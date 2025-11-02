Sports

ടിം ഡേവിഡിന്‍റെ കരുത്തിൽ കുതിച്ച് ഓസീസ്; ഇന്ത‍്യക്ക് 187 റൺസ് വിജയലക്ഷ‍്യം

ഇന്ത‍്യയ്ക്കു വേണ്ടി അർഷ്ദീപ് സിങ്ങാണ് രണ്ടു വിക്കറ്റുകളും വീഴ്ത്തിയത്
Updated on

ഹൊബാർട്ട്: ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരായ മൂന്നാം ടി20 മത്സരത്തിൽ ഇന്ത‍്യക്ക് 187 റൺസ് വിജയല‍ക്ഷ‍്യം. നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ ഓസീസ് 6 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 186 റൺസ് നേടി. 38 പന്തിൽ നിന്നും 8 ബൗണ്ടറിയും 5 സിക്സും ഉൾപ്പടെ 74 റൺസ് നേടിയ ടിം ഡേവിഡാണ് ടീമിന്‍റെ ടോപ് സ്കോറർ. ടിം ഡേവിഡിനു പുറമെ മാർക്കസ് സ്റ്റോയിനിസ്, മാത‍്യു ഷോർട്ട് എന്നിവർക്ക് മാത്രമാണ് മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാൻ‌ സാധിച്ചത്. ക‍്യാപ്റ്റൻ മിച്ചൽ മാർഷ് അടക്കമുള്ള താരങ്ങൾ നിരാശപ്പെടുത്തി. ഇന്ത‍്യക്കു വേണ്ടി അർഷ്ദീപ് സിങ് മൂന്നും വരുൺ ചക്രവർത്തി രണ്ടും ശിവം ദുബെ ഒരു വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി.

ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഓസീസിനു മോശം തുടക്കമാണ് ലഭിച്ചത്. ടീം സ്കോർ 6 റൺസിൽ നിൽക്കെ ഓപ്പണിങ് ബാറ്റർ ട്രാവിസ് ഹെഡും (6) 14 റൺസിൽ‌ നിൽക്കെ ജോഷ് ഇംഗ്ലിസിനെയും (1) ടീമിനു നഷ്ടമായി. അർഷ്ദീപാണ് ഇരുവരെയും പുറത്താക്കിയത്. എന്നാൽ മൂന്നാം വിക്കറ്റിൽ ടിം ഡേവിഡ് മിച്ചൽ മാർഷ് (11) സഖ‍്യം ചേർത്ത 50 റൺസ് കൂട്ടുകെട്ട് ഓസീസിനെ തകർച്ചയിൽ നിന്നും കരകയറ്റി.

<div class="paragraphs"><p>മാർക്കസ് സ്റ്റോയിനിസ്</p></div>

മാർക്കസ് സ്റ്റോയിനിസ്

ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രതീക്ഷകളിലെ സിംഗപ്പുർ ഗോൾഡ്

പിന്നീട് മിച്ചൽ മാർഷ് പുറത്തായെങ്കിലും ടിം ഡേവിഡ് ഒരു വശത്ത് നിലയുറപ്പിച്ച് ഇന്ത‍്യൻ ബൗളർമാരെ തച്ചു തകർത്തു. എന്നാൽ ഇതിനിടെ മിച്ചൽ ഓവന്‍റെ (0) വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ടീമിനു തിരിടച്ചടിയായി. ടിം ഡേവിഡ് ടീമിനെ 100 കടത്തിയെങ്കിലും ശിവം ദുബെ എറിഞ്ഞ പന്ത് തിലക് വർമയ്ക്ക് ക‍്യാച്ച് നൽകി മടങ്ങി. ഇതോടെ ക്രീസിലത്തിയ മാർക്കസ് സ്റ്റോയിനിസ് ഇന്ത‍്യൻ ബൗളർമാരെ അടിച്ചു തകർത്തു. 39 പന്തിൽ നിന്നും 8 ബൗണ്ടറിയും രണ്ടു സിക്സും ഉൾപ്പടെ 64 റൺസുമായാണ് താരം മടങ്ങിയത്. മാത‍്യൂ ഷോർട്ട് 14 പന്തിൽ നിന്നും 25 റൺസ് കൂടി ചേർത്തതോടെ ടീം സ്കോർ 186ൽ എത്തി.

