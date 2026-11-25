AI generated summary, newsroom reviewed
ദോഹ: യുഎഇക്കെതിരേ റെക്കോർഡ് ഇരട്ടസെഞ്ചുറി നേടിയ വൈഭവ് സൂര്യവംശിയിലാണ് ഏഷ്യ കപ്പ് റൈസിങ് സ്റ്റാർസ് സെമിഫൈനലിനു മുൻപേ ശ്രദ്ധ. എന്നാൽ, വ്യാഴാഴ്ച ശ്രീലങ്കയെ നേരിടുമ്പോൾ ഇന്ത്യ എ കൂട്ടായ പ്രകടനമാണ് തേടുന്നത്. ഇന്ത്യൻ സമയം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3.30-ന് മത്സരം ആരംഭിക്കും.
യുഎഇക്കെതിരെ 28 സിക്സും ഏഴു ഫോറും ഉൾപ്പെടെ വെറും 53 പന്തിൽ 204 റൺസാണ് സൂര്യവംശി അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. പാക്കിസ്ഥാനോടേറ്റ കനത്ത തോൽവിക്കു ശേഷം ഇന്ത്യക്ക് ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവായിരുന്നു ഇത്. ബൗളർമാർക്ക് ഒട്ടും സഹായം നൽകാത്ത പിച്ചിലെ ഈ ഇന്നിങ്സ് സമ്മർദത്തിലായിരുന്ന മധ്യനിരയ്ക്കും ആശ്വാസമായി. 250 റൺസ് ലക്ഷ്യം ഇന്ത്യ എ 14.2 ഓവറിൽ മറികടന്നു. 28 പന്തിൽ സെഞ്ചുറിയും 52 പന്തിൽ ഇരട്ടസെഞ്ചുറിയും തികച്ച് ലിസ്റ്റ് എ ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ നേട്ടങ്ങളും അദ്ദേഹം സ്വന്തമാക്കി.
ആദ്യ മത്സരത്തിൽ നേപ്പാളിനെ വെറും 26 റൺസിന് പുറത്താക്കിയ ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാർ പിന്നീട് നിയന്ത്രണം കണ്ടെത്താൻ വിഷമിച്ചു. പാക്കിസ്ഥാൻ 300 കടന്ന് 48 റൺസിന് ജയിച്ചു; യുഎഇ പോലും എട്ടു വിക്കറ്റിന് 249 റൺസെടുത്തു. പ്രിൻസ് യാദവും ഹർഷിത് റാണയും ഏഴു വിക്കറ്റ് വീതം നേടിയെങ്കിലും കൂടുതൽ നിയന്ത്രണം വേണമെന്ന് പിടിഐ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ബാറ്റിങ് നിരയിൽ ആയുഷ് ബദോനിയുടെ ഫോം ആശങ്കയാണ്; ഇതുവരെ നേടിയത് 2, 0 എന്നീ സ്കോറുകൾ. റിങ്കു സിങ്ങിന്റെ സ്കോറുകൾ 9, 6, 27 നോട്ടൗട്ട്. ക്യാപ്റ്റൻ തിലക് വർമ രണ്ടു മത്സരത്തിലും സെഞ്ചുറി നേടിയെങ്കിലും പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ 149 പന്തിൽ നേടിയ 100 ഇന്ത്യക്കു ഗുണത്തെക്കാളേറെ വേദനയാണ് നൽകിയതെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ; തിലക് തന്നെ ഇതു തിരുത്തേണ്ടതുണ്ട്.
മറുവശത്ത്, പാക്കിസ്ഥാനെപ്പോലെ ഇതുവരെ തോൽവിയറിയാത്ത ടീമാണ് ശ്രീലങ്ക. നിഷാൻ മധുഷ്ക, ലസിത് ക്രൂസ്പുല്ലെ, ക്യാപ്റ്റൻ പവൻ രത്നായകെ എന്നിവർ ബാറ്റിങ്ങിൽ സ്ഥിരത പുലർത്തുന്നു. വനൂജ സഹന്റെ ബൗളിങ്ങും ടീമിനു നിർണായകം.
AI generated summary, newsroom reviewed