ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ക്രിക്കറ്റിൽ സ്വർണം തേടി ഇന്ത്യ ഇറങ്ങുന്നു

നാഗോയ: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് പുരുഷ ക്രിക്കറ്റ് ഫൈനലിൽ ശനിയാഴ്ച ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും ഏറ്റുമുട്ടും. ലോക ചാംപ്യന്മാരായ ഇന്ത്യ കരുത്തുറ്റ താരനിരയുമായാണ് ഫൈനലിന് ഇറങ്ങുന്നത്. സമീപകാലത്ത് ഇരു ടീമുകൾക്കുമിടയിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ കാരണം ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന മത്സരമായിരിക്കും ഇത്.
ടൂർണമെന്റിലെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ മത്സരങ്ങൾ മഴമൂലം തടസപ്പെട്ടിരുന്നു. സെമി ഫൈനലുകളിൽ എളുപ്പത്തിലുള്ള ജയങ്ങളോടെയാണ് ഇരു ടീമുകളും ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചത്. ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്കയെ കീഴടക്കിയപ്പോൾ പാക്കിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശിനെയാണ് മറികടന്നത്. വി.വി.എസ്. ലക്ഷ്മൺ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ടീമിന്, ശ്രേയസ് അയ്യരാണ് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. സാഹിബ്സദ ഫർഹാൻ നയിക്കുന്ന യുവനിരയാണ് പാക്കിസ്ഥാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്.
കൊറോഗി പാർക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിലെ പിച്ചിലെ ഈർപ്പവും വെയിലും കാരണം പന്തിന്റെ ബൗൺസും സ്വിങ്ങും പ്രവചനാതീതമാണ്. അതിനാൽ ഇരു ടീമുകളുടെയും സ്പിന്നർമാരുടെ പ്രകടനം മത്സരത്തിൽ നിർണായകമാകും.
അക്സർ പട്ടേൽ, വാഷിങ്ടൺ സുന്ദർ, രവി ബിഷ്ണോയ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഇന്ത്യൻ സ്പിൻ നിര മികച്ച ഫോമിലാണ്. സെമി ഫൈനലിൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് പേസ് ബൗളറായി ജസ്പ്രീത് ബുംറ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യൻ ടീമിലുണ്ടായിരുന്നത്.
മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കാണ് മുൻതൂക്കമെങ്കിലും, കരുതലോടെ കളിച്ചില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചടി നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.