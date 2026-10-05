ബ്രസീൽ പാഠങ്ങൾ ഉറുഗ്വെക്കെതിരേ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ഇന്ത്യ ഇറങ്ങുന്നു

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കൊൽക്കത്ത: ബ്രസീലിനോട് ഏകപക്ഷീയമായ നാലു ഗോളിനേറ്റ കനത്ത തോൽവിയിൽനിന്ന് വേഗം കരകയറേണ്ട സ്ഥിതിയിലാണ് ഇന്ത്യ. ചൊവ്വാഴ്ച ഉറുഗ്വെക്കെതിരേ നടക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സൗഹൃദ മത്സരത്തിനു മുൻപ് കാര്യങ്ങൾ പലതും വേഗം ശരിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഫിഫ റാങ്കിങ്ങിൽ 44-ാം സ്ഥാനത്തുള്ള പനാമയെ ബെംഗളൂരുവിൽ 1-1ന് സമനിലയിൽ തളച്ചതിന്റെ ആവേശം, ശനിയാഴ്ച സോൾട്ട് ലേക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ബ്രസീൽ നൽകിയ യാഥാർഥ്യബോധത്തിന്റെ പരീക്ഷണത്തിൽ വേഗം മാഞ്ഞുപോയി.
എന്നാൽ, ഇന്ത്യയുടെ കോംബിനേഷൻ പ്ലേയിലും, പ്രതിരോധിക്കാനും തിരിച്ചടിക്കാനുമുള്ള സന്നദ്ധതയിലും, പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യ 25 മിനിറ്റിൽ, ചില പോസിറ്റിവുകൾ ഹെഡ് കോച്ച് ഖാലിദ് ജമീൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ബ്രസീൽ കോച്ച് കാർലോ ആഞ്ചലോട്ടി പോലും ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ആ വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിരുന്നു. ഇനി ലോക റാങ്കിങ്ങിൽ 20-ാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഉറുഗ്വെക്കെതിരേ ആ പാഠങ്ങളെ ഇന്ത്യ ആശ്രയിക്കേണ്ടിവരും.
ഒരു ഗോളെങ്കിലും നേടാനായാൽ, ഇനി സമനില പിടിക്കാൻ കൂടി സാധിച്ചാൽ, ലോക റാങ്കിങ്ങിൽ 138-ാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഇന്ത്യ പോലൊരു ടീമിനെ സംബന്ധിച്ച് ജയത്തിനു തുല്യമായിരിക്കും. അതിനായി, പനാമയ്ക്കെതിരേ ആദ്യ ഗോൾ നേടിയ റയാൻ വില്യംസിനെയാകും ഇന്ത്യ പ്രധാനമായും ആശ്രയിക്കുക. ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആക്രമണ ഓപ്ഷനായി അദ്ദേഹം ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്.
ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ജനിച്ച ഇന്ത്യൻ വംശജനായ ഈ താരം, തുടർച്ചയായി പന്തുമായി ഡിഫൻഡർമാർക്കു നേരേ കുതിച്ച് അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. മൻവീർ സിങ്ങിന്റെ സോളോ റണ്ണുകൾക്കും സഹൽ അബ്ദുൾ സമദിന്റെ കോംബിനേഷൻ പ്ലേയ്ക്കുമൊപ്പം വില്യംസിന്റെ ചലനങ്ങൾ, ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ബ്രസീലിനെതിരേ കളി മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാൻ ഇന്ത്യയെ സഹായിച്ചു.
ലാലെങ്മാവിയ റാൾട്ടെ, അൻവർ അലി, സഹൽ എന്നിവരടങ്ങിയ ത്രയം, വെറുതെ പന്ത് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതിനു പകരം സമ്മർദത്തിലും കളി കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ഇന്ത്യക്കാകുമെന്നു തെളിയിച്ചു.
ഇന്ത്യയുടെ ഓഫ്സൈഡ് കെണി ബ്രസീലിന്റെ പെഡ്രോയെ പലതവണ നിരാശനാക്കിയപ്പോൾ, വിനീഷ്യസ് ജൂനിയറിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ അഭിഷേക് സിങ് ടെക്ചമും അനിരുദ്ധ് ഥാപ്പയും നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചു. റയൽ മാഡ്രിഡ് ഫോർവേഡിനെതിരായ വൺ-ഓൺ-വൺ സാഹചര്യത്തിൽ ഗോൾകീപ്പർ ഗുർപ്രീത് സിങ് സന്ധുവും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു—അതിനുശേഷമാണ് രണ്ട് എളുപ്പ ഗോളുകൾ വഴങ്ങിയത്.
