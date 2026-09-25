ഇന്ത്യ എ ടീമിന് 162 റൺസ് ജയം; കുശാഗ്രയും മുലാനിയും തിളങ്ങി

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പുതുച്ചേരി: ഓസ്ട്രേലിയ എ ടീമിനെതിരായ ഒന്നാം അനൗദ്യോഗിക ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യ എ വൻ വിജയം സ്വന്തമാക്കി. 162 റൺസിന്റെ വ്യക്തമായ വിജയത്തോടെ ദേവദത്ത് പടിക്കലിന്റെ ടീം സീരീസിൽ മുന്നിട്ടുനിൽക്കുന്നു. ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ 334 റൺസ് നേടിയ ഇന്ത്യ എ, ഓസ്ട്രേലിയ എയെ 171 റൺസിന് പുറത്താക്കി 163 റൺസിന്റെ ലീഡ് നേടി. രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ 199 റൺസ് കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തതോടെ, ഓസ്ട്രേലിയ എയ്ക്ക് 363 റൺസിന്റെ വൻ ലക്ഷ്യം മുന്നിലെത്തി. പക്ഷേ, ആ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കാൻ സന്ദർശകർക്കായില്ല—200 റൺസിന് ഓൾഔട്ടായി അവർ കീഴടങ്ങി.
ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിങ്ങിന്റെ നെടുന്തൂണായത് വിക്കറ്റ് കീപ്പർ കുമാർ കുശാഗ്ര ആയിരുന്നു. ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ 240 പന്തിൽ 12 ഫോറുകളോടെ അദ്ദേഹം നേടിയത് 113 റൺസ്. ടീം സ്കോർ 97 റൺസ് എത്തുമ്പോൾ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ട് പ്രതിസന്ധിയിലായ ടീമിനെ, കുശാഗ്രയും തനുഷ് കോട്ടിയനും (69) ചേർന്ന് കരകയറ്റുകയായിരുന്നു.
ഓപ്പണർ അമൻ മൊഖാഡെ, ക്യാപ്റ്റൻ ദേവദത്ത് പടിക്കൽ (3), ഷെയ്ഖ് റഷീദ്, യാഷ് റാത്തോഡ്, സായ് സുദർശൻ (57) എന്നിവരെല്ലാം നേരത്തേ മടങ്ങിയപ്പോൾ, കോറി റോച്ചിച്ചോളി നാലു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി ഓസ്ട്രേലിയ എയുടെ ബൗളിങ്ങിനെ നയിച്ചു.
മറുപടിയിൽ ഓസ്ട്രേലിയ എയുടെ ബാറ്റിങ് നിര ഒന്നിനുപുറകെ ഒന്നായി തകർന്നു. ജെയ്സൺ സംഗ (46), ലിയാം സ്കോട്ട് (26) എന്നിവർ ഒഴികെ ആർക്കും കാര്യമായി പിടിച്ചുനിൽക്കാനായില്ല. ഷാംസ് മുലാനി നാലു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയപ്പോൾ, തനുഷ് കോട്ടിയനും (2) തുഷാർ ദേശ്പാണ്ഡെയും (2) ഉറച്ച പിന്തുണ നൽകി. 171 റൺസിന് ഓൾഔട്ടായി ഓസ്ട്രേലിയ എ ആദ്യ ഇന്നിങ്സ് അവസാനിപ്പിച്ചു.
ലീഡ് ഉറപ്പിച്ച ഇന്ത്യ എ, രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ പടിക്കലിന്റെ (59) നേതൃത്വത്തിൽ 199 റൺസ് കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കുശാഗ്ര പുറത്താകാതെ 46 റൺസുമായി വീണ്ടും തിളങ്ങി. ടോഡ് മർഫി നാലു വിക്കറ്റോടെ ഓസ്ട്രേലിയൻ ബൗളിങ് നിരയെ നയിച്ചെങ്കിലും, 363 എന്ന വലിയ ലക്ഷ്യമാണ് ഇത് സഞ്ചാരികൾക്ക് മുന്നിൽ അവശേഷിപ്പിച്ചത്.
വൻ ലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഓസ്ട്രേലിയ എ, ഒരു ഘട്ടത്തിലും ജയത്തിനുള്ള സാധ്യത കാണിച്ചില്ല. ഫെർഗസ് ഓ'നീലിന്റെ 47 റൺസ് ഒഴിച്ചാൽ, ബാക്കി ബാറ്റർമാരാരും കാര്യമായി പിടിച്ചുനിന്നില്ല. അൻഷുൽ കാംഭോജ്, തുഷാർ ദേശ്പാണ്ഡെ, ഷാംസ് മുലാനി, തനുഷ് കോട്ടിയൻ എന്നിവർ വിക്കറ്റുകൾ വീതിച്ചെടുത്തതോടെ, 200 റൺസിന് ഓസ്ട്രേലിയ എ കീഴടങ്ങി. അങ്ങനെ, ഇന്ത്യ എ 162 റൺസിന്റെ ഗംഭീര വിജയം സ്വന്തമാക്കി.
സെപ്റ്റംബർ 29 മുതൽ പുതുച്ചേരിയിൽ തന്നെ നടക്കുന്ന രണ്ടാം അനൗദ്യോഗിക ടെസ്റ്റിലേക്ക് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയാണ് ഇന്ത്യ എ കടക്കുന്നത്.