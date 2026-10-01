ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ത്രില്ലറിൽ പാക്കിസ്ഥാനെ കീഴടക്കി ഇന്ത്യ ഫൈനലിൽ; ഹോക്കിയിൽ ചരിത്രമെഴുതാൻ വനിതകളും

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കകാമിഗഹാര: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് പുരുഷ ഹോക്കിയിൽ കടുത്ത പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ പാക്കിസ്ഥാനെ കീഴടക്കിയ ഇന്ത്യ ഫൈനലിൽ. നിലവിലുള്ള ജേതാക്കളായ ഇന്ത്യ അവസാന മിനിറ്റ് ഗോളിന്റെ ബലത്തിലാണ് 4-3ന് ജയിച്ചത്.
ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമൻപ്രീത് സിങ്ങിന്റെ ഇരട്ട ഗോൾ ഇന്ത്യൻ വിജയത്തിൽ നിർണായകമായി. അഞ്ചാം മിനിറ്റിലും 13-ാം മിനിറ്റിലും പെനൽറ്റി കോർണറുകൾ കൃത്യതമായി വലയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു ഹർമൻപ്രീത്. 23-ാം മിനിറ്റിൽ സുഖ്ജീത് സിങ്ങിന്റെ ഫീൽഡ് ഗോളിലൂടെ ഇന്ത്യ 3-0 ലീഡും നേടി.
എന്നാൽ, 30-ാം മിനിറ്റിൽ അബു മഹ്മൂദും, 45-ാം മിനിറ്റിൽ ഹന്നാൻ ഷാഹിദും, 49-ാം മിനിറ്റിൽ വഹീദ് റാണയും സ്കോർ ചെയ്തതോടെ പാക്കിസ്ഥാൻ ഒപ്പമെത്തി. അവസാന മിനിറ്റിൽ അഭിഷേക് നേടിയ ഫീൽഡ് ഗോളാണ് മത്സരത്തിന്റെ വിധി നിർണയിച്ചത്.
ശനിയാഴ്ചയാണ് ഫൈനൽ. ദക്ഷിണ കൊറിയയും മലേഷ്യയും തമ്മിലുള്ള രണ്ടാം സെമി ഫൈനൽ ജേതാക്കളെയാണ് ഇന്ത്യ നേരിടുക.
44 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ വനിതാ ടീം
പുരുഷ ടീമിന്റെ വിജയത്തിനു പിന്നാലെ, വനിതാ ഹോക്കി ടീമും ചരിത്ര നേട്ടത്തിന് തൊട്ടരികിലാണ്. വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കുന്ന ഫൈനലിൽ നിലവിലുള്ള ജേതാക്കളായ ചൈനയെ നേരിടുന്ന ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടീം, 44 വർഷത്തിനു ശേഷമുള്ള തങ്ങളുടെ ആദ്യ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സ്വർണവും, ലോസ് ഏഞ്ജൽസ് ഒളിംപിക്സിലേക്കുള്ള നേരിട്ടുള്ള യോഗ്യതയുമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
1982-ലെ ഏക കിരീട നേട്ടത്തിനു ശേഷം ഇതുവരെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സ്വർണം നേടാൻ ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടീമിനു സാധിച്ചിട്ടില്ല. 1998-ലും 2018-ലും ഫൈനലിലെത്തിയ ടീം, യഥാക്രമം ദക്ഷിണ കൊറിയയോടും ജപ്പാനോടും തോറ്റ് വെള്ളിയിൽ തൃപ്തിപ്പെടുകയായിരുന്നു.
എന്നാൽ, ഈ വർഷം മികച്ച ഫോമിലാണ് ഇന്ത്യൻ ടീം. വർഷം ആദ്യം എഫ്ഐഎച്ച് നേഷൻസ് കപ്പ് നേടിയ ഇന്ത്യ, ബെൽജിയത്തിലും നെതർലൻഡ്സിലും നടന്ന എഫ്ഐഎച്ച് ലോകകപ്പിൽ 52 വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ച് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തെത്തിയിരുന്നു. ആംസ്റ്റർഡാമിൽ, ലോക നാലാം റാങ്കുകാരും നിലവിലെ ഒളിംപിക് വെള്ളി മെഡൽ ജേതാക്കളുമായ ചൈനയെ ഗോൾരഹിത സമനിലയിൽ തളച്ചതും ഈ ഫൈനലിന് മുന്നോടിയായി ഇന്ത്യക്ക് വലിയ ആത്മവിശ്വാസം പകരുന്നു.
സെമി ഫൈനലിൽ ദക്ഷിണ കൊറിയയ്ക്കെതിരേ കടുത്ത പരീക്ഷണമാണ് ഇന്ത്യ നേരിട്ടത്. ഏറെ നേരം ഇന്ത്യൻ ആക്രമണത്തെ പിടിച്ചുകെട്ടിയ കൊറിയയ്ക്കെതിരേ, മൂന്നാം ക്വാർട്ടറിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ഇഷിക ചൗധരിയാണ് ഗോൾവല കണ്ടെത്തിയത്. നാലാം ക്വാർട്ടറിൽ ക്യാപ്റ്റൻ സലീമ ടെറ്റെ രണ്ടാം ഗോൾ കൂടി നേടിയതോടെ ഫൈനൽ പ്രവേശനം ഉറപ്പിച്ചു.
ആക്രമണത്തിൽ, പെനൽറ്റി കോർണറിലൂടെയും ഓപ്പൺ പ്ലേയിലൂടെയും ഗോൾ നേടാനുള്ള കഴിവ് ഇന്ത്യ തെളിയിച്ചു. ആറ് മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 21 ഗോളുകളുമായി ടൂർണമെന്റിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്കോററാണ് ദീപിക—അതിൽ 19 എണ്ണവും പെനൽറ്റി കോർണറിൽനിന്ന്. 10 ഗോളുകളുമായി നവനീത് കൗറാണ് തൊട്ടുപിന്നിൽ, അതിൽ ഏഴും ഫീൽഡ് പ്ലേയിൽനിന്ന്.