ബ്രസീലിനെതിരേ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിലും, ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് മതിയായ ഷോട്ടുകൾ തൊടുക്കാൻ ഇന്ത്യക്കായില്ല. ഉറുഗ്വെക്കെതിരേ ഈ വിഭാഗത്തിൽ മെച്ചപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. എപ്പോൾ മുന്നോട്ടുനീങ്ങണം, എപ്പോൾ പിന്നോട്ടു വലിയണം എന്നതിൽ പ്രതിരോധ നിര കൂടുതൽ ഏകോപനം കാഴ്ചവയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഫുൾ-ബാക്കുകൾക്കും സെന്റർ-ബാക്കുകൾക്കുമിടയിലുള്ള ഇടങ്ങൾ കൃത്യമായി സംരക്ഷിക്കുകയും, എതിരാളികൾ കളി മാറ്റുമ്പോൾ വേഗത്തിൽ പ്രതികരിക്കുകയും വേണം. വില്യംസിനും മൻവീറിനും ചുറ്റും കൂടുതൽ പിന്തുണ ഒരുക്കി, അവരുടെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ബിൽഡ്-അപ് പ്ലേയെ ഗോൾ അവസരങ്ങളാക്കി മാറ്റേണ്ടതുമുണ്ട്.
പരിവർത്തന ഘട്ടത്തിൽ ഉറുഗ്വെ
പരിവർത്തന ഘട്ടത്തിലാണ് ലാ സെലെസ്തെ കൊൽക്കത്തയിലെത്തുന്നത് എന്നത് ജമീലിന്റെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് കരുത്തേകും. 2026 ലോകകപ്പിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ പുറത്തായതിനു പിന്നാലെ, കോച്ച് മാർസെലോ ബിയെൽസയുടെ വിടവാങ്ങലിനെ തുടർന്ന് പുതിയ അധ്യായം ആരംഭിക്കുകയാണ് ഉറുഗ്വെ.
2010 ലോകകപ്പ് ഗോൾഡൻ ബോൾ ജേതാവും ഉറുഗ്വെയുടെ ഏറ്റവും ആഘോഷിക്കപ്പെട്ട ഫുട്ബോളറുമായ പുതിയ കോച്ച് ഡീഗോ ഫോർലാൻ, ജപ്പാനിൽ 1-3ന് തോറ്റാണ് തന്റെ കാലാവധി ആരംഭിച്ചത്. എന്നാൽ, നാലു ദിവസത്തിനു ശേഷം ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ 4-1ന് ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ മാസം മാഡ്രിഡ് ഡെർബിയിൽ കാലിന് പരുക്കേറ്റ ഫെഡറിക്കോ വാൽവേർദെ കളിക്കുന്നില്ല. ഈ മിഡ്ഫീൽഡറുടെ ഭവനാസമ്പത്ത് ഉറുഗ്വെ മിസ് ചെയ്യും. എന്നാൽ, അതുകൊണ്ടുമാത്രം അവർക്കെതിരേ കളിക്കുക എളുപ്പമാകണമെന്നില്ല. സൗദി ലീഗിൽ കളിക്കുന്ന ഡാർവിൻ നൂനസ് ആക്രമണത്തിലെ പ്രധാന കണ്ണിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേഗവും ചലനങ്ങളും അൻവർ അലിക്കും ആകാശ് മിശ്രയ്ക്കും കടുത്ത പരീക്ഷണമാകും.
ലിവർപൂൾ സെന്റർ ബാക്ക് റൊണാൾഡ് അറൗഹോയാകും ഉറുഗ്വെ പ്രതിരോധത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുക. കരുത്തും വേഗവും അനുഭവസമ്പത്തും അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവരുന്നു. ഡിഫൻസിവ് മിഡ്ഫീൽഡറായി ലൂക്കാസ് തൊറേറയും നിർണായക പങ്കുവഹിക്കും. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ടർക്കിഷ് സൂപ്പർ ലീഗ് കിരീടം നേടിയ ഗലാറ്റ്സറേയുടെ പ്രധാന താരമായിരുന്നു തൊറേറ. തൊറേറയെ മറികടന്ന് കളിക്കാനുള്ള വഴികൾ കണ്ടെത്തുക എന്നതാകും ഇന്ത്യൻ മിഡ്ഫീൽഡർമാരുടെ വെല്ലുവിളി.
