാണ് ഫിനിഷ് ചെയ്തത്. ജർമനിയും നെതർലൻഡ്സും വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ നറുക്കെടുപ്പിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു.
ബർലിൻ ആരാധകരുടെ പ്രിയതാരം ഷെർഹാന്റ് രണ്ടു തവണ പോസ്റ്റിൽ അടിച്ച ശേഷം, ഇടവേളയ്ക്കു മുൻപ് ഡച്ച് ക്യാപ്റ്റൻ ഡെൻസൽ ഡംഫ്രീസിനെ വെട്ടിച്ച് ഉള്ളിലേക്കു കയറി, മുകളിലെ വലത്തേ മൂലയിലേക്ക് തൊടുത്ത അതിമനോഹര ഷോട്ടിലൂടെ ഗോൾ നേടി. ഗോൾകീപ്പർ ബാർട്ട് വെർബ്രൂഗൻ വിരലുകൾ കൊണ്ട് പന്തിൽ തൊട്ടെങ്കിലും ഗോൾ തടയാനായില്ല. ഹെർത്ത ബെർലിനു വേണ്ടി ഇതേ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇത്തരം ഗോളുകൾ നേടിയിരുന്ന ഷെർഹാന്റ്, താൻ വീണ്ടും സ്വന്തം തട്ടകത്തിലെത്തിയെന്ന് സൂചിപ്പിച്ച് നിലത്തേക്കു ചൂണ്ടി. ഇപ്പോൾ ഫ്രൈബുർഗിനായി കളിക്കുന്ന ഷെർഹാന്റ് പറഞ്ഞു: "ഇതിലും മികച്ച രീതിയിൽ ഒന്നും നടക്കുമായിരുന്നില്ല."
മണിക്കൂർ പിന്നിടുമ്പോൾ നേടിയ വിർട്സിന്റെ ഗോൾ അതിലും മികച്ചതെന്നു പറയാം. ആക്രമണം പാളിയ ശേഷം ഡംഫ്രീസിൽനിന്ന് പന്ത് തിരിച്ചുപിടിച്ച്, വലതുകാൽ കൊണ്ട് വെട്ടിച്ച് ഇടതുകാലിലേക്ക് മാറ്റി, പെനൽറ്റി ബോക്സിനു പുറത്തുനിന്ന് ഇടതു പോസ്റ്റിൽ തട്ടി വലയിലെത്തിച്ചു.
അഞ്ചു മിനിറ്റിനു ശേഷം ഗ്രൂഡയുടെ ഫ്രീ കിക്കിൽ താഴ്ന്ന ഹെഡറിലൂടെ ഷ്ലോട്ടർബെക്ക് ഫലം ഉറപ്പിച്ചു. 71-ാം മിനിറ്റിൽ വലതുവശത്ത് ഒഴിഞ്ഞുനിന്ന ഗ്രൂഡയുടെ പാസിൽ വിർട്സ് വോളിയിലൂടെ രണ്ടാം ഗോൾ നേടിയതോടെ ഏതാനും ഡച്ച് ആരാധകർ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി. 77-ാം മിനിറ്റിൽ ഗ്രൂഡ ജർമനിയുടെ അഞ്ചാം ഗോൾ നേടിയപ്പോൾ, രോഷാകുലനായ വെർബ്രൂഗൻ സഹതാരങ്ങളോട് ദേഷ്യപ്പെട്ട് ടീം മീറ്റിങ് വിളിച്ചു. അപ്പോഴേക്കും വൈകിപ്പോയിരുന്നു.
ഗ്രൂപ്പ് ബി1 ജേതാക്കളായി ലീഗ് എയിലേക്കുള്ള സ്ഥാനക്കയറ്റം നേരത്തേ ഉറപ്പാക്കിയിരുന്ന സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്, സെന്റ് ഗാലനിൽ സ്കോട്ട്ലൻഡിനെ 4-0ന് തോൽപ്പിച്ചു. 22-ാം മിനിറ്റിൽ ലൂയിസ് ഫെർഗൂസന്റെ സെൽഫ് ഗോൾ സന്ദർശകരുടെ മികച്ച തുടക്കം അവസാനിപ്പിച്ചു. സക്കറി അതെകാമെയുടെ ക്രോസ് തടയാൻ ശ്രമിച്ച സ്കോട്ടിഷ് മിഡ്ഫീൽഡറുടെ കാലിൽ തട്ടി പന്ത് സ്വന്തം വലയിലെത്തുകയായിരുന്നു. ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം വിൻസ്ലി ബോട്ടെലിയും ആൽവിൻ സാഞ്ചസും സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനായി ആദ്യ ഗോളുകൾ നേടി. സെകി അംദൗനി അവസാന ഘട്ടത്തിൽ പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കി. ഗ്രൂപ്പിലെ മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ സ്ലൊവീനിയ എവേ മത്സരത്തിൽ നോർത്ത് മാസിഡോണിയയെ 3-0ന് തോൽപ്പിച്ചു.
മറ്റു മത്സരങ്ങളിൽ ഫെറോ ദ്വീപുകൾ മോൾഡോവയെയും, എസ്റ്റോണിയ ബൾഗേറിയയെയും, ലിത്വാനിയ ലിക്ടൻസ്റ്റൈനെയും, ഐസ്ലൻഡ് ലക്സംബർഗിനെയും തോൽപ്പിച്ചു. കസാഖിസ്ഥാൻ-സ്ലൊവാക്യ മത്സരം 2-2നും ജിബ്രാൾട്ടർ-മാൾട്ട മത്സരം 1-1നും സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞു.
AI generated summary, newsroom reviewed