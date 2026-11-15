മൗണ്ട് മൗംഗനുയി: ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ അഞ്ചാം ഏകദിന മത്സരം 22 റൺസിന് വിജയിച്ചതോടെ പരമ്പര 3-1ന് സ്വന്തമാക്കി ഇന്ത്യ. നിശ്ചിത 50 ഓവറിൽ ഇന്ത്യ ഉയർത്തിയ 210 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം കിവീസിന് മറികടക്കാനായില്ല. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ന്യൂസിലൻഡ് 48.1 ഓവറിൽ കൂടാരം കയറി.
ന്യൂസിലൻഡിനു വേണ്ടി ഡീൻ ഫോക്സ്ക്രോഫ്റ്റ് 42 പന്തിൽ 31 റൺസെടുത്ത് ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തു. ടിം സെയ്ഫെർട്ട് (14), ഫിൻ അലൻ (1) അടക്കമുള്ള താരങ്ങൾ നിരാശപ്പെടുത്തി. വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടരാൻ ബാറ്റേന്തിയ കിവീസിന് ടീം സ്കോർ 26ൽ നിൽക്കെ തന്നെ ആദ്യ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായിരുന്നു.
മുഹമ്മദ് സിറാജ് എറിഞ്ഞ ഓഫ് കട്ടറിൽ യഷ് ഠാക്കൂറിന് ക്യാച്ച് നൽകിയാണ് സെയ്ഫെർട്ട് മടങ്ങിയത്. ഓപ്പണിങ് ബാറ്റർ വിൽ യങ്ങിനും കാര്യമായ പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. 3 ബൗണ്ടറി അടക്കം 42 പന്തിൽ 22 റൺസുമായി മടങ്ങി. അർഷ്ദീപ് സിങ് എറിഞ്ഞ ബാക്ക് ഓഫ് ലെങ്ത്ത് ഡെലിവറിയിൽ പുൾ ഷോട്ട് കളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാണ് താരം ഔട്ടായത്.
26.6 ഓവറിലാണ് ന്യൂസിലൻഡ് ടീം സ്കോർ 100 കടന്നത്. ഡീൻ ഫോക്സ്ക്രോഫ്റ്റ് ബൗണ്ടറികൾ പറത്തി മത്സരം മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും മറുവശത്ത് പിന്തുണയ്ക്കാൻ ആരുമില്ലാത്തതാണ് തിരിച്ചടിയായത്.
ഒടുവിൽ ഏഴാമനായി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ക്യാപ്റ്റൻ മിച്ചൽ സാന്റ്നർ 2 സിക്സുകൾ അടിച്ച് അവസാന ഓവറുകളിൽ അൽപ്പം പ്രതീക്ഷ നൽകിയെങ്കിലും മത്സരം വിജയിപ്പിക്കാനായില്ല. ഇന്ത്യയ്ക്കു വേണ്ടി അർഷ്ദീപ് സിങ് മൂന്നും മുഹമ്മദ് സിറാജ്, അക്ഷർ പട്ടേൽ എന്നിവർ രണ്ടും ആക്വിബ് നബി, നമൻ ധിർ, യഷ് ഠാക്കൂർ എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി. അരങ്ങേറ്റ മത്സരത്തിൽ 10 ഓവറിൽ നിന്നും 38 റൺസ് മാത്രമാണ് യഷ് ഠാക്കൂർ വിട്ടുകൊടുത്തത്.
അതേസമയം, നേരത്തെ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ 42.1 ഓവറിൽ 209 റൺസിന് ഓൾഔട്ടായി. ന്യൂസിലൻഡിനു വേണ്ടി ജേക്കബ് ഡഫി, മിച്ചൽ സാന്റ്നർ എന്നിവർ മൂന്നും മാത്യു ഫിഷർ രണ്ടും മൈക്കൽ ബ്രേസ്വെൽ, ബ്ലെയർ ടിക്ക്നർ എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി. ഇന്ത്യയ്ക്ക് അത്ര ശുഭകരമായ തുടക്കമല്ല ലഭിച്ചത്. ഒന്നാം വിക്കറ്റ് കൂട്ടുകെട്ട് 23 റൺസിൽ അവസാനിച്ചു. 13 പന്തിൽ 7 റൺസുമായി രോഹിത് ശർമയാണ് ആദ്യം പുറത്തായത്. പിന്നാലെത്തിയ വിരാട് കോലിക്ക് തിളങ്ങാനായില്ല. 7പന്തിൽ നിന്നും 5 റൺസായിരുന്നു താരത്തിന്റെ സമ്പാദ്യം. തൊട്ടുപിന്നാലെ തന്നെ ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദും (18) പുറത്തായതോടെ ഇന്ത്യ 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 34 റൺസെന്ന നിലയിലെത്തി.
ആദ്യ പവർപ്ലേ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 37 റൺസെന്ന നിലയിലായിരുന്നു ടീം. പിന്നീട് നാലാം വിക്കറ്റിൽ ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യരും അക്ഷർ പട്ടേലും ചേർന്ന് 50 റൺസ് കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കിയത് ടീമിന്റെ റൺസ് ഉയരാൻ സഹായകരമായി. എന്നാൽ കൂട്ടുകെട്ടിന് അധികം ആയുസുണ്ടായിരുന്നില്ല. ടീം സ്കോർ 86ൽ നിൽക്കെ ക്യാപ്റ്റന്റെ വിക്കറ്റെടുത്ത് ബ്ലെയർ ടിക്ക്നർ ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിങ് നിരയെ തകർച്ചയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടു. അക്ഷർ പട്ടേൽ (46) അൽപ്പ നേരം കിവീസ് ബൗളർമാരെ പ്രതിരോധിച്ച് ബാറ്റേന്തിയെങ്കിലും അർധസെഞ്ചുറി നേടാനാവാകാതെ മടങ്ങി. മറുവശത്ത് ഇഷാൻ കിഷൻ ആദ്യം കരുതലോടെ നീങ്ങിയെങ്കിലും 46 റൺസിൽ അവസാനിച്ചു താരത്തിന്റെ ബാറ്റിങ് പ്രകടനം.
ഇരുവരും പിടിച്ചുനിന്നതിനാൽ കൂട്ടത്തകർച്ച ഒഴിവായി. പിന്നീട് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയവരിൽ നമൻ ധിർ 22 റൺസും മുഹമ്മദ് സിറാജും (നോട്ടൗട്ട്) അർഷ്ദീപ് സിങ്ങും 14 റൺസ് വീതം സംഭാവന നൽകി. ആക്വിബ് നബി (5), യഷ് ഠാക്കൂർ (0) എന്നിവർ നിരാശപ്പെടുത്തി. അതേസമയം, രണ്ടുമാറ്റങ്ങളുമായാണ് ഇന്ത്യയും ന്യൂസിലൻഡും കളത്തിലിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ ഗുർനൂർ ബ്രാറിനും കുൽദീപ് യാദവിനും പകരം മുഹമ്മദ് സിറാജും യഷ് ഠാക്കൂറുമാണ് കളിക്കുന്നത്. ന്യൂസിലൻഡിലാകട്ടെ മാറ്റ് ഹെൻറി, കൈൽ ജാമിസൺ എന്നിവർക്കു പകരം ജേക്കബ് ഡഫി, ബ്ലെയർ ടിക്ക്നർ എന്നിവരെയാണ് പ്ലെയിങ് ഇലവനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.