'ഇവര് ഇരട്ടകളാ!', ഇഷാൻ കിഷനേയും ഹനുമാൻകൈൻഡിനേയും കണ്ട് ഞെട്ടി ആരാധകർ, വിഡിയോ വൈറൽ

റാപ്പറിന് തന്‍റെ പേരെഴുതിയ ജേഴ്സി ഇഷാൻ സമ്മാനിച്ചു
hanumankind ishan kishan video viral

ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ഇഷാൻ കിഷനേയും റാപ്പർ ഹനുമാൻകൈൻഡിനേയും കണ്ട് ഞെട്ടി ആരാധകർ. ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള രൂപ സാദൃശ്യമാണ് ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൊളംബോയിൽവെച്ച് നടന്ന ഇന്ത്യ - പാക് മത്സരത്തിൽ പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കാനായി ഹനുമാൻകൈൻഡ് എത്തിയിരുന്നു. അതിനിടയിലാണ് ഇരുവരും കണ്ടുമുട്ടിയത്.

റാപ്പറിന് തന്‍റെ പേരെഴുതിയ ജേഴ്സി ഇഷാൻ സമ്മാനിച്ചു. ഇരുവരും ഒന്നിച്ചുള്ള വിഡിയോ ഐസിസിയാണ് പുറത്തുവിട്ടത്. ടു ഓഫ് എ കൈൻഡ് എന്ന അടിക്കുറിപ്പിലാണ് വിഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാവുകയാണ് വിഡിയോ. നിരവധി പേരാണ് വിഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമന്‍റുകളുമായി എത്തുന്നത്. ഇരുവരും ഇരട്ട സഹോദരന്മാരെപ്പോലെയുണ്ട് എന്നാണ് കമന്‍റുകൾ.

ishan kishan
T20 World Cup
hanuman kind

