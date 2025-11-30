Sports

''പിക്ച്ചർ അഭി ഭി ബാക്കി ഹേ ഭായ്'', ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ തൂക്കിയടിച്ച് ഓൾഡ് ബോയ്സ്

ഇന്ത്യ 50 ഓവറിൽ 349/8, വിരാട് കോലിക്ക് സെഞ്ചുറി, രോഹിത് ശർമയ്ക്കും കെ.എൽ. രാഹുലിനും അർധ സെഞ്ചുറി.
india vs south africa 1st odi match

വിരാട് കോലി

റാഞ്ചി: ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരായ ഒന്നാം ഏകദിനത്തിൽ ഇന്ത‍്യൻ സ്റ്റാർ ബാറ്റർ വിരാട് കോലിക്ക് സെഞ്ചുറി. 102 പന്തുകളിൽ നേരിട്ട കോലി 5 സിക്സും 7 ബൗണ്ടറിയും ഉൾപ്പടെയാണ് സെഞ്ചുറി തികച്ചത്. ഇതോടെ ഏകദിനത്തിൽ മാത്രം താരത്തിന് 52 സെഞ്ചുറിയായി. റാഞ്ചിയിൽ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ നിശ്ചിത 50 ഓവറിൽ എട്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 349 റൺസെടുത്തു.

120 പന്ത് നേരിട്ട കോലി 11 ഫോറും ഏഴു സിക്സും സഹിതം 135 റൺസെടുത്താണ് പുറത്തായത്. കോലിക്കു പുറമെ മുൻ ഇന്ത‍്യൻ ക‍്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമയും ക്യാപ്റ്റൻ കെ.എൽ. രാഹുലും അർധസെഞ്ചുറികൾ നേടി. 51 പന്തുകൾ നേരിട്ട രോഹിത് 5 ബൗണ്ടറിയും 3 സിക്സും ഉൾപ്പടെ 57 റൺസാണ് അടിച്ചെടുത്തത്. ആറാം നമ്പറിൽ കളിച്ച രാഹുൽ 56 പന്തിൽ രണ്ട് ഫോറും മൂന്ന് സിക്സും സഹിതം 60 റൺസും നേടി. 20 പന്തിൽ 32 റൺസ് നേടിയ രവീന്ദ്ര ജഡേജയുടേതാണ് അടുത്ത ഉയർന്ന സ്കോർ.

യശസ്വി ജയ്‌സ്വാൾ (18), ഋതുരാജ് ഗെയ്‌ക്‌വാദ് (8), വാഷിങ്ടൺ സുന്ദർ (13) എന്നിവർ നിരാശപ്പെടുത്തി. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കു വേണ്ടി മാർക്കോ യാൻസൻ, നാൻഡ്രെ ബർഗർ, കോർബിൻ ബോഷ്, ഓട്ട്നീൽ ബാർട്ട്മാൻ എന്നിവർ രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി.

നേരത്തെ ഓസീസിനെതിരായ ആദ‍്യ ഏകദിനത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്നതോടെ ഇരുവരും വലിയ തോതിൽ വിമർശനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിരുന്നു. രോ-കോ സഖ‍്യം വിരമിക്കണമെന്നു വരെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതേ പരമ്പരയിൽ തന്നെ ഇരുവരും വിമർശനങ്ങൾക്ക് ബാറ്റ് കൊണ്ട് മറുപടി നൽകി. ഒരുപടി കൂടി കടന്ന്, മറ്റ് ഇന്ത്യൻ ബാറ്റർമാരെല്ലാം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ബൗളിങ് ആക്രമണത്തിനു മുന്നിൽ പകച്ചു നിന്നപ്പോൾ, അടിച്ചു തകർക്കുകയായിരുന്നു രോഹിതും കോലിയും.

ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിൽ രോഹിതിനും കോലിക്കും ഇനിയും പകരക്കാരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ലെന്ന് അടിവരയിടുന്ന കാഴ്ചയായിരുന്നു റാഞ്ചിയിൽ കണ്ടത്. ഓൾറൗണ്ടർമാരെയും ഇടങ്കൈയൻമാരെയും കുത്തിനിറയ്ക്കുന്ന പരിഷ്കാരങ്ങളല്ല, ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ കഴിവിനും ക്ലാസിനും നൽകേണ്ട പരിഗണന എന്താണെന്നാണ് രോഹിതും കോലിയും ഒരിക്കൽക്കൂടി തെളിയിക്കുന്നത്.

ഈ മത്സരത്തിലും, സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ബാറ്റർമാരായ തിലക് വർമ, ഋഷഭ് പന്ത്, ധ്രുവ് ജുറൽ എന്നിവരെ പുറത്തിരുത്തിയപ്പോൾ, അഞ്ചാം നമ്പറിൽ ബാറ്റ് ചെയ്തത് വാഷിങ്ടൺ സുന്ദറാണ്.

ഇന്ത‍്യ പ്ലെയിങ് ഇലവൻ: രോഹിത് ശര്‍മ, യശസ്വി ജയ്സ്വാള്‍, വിരാട് കോലി, ഋതുരാജ് ഗെയ്കവാദ്, വാഷിങ്ടൺ സുന്ദര്‍, കെ.എല്‍. രാഹുല്‍ (ക്യാപ്റ്റന്‍ / വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍), രവീന്ദ്ര ജഡേജ, ഹര്‍ഷിത് റാണ, കുല്‍ദീപ് യാദവ്, അര്‍ഷ്ദീപ് സിങ്, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക പ്ലെയിങ് ഇലവൻ: റയാന്‍ റിക്കല്‍ടണ്‍, ക്വിന്‍റണ്‍ ഡി കോക്ക് (വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍), എയ്ഡന്‍ മാര്‍ക്രം (ക്യാപ്റ്റന്‍), മാത്യു ബ്രീറ്റ്സ്‌കെ, ടോണി ഡി സോര്‍സി, ഡെവാള്‍ഡ് ബ്രെവിസ്, മാര്‍ക്കോ യാന്‍സന്‍, കോര്‍ബിന്‍ ബോഷ്, പ്രണേലന്‍ സുബ്രയന്‍, നാന്ദ്രെ ബര്‍ഗര്‍, ഒട്ട്‌നീല്‍ ബാര്‍ട്ട്മാന്‍

ODI
India vs South Africa

