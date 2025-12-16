ഓരോ മത്സരത്തിലും താരോദയം; ഇന്ത്യ അണ്ടർ-19 വിക്കറ്റ് കീപ്പർക്ക് ഇരട്ട സെഞ്ചുറി

ദുബായ്: ഇന്ത്യ അണ്ടർ-19 ടീം ഓരോ മത്സരം കഴിയുന്തോറും ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന് പുത്തൻ താരോദയങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്നു. യുഎഇയിൽ നടക്കുന്ന അണ്ടർ-19 ഏഷ്യ കപ്പിൽ മലേഷ്യക്കെതിരേ ഇന്ത്യൻ കൗമാരസംഘം പടുത്തുയർത്തിയത് 50 ഓവറിൽ 7 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 408 റൺസ്.
ടൂർണമെന്റിൽ ഇതു രണ്ടാം തവണയാണ് ഇന്ത്യ 400 റൺസിനു മുകളിൽ സ്കോർ ചെയ്യുന്നത്. യുഎഇക്കെതിരേ ഓപ്പണർ വൈഭവ് സൂര്യവംശിയുടെ സെഞ്ചുറിയാണ് ടീമിനു കൂറ്റൻ സ്കോർ സമ്മാനിച്ചതെങ്കിൽ, ഇക്കുറി വിക്കറ്റ് കീപ്പർ അഭിജ്ഞാൻ കുണ്ഡുവിന്റെ ഊഴം. അഞ്ചാം നമ്പറിൽ ബാറ്റ് ചെയ്ത പതിനേഴുകാരൻ, 125 പന്തിൽ 207 റൺസെടുത്ത് പുറത്താകാതെ നിന്നു. 17 ഫോറും 9 സിക്സറും ഉൾപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഇടങ്കയ്യൻ ബാറ്ററുടെ ഇന്നിങ്സ്.
വൈഭവ് സൂര്യവംശി പതിവുപോലെ ടീമിനു വെടിക്കെട്ട് തുടക്കം നൽകി. ക്യാപ്റ്റൻ ആയുഷ് മാത്രെയുടെയും (14) വിഹാൻ മൽഹോത്രയുടെയും (7) വിക്കറ്റ് പെട്ടെന്ന് വീണിട്ടും, 26 പന്തിൽ 50 റൺസുമായി സൂര്യവംശി കത്തിക്കയറി. അതിനു ശേഷമായിരുന്നു വേദാന്ത് ത്രിവേദിയും അഭിജ്ഞാൻ കുണ്ഡുവും ഒരുമിച്ച 209 റൺസിന്റെ കൂട്ടുകെട്ട്. 106 പന്തിൽ 90 റൺസാണ് വേദാന്ത് നേടിയത്.
ഇതിനിടെ മലേഷ്യയുടെ ഓപ്പണിങ് മുഹമ്മദ് അക്രം അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നേട്ടം പൂർത്തിയാക്കിയെങ്കിലും, പത്തോവറിൽ 89 റൺസ് അതിനു വില നൽകേണ്ടി വന്നു.
പാക്കിസ്ഥാനെതിരായ മത്സരത്തിൽ ഹൈദരാബാദിൽനിന്നുള്ള മലയാളി താരം ആറോൺ ജോർജും ഓഫ് സ്പിൻ ഓൾറൗണ്ടർ കനിഷ്ക് ചൗഹാനും മികവ് തെളിയിച്ചിരുന്നു. ഓപ്പണറും ക്യാപ്റ്റനുമായ ആയുഷ് മാത്രെ മുംബൈക്കു വേണ്ടിയും ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിനു വേണ്ടിയും നടത്തിയ ഗംഭീര പ്രകടനങ്ങളിലൂടെ നേരത്തെ തന്നെ ദേശീയ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചിരുന്നു.