'ഇവര് ഇരട്ടകളാ!', ഇഷാൻ കിഷനേയും ഹനുമാൻകൈൻഡിനേയും കണ്ട് ഞെട്ടി ആരാധകർ, വിഡിയോ വൈറൽ

ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ഇഷാൻ കിഷനേയും റാപ്പർ ഹനുമാൻകൈൻഡിനേയും കണ്ട് ഞെട്ടി ആരാധകർ. ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള രൂപ സാദൃശ്യമാണ് ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൊളംബോയിൽവെച്ച് നടന്ന ഇന്ത്യ - പാക് മത്സരത്തിൽ പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കാനായി ഹനുമാൻകൈൻഡ് എത്തിയിരുന്നു. അതിനിടയിലാണ് ഇരുവരും കണ്ടുമുട്ടിയത്.
റാപ്പറിന് തന്റെ പേരെഴുതിയ ജേഴ്സി ഇഷാൻ സമ്മാനിച്ചു. ഇരുവരും ഒന്നിച്ചുള്ള വിഡിയോ ഐസിസിയാണ് പുറത്തുവിട്ടത്. ടു ഓഫ് എ കൈൻഡ് എന്ന അടിക്കുറിപ്പിലാണ് വിഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാവുകയാണ് വിഡിയോ. നിരവധി പേരാണ് വിഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമന്റുകളുമായി എത്തുന്നത്. ഇരുവരും ഇരട്ട സഹോദരന്മാരെപ്പോലെയുണ്ട് എന്നാണ് കമന്റുകൾ.