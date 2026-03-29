'ഇതല്ല, ഇതിനപ്പുറം ചാടിക്കടന്നവനാണീ...'; 12 കോടിയുടെ ഫെറാറിയിൽ ഹംപ് ചാടാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, വിഡിയോ

സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാവുന്നത് ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയുടെ നൈറ്റ് ഡ്രൈവിന്‍റെ വിഡിയോ ആണ്
Hardik Pandya's Ferrari Struggles to Cross Speed Breaker

ക്രിക്കറ്റ് താരം ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയുടെ ആഡംബര കാറുകളോടുള്ള ഇഷ്ടം ആരാധകർക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. പുതിയ ഫറാറിയും ഓടിച്ച് ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ മുംബൈ തെരുവുകളിലൂടെ പോകുന്നത് സ്ഥിരം കാഴ്ചയാണ്. ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാവുന്നത് ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയുടെ നൈറ്റ് ഡ്രൈവിന്‍റെ വിഡിയോ ആണ്.

12 കോടി വില വരുന്ന ഫറാറിയുമായാണ് താരം തെരുവിൽ ഇറങ്ങിയത്. എന്നാൽ വഴിയിലെ ഒരു ഹംപ് താരത്തിന്‍റെ യാത്രയ്ക്ക് തടസമാവുകയായിരുന്നു. ഹൈ എൻഡ് സ്പീഡ് കാറുകൾക്ക് ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് കുറവായതിനാൽ ഇന്ത്യയിലെ റോഡുകളിലൂടെ പോകുക എന്നത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാറിന്‍റെ അടിഭാഗം ഹംപിൽ ഇടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

അതിനാൽ ഹംപ് മറികടക്കാൻ ഹാർദിക് പ്രയോഗിച്ച ട്രിക്കാണ് ശ്രദ്ധനേടുന്നത്. ഹംപിനു മുകളിലൂടെ നേരെ പോകാതെ സൂക്ഷിച്ച് വളച്ചെടുത്താണ് താരം പോയത്. സ്പീഡ് ബ്രേക്കർ വിജയകരമായി മറികടന്ന ശേഷം റോഡ് സൈഡിൽ നിന്നിരുന്ന പൊലീസുകാരുമായി താരം സംസാരിക്കുന്നതും വിഡിയോയിലുണ്ട്. മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന്‍റെ ക്യാപ്റ്റനാണ് ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനെയാണ് ടീം നേരിടുന്നത്.