ഇന്ത്യ സ്ക്വാഡ് - ഗോൾകീപ്പർമാർ: ആൽബിനോ ഗോമസ്, ഗുർപ്രീത് സിങ് സന്ധു, പ്രഭ്സുഖൻ സിങ് ഗിൽ, സോം കുമാർ; ഡിഫൻഡർമാർ: അഭിഷേക് സിങ് ടെക്ചം, ആകാശ് മിശ്ര, അൻവർ അലി, ബിജോയ് വർഗീസ്, മിങ്താൻമാവിയ റാൾട്ടെ, ജയ് ഗുപ്ത, പരംവീർ, റിക്കി മീതെയ് ഹവോബം; മിഡ്ഫീൽഡർമാർ: അനിരുദ്ധ് ഥാപ്പ, അഷിക് കുരുണിയൻ, ഫാറൂഖ് ചൗധരി, ലാലെങ്മാവിയ റാൾട്ടെ, മാകാർട്ടൻ നിക്സൺ, മുഹമ്മദ് സനൻ, റിക്കി ഷബോങ്, സഹൽ അബ്ദുൾ സമദ്; ഫോർവേഡുകൾ: എഡ്മണ്ട് ലാൽറിൻഡിക, ഇർഫാൻ യദ്വാദ്, മൻവീർ സിങ്, റഹിം അലി, റയാൻ വില്യംസ്, വിക്രം പ്രതാപ് സിങ്.
ഉറുഗ്വെ സ്ക്വാഡ് - ഗോൾകീപ്പർമാർ: സാന്റിയാഗോ മെലെ, ക്രിസ്റ്റഫർ ഫിയർമാരിൻ, ഇഗ്നേഷ്യോ ഡി അറുവബറേന, സെബാസ്റ്റ്യൻ ജൗമെ, ത്യാഗോ കർഡോസോ; ഡിഫൻഡർമാർ: കെവിൻ അമാരോ, ഹൊസെ ലൂയിസ് റോഡ്രിഗസ്, ഗിയർമോ വരേല, നഹിതാൻ നാന്റെസ്, സാന്റിയാഗോ മൗറീനോ, നിക്കോളാസ് മാരിച്ചൽ, റൊണാൾഡ് അറൗഹോ, അലക്സാണ്ടർ ബർബോസ, ഹൊസെ മരിയ ഹിമെനെസ്, ഹുവാൻ റോഡ്രിഗസ്, സെബാസ്റ്റിയൻ ബൊസെല്ലി, സാന്റിയാഗോ ബ്വെനോ, സെബാസ്റ്റിയൻ കസറെസ്, മത്യാസ് ഒലിവേര, ഹോക്വിൻ പിക്കെരസ്, ലൂക്കാസ് ഒലാസ, മാർസെലോ സരാച്ചി, ഹുവാൻ മാനുവൽ സനാബ്രിയ; മിഡ്ഫീൽഡർമാർ: എമിലിയാനോ മാർട്ടിനസ്, ലൂക്കാസ് തൊറേറ, റോഡ്രിഗോ ബെന്റാൻകുർ, ഫാക്കുന്ദോ ബെർണൽ, സാന്റിയാഗോ ഹൊമെൻചെങ്കോ, അഗസ്റ്റിൻ കനോബ്യോ, മത്യാസ് അബാൽഡോ, ഫാക്കുന്ദോ പെല്ലിസ്ട്രി, ലൂസിയാനോ റോഡ്രിഗസ്, മാക്സിമിലിയാനോ അരൗജോ, ലൂക്കാസ് വിയ്യാൽബ, ബ്രയാൻ റോഡ്രിഗസ്, റോഡ്രിഗോ സലസാർ, ഡീഗോ റോസി, ഹോർഹിയാൻ ഡി അരാസ്കെയ്റ്റ; ഫോർവേഡുകൾ: മാർട്ടിൻ സാട്രിയാനോ, അഗസ്റ്റിൻ എ. മാർട്ടിനസ്, റോഡ്രിഗോ അഗ്വിറെ, ഫെഡറിക്കോ വിനാസ്, മിഗ്വേൽ മെരന്റിയേൽ, ഡാർവിൻ നൂനസ്, അൽവാരോ റോഡ്രിഗസ്.