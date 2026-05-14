Sports

ഇനി വൈഭവിന്‍റെ കളി നീല കുപ്പായത്തിൽ; ത്രിരാഷ്ട്ര പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിനെ പ്രഖ‍്യാപിച്ചു

ഐപിഎല്ലിലെ മിന്നും പ്രകടനമാണ് വൈഭവിന് ഇന്ത‍്യൻ ടീമിലേക്ക് വഴിയൊരുക്കിയത്
india a announces squad for tri series; vaibhav suryavanshi and others included in the squad

ഇനി വൈഭവിന്‍റെ കളി നീല കുപ്പായത്തിൽ; ത്രിരാഷ്ട്ര പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിനെ പ്രഖ‍്യാപിച്ചു

Updated on

ന‍്യൂഡൽഹി: ജൂൺ 9ന് ശ്രീലങ്കയിൽ വച്ച് നടക്കുന്ന ത്രിരാഷ്ട്ര പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഇന്ത‍്യ എ ടീമിനെ പ്രഖ‍്യാപിച്ചു. തിലക് വർമ നയിക്കുന്ന 15 അംഗ ടീമിൽ വൈഭവ് സൂര‍്യവംശി അടക്കമുള്ളവർ ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തവണത്തെ ഐപിഎൽ സീസണിൽ നിന്നും മാത്രമായി 11 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നും 440 റൺസ് വൈഭവ് അടിച്ചെടുത്തിരുന്നു.

ഐപിഎല്ലിലെ മിന്നും പ്രകടനമാണ് താരത്തിന് ഇന്ത‍്യൻ ടീമിലേക്ക് വഴിയൊരുക്കിയത്. വൈഭവിനെ കൂടാതെ ഐപിഎല്ലിൽ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത പഞ്ചാബ് കിങ്സ് താരങ്ങളായ പ്രിയാംശ് ആര‍്യ, പ്രഭ്‌സിമ്രാൻ സിങ് എന്നിവരെയും ടീമിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ശ്രീലങ്ക എ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എ എന്നീ ടീമുകളുമായി ഇന്ത‍്യ എ ടീം ഏറ്റുമുട്ടും.

ഐപിഎല്ലിനു ശേഷം ആരംഭിക്കുന്ന പരമ്പര ജൂൺ 21നാണ് അവസാനിക്കുന്നത്. ശ്രീലങ്ക എയ്ക്കെതിരേ ഇന്ത‍്യ എ ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളും കളിക്കും. ഈ മത്സരങ്ങൾ‌ക്കുള്ള ടീമിനെ പിന്നീട് പ്രഖ‍്യാപിക്കുമെന്ന് ബിസിസിഐ വ‍്യക്തമാക്കി. ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങൾ ഗാലെയിലും വൈറ്റ് ബോൾ മത്സരങ്ങൾ ദാംബുള്ളയിലുമായിരിക്കും കളിക്കുക.

ത്രിരാഷ്ട്ര പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഇന്ത‍്യ എ ടീം: തിലക് വർമ( ക‍്യാപ്റ്റൻ‌), പ്രിയാംശ് ആര‍്യ, വൈഭവ് സൂര‍്യവംശി, റിയാൻ പരാഗ് വൈസ് ക‍്യാപ്റ്റൻ, ആയുഷ് ബധോനി, നിഷാന്ത് സിന്ധു, ഹർഷ് ദുബെ, സൂര‍്യാംശ് ഷെഡ്ഗെ, പ്രഭ്‌സിമ്രാൻ സിങ് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), കുമാർ കുഷാഗ്ര (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), വിപ്രാജ് നിഗം, യഷ് ഠാക്കൂർ, യുദ്ധ്‌വീർ സിങ്, അൻഷുൽ കാംബോജ്, അർഷാദ് ഖാൻ

sri lanka
bcci
afganisthan
india a
indian cricket
tilak varma
vaibhav suryavanshi
priyansh arya
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com