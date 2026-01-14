india vs newzeland 2nd odi match updates

ന‍്യൂസിലൻഡിനെതിരായ രണ്ടാം ഏകദിനം: ഇന്ത‍്യക്ക് ബാറ്റിങ്

രാജ്കോട്ട്: ന‍്യൂസിലൻഡിനെതിരായ രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ ഇന്ത‍്യക്ക് ബാറ്റിങ്. ടോസ് നേടിയ ന‍്യൂസിലൻഡ് ഇന്ത‍്യയെ ബാറ്റിങ്ങിന് അയക്കുകയായിരുന്നു. പരമ്പരയിലെ ആദ‍്യ മത്സരം വിജയിച്ചതിന്‍റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ഇന്ത‍്യ കളത്തിലിറങ്ങുന്നത്.

രാജ്കോട്ടിൽ വച്ച് നടക്കുന്ന രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ ഒരു മാറ്റവുമായാണ് ഇന്ത‍്യ കളിക്കുന്നത്. വാരിയെല്ലിന് പരുക്കേറ്റതിനെത്തുടർന്ന് ടീമിൽ നിന്ന് പുറത്തായ ഓൾറൗണ്ടർ വാഷിങ്ടൺ സുന്ദറിനു പകരം നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡിയെയാണ് പ്ലെയിങ് ഇലവനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം, ന‍്യൂസിലൻഡ് നിരയിലും ഒരു മാറ്റമുണ്ട്. ഇന്ത‍്യൻ വംശജൻ ആദിത‍്യ അശോകിനു പകരം ജെയ്‌ഡൻ ലെന്നോക്സാണ് കളിക്കുക.

പ്ലെയിങ് ഇലവൻ ഇന്ത‍്യ: ശുഭ്മൻ ഗിൽ (ക‍്യാപ്റ്റൻ), രോഹിത് ശർമ, വിരാട് കോലി, ശ്രേയസ് അയ്യർ, കെ.എൽ. രാഹുൽ, രവീന്ദ്ര ജഡേജ, നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, ഹർഷിത് റാണ, കുൽദീപ് യാദവ്, മുഹമ്മദ് സിറാജ്, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ

ന‍്യൂസിലൻഡ് ടീം: ഹെൻറി നിക്കോൾസ്, വിൽ യങ്, ഡാരിൽ മിച്ചൽ, ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്പ്സ്, മിച്ചൽ ഹേ, മൈക്കൽ ബ്രേസ്‌വെൽ (ക‍്യാപ്റ്റൻ), സക്കാരി ഫോക്സ്, ക്രിസ്റ്റ‍്യൻ ക്ലാർക്ക്, കൈലി ജേമിസൻ, ജെയ്‌ഡൻ ലെന്നോക്സ്

