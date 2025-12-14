Sports

മൂന്നാം ടി20: ഇന്ത്യക്ക് 118 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരായ മൂന്നാം ടി20 മത്സരത്തിൽ ടോസ് നേടിയ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ സൂര്യകുമാർ യാദവ് ബൗളിങ് തെരഞ്ഞെടുത്തു. സന്ദർശകർ 20 ഓവറിൽ 117 റൺസിന് ഓൾഔട്ട്
അർഷ്ദീപ് സിങ്ങിന്‍റെയും ഹർഷിത് റാണയുടെയും വിക്കറ്റ് ആഘോഷം.

ധർമശാല: ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരായ ടി20 ക്രിക്കറ്റ് പരമ്പരയിലെ മൂന്നാം മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് ജയിക്കാൻ 118 റൺസ് മതി. ടോസ് നേടിയ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ സൂര്യകുമാർ യാദവ് ബൗളിങ് തെരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. സന്ദർശകർ ഇരുപതാം ഓവറിൽ അവസാന പന്തിൽ 117 റൺസിന് ഓൾഔട്ടായി. 46 പന്തിൽ 61 റൺസെ‌ടുത്ത ക്യാപ്റ്റൻ എയ്ഡൻ മാർക്രം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ ടോപ് സ്കോറർ.

സ്കോർ ബോർഡിൽ ഒരു റൺ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് രണ്ട് ഓപ്പണർമാരെയും നഷ്ടമായിരുന്നു.‌ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയെ തകർത്ത ക്വിന്‍റൺ ഡി കോക്കിനെ (1) ഹർഷിത് റാണയും, സഹ ഓപ്പണർ റീസ ഹെൻഡ്രിക്സിനെ (0) അർഷ്ദീപ് സിങ്ങും വിക്കറ്റിനു മുന്നിൽ കുടുക്കി.

അപകടകാരിയായ ഡിവാൾഡ് ബ്രീവിനെ (2) റാണ ക്ലീൻ ബൗൾ ചെയ്തപ്പോൾ, ട്രിസ്റ്റൻ സ്റ്റബ്സ് (9) ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയുടെ പന്തിൽ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ജിതേഷ് ശർമയ്ക്കു ക്യാച്ച് നൽകി. ബാറ്റിങ് ഓർഡറിൽ പ്രൊമോഷൻ കിട്ടിയ കോർബിൻ ബോഷിനെ (5) ശിവം ദുബെയും, ഡൊണോവൻ ഫെരേരയെ (20) വരുൺ ചക്രവർത്തിയും ബൗൾഡാക്കി.

മാർക്കോ ‍യാൻസനെ (2) കൂടി വരുൺ ക്ലീൻ ബൗൾ ചെയ്തപ്പോൾ, ആൻറിച്ച് നോർക്കിയയും (12) ഓട്ട്നീൽ ബാർട്ട്മാനെയും (1) കുൽദീപ് യാദവിന്‍റെ ഇരകളായി. ഇന്ത്യക്കു വേണ്ടി അർഷ്ദീപും ഹർഷിതും വരുണും കുൽദീപ് രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി. ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യക്കും ശിവം ദുബെയ്ക്കും ഓരോ വിക്കറ്റ്.

കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ കളിച്ച ടീമിൽ നിന്ന് രണ്ടു മാറ്റങ്ങളുമായാണ് ഇന്ത്യ ഇറങ്ങിയത്. അസുഖബാധിതനായ അക്ഷർ പട്ടേലിനു പകരം കുൽദീപ് യാദവ് ടീമിലെത്തി. വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാൽ വിട്ടുനിൽക്കുന്ന ജസ്പ്രീത് ബുംറയ്ക്കു പകരം ഹർഷിത് റാണയും കളിച്ചു.

ഓപ്പണറായി ശുഭ്മൻ ഗില്ലും വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി ജിതേഷ് ശർമയും ടീമിൽ തുടരുമ്പോൾ, മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ ഒരിക്കൽക്കൂടി പ്ലെയിങ് ഇലവനു പുറത്ത്.

ഇന്ത്യ - ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക മൂന്നാം ടി20 മത്സരം നടക്കുന്ന ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ ധരംശാലയിലുള്ള സ്റ്റേഡിയം.

ടീമുകൾ

ഇന്ത്യ: ശുഭ്മൻ ഗിൽ (വൈസ്-ക്യാപ്റ്റൻ) , അഭിഷേക് ശർമ, തിലക് വർമ, സൂര്യകുമാർ യാദവ് (ക്യാപ്റ്റൻ), ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, ജിതേഷ് ശർമ, ശിവം ദുബെ, ഹർഷിത് റാണ, കുൽദീപ് യാദവ്, വരുൺ ചക്രവർത്തി, അർഷ്ദീപ് സിങ്.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക: ക്വിന്‍റൺ ഡി കോക്ക്, റീസ ഹെൻഡ്രിക്സ്, എയ്ഡൻ മാർക്രം (ക്യാപ്റ്റൻ), ഡിവാൾഡ് ബ്രീവിസ്, ട്രിസ്റ്റൻ സ്റ്റബ്സ്, ഡൊണോവൻ ഫെരേര, മാർക്കോ യാൻസൻ, കോർബിൻ ബോഷ്, ആൻറിച്ച് നോർക്കിയ, ലുംഗി എങ്കിഡി, ഓട്ട്നീൽ ബാർട്ട്മാൻ.

