തിരുവനന്തപുരം: ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ അഞ്ചാം ടി20 മത്സരത്തിൽ നിരാശപ്പെടുത്തി മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ. 6 പന്തിൽ നിന്ന് 6 റൺസ് മാത്രമാണ് സഞ്ജുവിന് പുറത്തെടുക്കാൻ സാധിച്ചത്. പേസർ ലോക്കി ഫെർഗൂസൻ എറിഞ്ഞ ഗുഡ് ലെങ്ത്ത് ഡെലിവറി മോശം ഷോട്ട് സെലക്ഷൻ മൂലം സഞ്ജു പുറത്താവുകയായിരുന്നു.
സ്വന്തം ഹോം ഗ്രൗണ്ടിൽ പോലും ഫോം വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത സഞ്ജു കാര്യവട്ടത്ത് എത്തിയ ജനപ്രവാഹത്തെ നിരാശപ്പെടുത്തി. 46 റൺസാണ് സഞ്ജു 5 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നും അടിച്ചെടുത്തത്. ടി20 ലോകകപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ സഞ്ജുവിന്റെ സ്ഥിരതയില്ലായ്മ ഇന്ത്യൻ ടീമിന് വലിയ വെല്ലുവിളിയായേക്കും. ഒടുവിൽ വിവരം ലഭിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് രണ്ടു വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്. ക്യാപ്റ്റൻ സൂര്യകുമാർ യാദവും ഇഷാൻ കിഷനുമാണ് ക്രീസിൽ. സഞ്ജുവിനു പുറമെ ഓപ്പണിങ് ബാറ്റർ അഭിഷേക് ശർമയാണ് പുറത്തായത്.
കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിലെ പ്ലെയിങ് ഇലവൻ അപേക്ഷിച്ച് മൂന്നു മാറ്റമാണ് ഇന്ത്യൻ ടീമിലുള്ളത്. ഇഷാൻ കിഷൻ, വരുൺ ചക്രവർത്തി, അക്ഷർ പട്ടേൽ എന്നിവർ ടീമിൽ തിരിച്ചെത്തി. അതേസമയം ന്യൂസിലൻഡ് നിരയിലും മാറ്റമുണ്ട്. വെടിക്കെട്ട് ഓപ്പണർ ഫിൻ അലനും ബിവോൺ ജേക്കബ്സിനെയും ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 5 മത്സരങ്ങളുടെ പരമ്പരയിൽ ആദ്യ മൂന്നും ഇന്ത്യ വിജയിച്ചതോടെ പരമ്പര ഉറപ്പാക്കിയിരുന്നു. ആകെ ഒരു മത്സരം മാത്രമാണ് ന്യൂസിലൻഡിന് വിജയിക്കാനായത്.
ഇന്ത്യ പ്ലെയിങ് ഇലവൻ: അഭിഷേക് ശർമ, സഞ്ജു സാംസൺ, ഇഷാൻ കിഷൻ, സൂര്യകുമാർ യാദവ് (ക്യാപ്റ്റൻ), റിങ്കു സിങ്, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, ശിവം ദുബെ, അക്ഷർ പട്ടേൽ, അർഷ്ദീപ് സിങ്, വരുൺ ചക്രവർത്തി, ജസ്പ്രീത് ബുംറ
ന്യൂസിലൻഡ് ടീം: ടിം സെയ്ഫെർട്ട്, ഫിൻ അലൻ, രച്ചിൻ രവീന്ദ്ര, ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്പ്സ്, ഡാരിൽ മിച്ചൽ, ബെവോൺ ജേക്കബ്സ്, മിച്ചൽ സാന്റ്നർ (ക്യാപ്റ്റൻ), കൈലി ജാമിസൻ, ഇഷ് സോധി, ലോക്കി ഫെർഗൂസൺ, ജേക്കബ് ഡഫി