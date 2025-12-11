ന്യൂ ചണ്ഡിഗഡ്: ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ രണ്ടാം ടി20 മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് 214 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം. 46 പന്തിൽ 7 സിക്സും 5 ബൗണ്ടറിയും ഉൾപ്പടെ 90 റൺസ് നേടിയ ഓപ്പണിങ് ബാറ്റർ ക്വന്റൻ ഡി കോക്കിന്റെ പ്രകടനമാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ മികച്ച സ്കോറിലെത്തിച്ചത്.
നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 213 റൺസാണ് അടിച്ചെടുത്തത്. ഇന്ത്യക്കു വേണ്ടി വരുൺ ചക്രവർത്തി രണ്ടും അക്ഷർ പട്ടേൽ ഒരു വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി. ഡിക്കോകിനു പുറമെ ഡി ഫെരൈയ്റ (16 പന്തിൽ 30 നോട്ടൗട്ട്), ഡേവിഡ് മില്ലർ (12 പന്തിൽ 20 നോട്ടൗട്ട്) വെടിക്കെട്ട് പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തു.
ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് മികച്ച തുടക്കമാണ് ലഭിച്ചത്. ആദ്യ 4 ഓവറിൽ തന്നെ ടീം 38 റൺസ് അടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. പിന്നീട് മിസ്റ്ററി സ്പിന്നർ വരുൺ ചക്രവർത്തി ഇന്ത്യക്കു വേണ്ടി ആദ്യ വിക്കറ്റ് പിഴുതു. എന്നാൽ രണ്ടാം വിക്കറ്റിൽ മാർക്രം- ഡി കോക്ക് സഖ്യം പടുത്തുയർത്തിയ 50 റൺസ് കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ ബലത്തിൽ ടീം സ്കോർ ഉയർന്നുവെങ്കിലും വീണ്ടും വരുൺ ചക്രവർത്തി വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയത് ടീമിന് തിരിച്ചടിയായി.
ഇതോടെ രണ്ടു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 138 റൺസെന്ന നിലയിലായി ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക. വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായെങ്കിലും ഡി കോക്ക് ഒരു വശത്ത് നിന്ന് ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാരെ തല്ലിതകർത്തു. ഒടുവിൽ വരുൺ ചക്രവർത്തി എറിഞ്ഞ പന്തിൽ ജിതേഷ് ശർമയുടെ നിർണായക സ്റ്റംപിങ്ങിലൂടെയാണ് ഡി കോക്ക് പുറത്തായത്. ഇതോടെ 10 റൺസിന് അരികെ താരത്തിന് സെഞ്ചുറി നഷ്ടമായി. അഞ്ചാം വിക്കറ്റിൽ ഫെരൈയ്റ- മില്ലർ സഖ്യം ചേർത്ത 50 റൺസ് കൂട്ടുകെട്ടാണ് ടീമിനെ കൂറ്റൻ വിജയലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചത്. ക്യാപ്റ്റൻ എയ്ഡൻ മാർക്രം രണ്ടു സിക്സ് ഉൾപ്പടെ അടിച്ച് 29 റൺസും ഡെവാൾഡ് ബ്രെവിസ് 14 റൺസും നേടിയപ്പോൾ റീസ ഹെൻറിക്സ് (8) നിരാശപ്പെടുത്തി.