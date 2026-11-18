AI generated summary, newsroom reviewed
വെല്ലിങ്ടൺ: ഇന്ത്യയുടെ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ് സ്വപ്നങ്ങൾ ഈ പരമ്പരയിൽ തൂങ്ങിനിൽക്കുന്നു. ഫൈനലിലെത്താൻ ഇനിയുള്ള ഏഴു മത്സരങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞത് ആറിൽ ജയിക്കണം.
ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ രണ്ടു മത്സര പരമ്പരയിലെ ആദ്യ ടെസ്റ്റ് വ്യാഴാഴ്ച (ഇന്ത്യൻ സമയം പുലർച്ചെ 3.30) ബേസിൻ റിസർവിൽ ആരംഭിക്കും. "ഈ രണ്ടു ടെസ്റ്റും ജയിച്ചാൽ ഫൈനലിൽ കടക്കാൻ നല്ല സാധ്യതയുണ്ട്," ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്മാൻ ഗിൽ പറഞ്ഞു.
കാറ്റ് വീശുന്ന പുൽത്തകിടി: ഇതുവരെ കാണാത്ത കലത്തിലാണ് പിച്ചിൽ പുല്ല് വളർത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആറടി എട്ടിഞ്ച് ഉയരമുള്ള കൈൽ ജെയ്മിസണും ആറടി അഞ്ചിഞ്ചുകാരൻ ജേക്കബ് ഡഫിയും, അടുത്തിടെ ഇന്ത്യയെ മുറിവേൽപ്പിച്ച മാറ്റ് ഹെൻറിയും ചേരുമ്പോൾ ബാറ്റർമാർക്ക് വേണ്ടത് ടെക്നിക്കിനപ്പുറം മനക്കരുത്താണ്. ഗിൽ, യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ, കെ.എൽ. രാഹുൽ, ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ, ഋഷഭ് പന്ത് എന്നിവർ മികച്ച കളി പുറത്തെടുക്കണം. 2025-ൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ടെസ്റ്റ് ക്യാപ്റ്റനായി തുടങ്ങിയ ഗിൽ ഒന്നര വർഷത്തിനിടെ നേരിടാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും കടുത്ത പരീക്ഷണമായിരിക്കാം ഈ പരമ്പര.
നാലു പേസർമാർ: ആദ്യ രണ്ടു ദിവസം പേസിന് അനുകൂലമായ പിച്ച് പിന്നീട് ഫ്ളാറ്റാകുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ. ടോസ് നേടി ആദ്യം പന്തെറിയാനാണ് ഗില്ലിന്റെ ആഗ്രഹം. നാലു പേസർമാരെ ഇറക്കാനാണ് സാധ്യത. ബാറ്റിങ് ദുർബലമാകാതിരിക്കാൻ നാലാം പേസറായി ഓൾറൗണ്ടർ നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡിയെ ആയിരിക്കും ഉൾപ്പെടുത്തുക. ജസ്പ്രീത് ബുംറയ്ക്കു മാത്രമാണ് ടീമിൽ ഇടം ഉറപ്പുള്ളത്. കൊളംബോയിലെ മങ്ങിയ പ്രകടനത്തിനു ശേഷം മുഹമ്മദ് സിറാജിന്റെ കാര്യം അനിശ്ചിതത്വത്തിലാണ്. അൻഷുൽ കാംഭോജിന്റെയും ആകാശ് ദീപിന്റെയും ലോവർ ഓർഡർ ബാറ്റിങ് മികവ് കൂടി കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഗുർനൂർ ബ്രാർ, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ എന്നിവരിൽ ഒരാൾ പുറത്താകും.
ന്യൂസിലൻഡ്: ഏകദിനങ്ങളിൽ ഫോമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ വിൽ യങ്ങും പരുക്കുമാറി തിരിച്ചെത്തിയ രചിൻ രവീന്ദ്രയും അനുകൂല ഘടകങ്ങൾ. ക്യാപ്റ്റൻ ടോം ലാഥം ഫോമിൽ പ്രശ്നം നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഡാരിൽ മിച്ചൽ, ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ് എന്നീ ഓൾറൗണ്ടർമാർ ടീമിന് ഇന്ത്യയെക്കാൾ സന്തുലിതത്വം നൽകുന്നു.
ഇന്ത്യ: ശുഭ്മാൻ ഗിൽ (ക്യാപ്റ്റൻ), യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ, കെ.എൽ. രാഹുൽ (വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ), ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ, ഋഷഭ് പന്ത് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ധ്രുവ് ജുറെൽ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), രവീന്ദ്ര ജഡേജ, അൻഷുൽ കാംഭോജ്, ആകാശ് ദീപ്, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ, മുഹമ്മദ് സിറാജ്, ബി. സായ് സുദർശൻ, ഗുർനൂർ ബ്രാർ, വാഷിങ്ടൺ സുന്ദർ.
ന്യൂസിലൻഡ്: ടോം ലാഥം (ക്യാപ്റ്റൻ), രചിൻ രവീന്ദ്ര, വിൽ യങ്, ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ്, ഡാരിൽ മിച്ചൽ, ടോം ബ്ലണ്ടൽ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ഡീൻ ഫോക്സ്ക്രോഫ്റ്റ്, ജേക്കബ് ഡഫി, മാറ്റ് ഹെൻറി, കൈൽ ജെയ്മിസൺ, നഥാൻ സ്മിത്ത്, ബ്ലെയർ ടിക്നർ, ഹെൻറി നിക്കോൾസ്, ഡെവൺ കോൺവേ.
AI generated summary, newsroom reviewed