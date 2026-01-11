Sports

ഒന്നാം ഏകദിനം: ഇന്ത്യക്കെതിരേ ന്യൂസിലൻഡിന് 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടം

ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ടോസ് നേടിയ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്മൻ ഗിൽ ഫീൽഡിങ് തെരഞ്ഞെടുത്തു
ഇന്ത്യ ന്യൂസിലൻഡ് ഒന്നാം ഏകദിനം | India vs New Zealand 1st ODI updates

ന്യൂസിലൻഡിന്‍റെ രണ്ട് ഓപ്പണർമാരെയും പുറത്താക്കിയ ഹർഷിത് റാണയുടെ ആഹ്ളാദം.

വഡോദര: ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ടോസ് നേടിയ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്മൻ ഗിൽ ഫീൽഡിങ് തെരഞ്ഞെടുത്തു. കരുതലോടെ തുടങ്ങിയ കിവി ഓപ്പണർമാർ ഉറച്ച തുടക്കമാണ് ടീമിനു നൽകിയത്.

ഡെവൺ കോൺവേ - ഹെൻറി നിക്കോൾസ് ഓപ്പണിങ് കൂട്ടുകെട്ട് സെഞ്ചുറി കൂട്ടുകെട്ടുയർത്തി. ടീം സ്കോർ 117 റൺസിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് 69 പന്തിൽ 62 റൺസെടുത്ത നിക്കോൾസിനെ ഹർഷിത് റാണ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ കെ.എൽ. രാഹുലിന്‍റെ കൈകളിലെത്തിച്ചത്. 67 പന്തിൽ 56 റൺസെടുത്ത കോൺവെയുടെ വിക്കറ്റും റാണയ്ക്കു തന്നെ. ടീം 126 റൺസിലെത്തിയപ്പോൾ പ്ലെയ്ഡ് ഓൺ ആവുകയായിരുന്നു.

പിന്നാലെ വിൽ യങ്ങിനെ മുഹമ്മദ് സിറാജും ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സിനെ കുൽദീപ് യാദവും പുറത്താക്കി. ഇരുവരും 12 റൺസ് വീതമാണ് നേടിയത്.

ഓപ്പണറായി ഗില്ലും മധ്യനിരയിൽ ശ്രേയസ് അയ്യരും തിരിച്ചെത്തിയതാണ് ഇന്ത്യൻ ടീമിലെ പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ. യശസ്വി ജയ്സ്വാളിന് പ്ലെയിങ് ഇലവനിൽ ഇടമില്ല. ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്ക്വാദിനെ പതിനഞ്ചംഗ ടീമിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. ഇരുവരും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിൽ സെഞ്ചുറി നേടിയിരുന്നു.

ജസ്പ്രീത് ബുംറയ്ക്ക് വിശ്രമം അനുവദിക്കപ്പെട്ട പരമ്പരയിലൂടെ ടീമിൽ തിരിച്ചെത്തിയ മുഹമ്മദ് സിറാജും, കൂടെ ഹർഷിത് റാണയുമാണ് ഇന്ത്യക്കായി ന്യൂബോൾ എടുത്തത്.

ഇന്ത്യ ന്യൂസിലൻഡ് ഒന്നാം ഏകദിനം | India vs New Zealand 1st ODI updates

ന്യൂസിലൻഡ് ക്യാപ്റ്റൻ മൈക്കൽ ബ്രേസ്‌വെല്ലും ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്മൻ ഗില്ലും ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ട്രോഫിയുമായി.

ടീമുകൾ

ന്യൂസിലൻഡ് - ഡെവൺ കോൺവേ, ഹെൻറി നിക്കോൾസ്, വിൽ യങ്, ഡാരിൽ മിച്ചൽ, ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ്, മിച്ചൽ ഹേ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), മൈക്കൽ ബ്രേസ്‌വെൽ (ക്യാപ്റ്റൻ), സാക്ക് ഫൗൾക്സ്, ക്രിസ്റ്റ്യൻ ക്ലാർക്ക്, കൈൽ ജാമീസൺ, ആദിത്യ അശോക്.

ഇന്ത്യ - രോഹിത് ശർമ, ശുഭ്മൻ ഗിൽ (ക്യാപ്റ്റൻ), വിരാട് കോലി, ശ്രേയസ് അയ്യർ, കെ.എൽ. രാഹുൽ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), രവീന്ദ്ര ജഡേജ, വാഷിങ്ടൺ സുന്ദർ, ഹർഷിത് റാണ, കുൽദീപ് യാദവ്, മുഹമ്മദ് സിറാജ്, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ.

Cricket
India Vs New Zealand
ODI

