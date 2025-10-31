മെൽബൺ: ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരായ രണ്ടാം ടി20 മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് ബാറ്റിങ് തകർച്ച. ഒടുവിൽ വിവരം ലഭിക്കുമ്പോൾ 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 33 റൺസെന്ന നിലയിലാണ് ടീം.
വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്മൻ ഗിൽ (5), മലായാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ (2) ക്യാപ്റ്റൻ സൂര്യ കുമാർ യാദവ് (1), തിലക് വർമ (0) എന്നിവരുടെ വിക്കറ്റുകളാണ് ടീമിനു നഷ്ടമായത്. ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് മൂന്നും നേഥാൻ എല്ലിസ് ഒരു വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി.
നേരത്തെ ടോസ് നേടിയ ഓസ്ട്രേലിയ ബൗളിങ് തെരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഒന്നാം ടി20 കളിച്ച ടീമിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താതെയാണ് ഇരു ടീമുകളും കളത്തിലിറങ്ങുന്നത്.
ഇന്ത്യ പ്ലെയിങ് ഇലവൻ: അഭിഷേക് ശർമ, ശുഭ്മൻ ഗിൽ, സൂര്യകുമാർ യാദവ് (ക്യാപ്റ്റൻ), തിലക് വർമ, സഞ്ജു സാംസൺ, ശിവം ദുബെ, അക്ഷർ പട്ടേൽ, ഹർഷിത് റാണ, കുൽദീപ് യാദവ്, വരുൺ ചക്രവർത്തി, ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര.
ഓസ്ട്രേലിയ പ്ലെയിങ് ഇലവൻ: മിച്ചൽ മാർഷ് (ക്യാപ്റ്റൻ), ട്രാവിസ് ഹെഡ്, ജോഷ് ഇംഗ്ലിസ്, ടിം ഡേവിഡ്, മാത്യു ഷോർട്ട്, മിച്ചൽ ഓവൻ, മാർക്കസ് സ്റ്റോയിനിസ്, സേവ്യർ ബാർട്ട്ലെറ്റ്, നേഥാൻ എല്ലിസ്, മാത്യു കുഹ്മെമാൻ, ജോഷ് ഹേസൽവുഡ്