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തുടക്കം കളറാക്കി, മധ‍്യനിര തകർന്നു; വിൻഡീസിനെതിരേ ഇന്ത‍്യ‍യ്ക്ക് 296 റൺസ് വിജയലക്ഷ‍്യം

ജസ്റ്റിൻ ഗ്രീവ്സിന്‍റെ സെഞ്ചുറി കരുത്തിലാണ് വിൻഡീസ് ഭേദപ്പെട്ട സ്കോർ അടിച്ചെടുത്തത്
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സെഞ്ചുറി നേടിയ ജസ്റ്റിൻ ഗ്രീവ്സിന്‍റെ ആഹ്ളാദ പ്രകടനം

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തിരുവനന്തപുരം: വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ ഒന്നാം ഏകദിന മത്സരത്തിൽ ഇന്ത‍്യ‍യ്‌ക്ക് 296 റൺസ് വിജയലക്ഷ‍്യം. തിരുവനന്തപുരത്തെ കാര‍്യവട്ടം ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് നിശ്ചിത 50 ഓവറിൽ 7 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 295 റൺസ് അടിച്ചെടുത്തു.

108 പന്തിൽ 12 ബൗണ്ടറി അടക്കം 101 റൺസ് നേടിയ ജസ്റ്റിൻ ഗ്രീവ്‌സാണ് ടീമിന്‍റെ ടോപ് സ്കോറർ. ഗ്രീവ്‌സിനു പുറമെ ജോൺ ക‍്യാംമ്പെൽ‌ (62), ആമിർ ജങ്കു (43 പന്തിൽ 58 നോട്ടൗട്ട്) മാത്രമാണ് തിളങ്ങിയത്.

<div class="paragraphs"><p>വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ ശേഷം സഹതാരങ്ങൾക്കൊപ്പം ആഘോഷ പ്രകടനം നടത്തുന്ന പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ</p></div>

വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ ശേഷം സഹതാരങ്ങൾക്കൊപ്പം ആഘോഷ പ്രകടനം നടത്തുന്ന പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ

ക‍്യാപ്റ്റൻ ഷായ് ഹോപ്പ് (12) അടക്കമുള്ള താരങ്ങൾ നിരാശപ്പെടുത്തി. ഇന്ത‍്യയ്ക്കു വേണ്ടി കുൽദീപ് യാദവ് നാലും പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ രണ്ടും നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി ഒരു വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി. ആദ‍്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത വിൻഡീസിന് മികച്ച തുടക്കമാണ് ഓപ്പണർമാരായ ജസ്റ്റിൻ ഗ്രീവ്സും ജോൺ ക‍്യാംമ്പെല്ലും നൽ‌കിയത്.

വിക്കറ്റ് നഷ്ടമില്ലാതെ 135 റൺസ് കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കാൻ ഇരുവർക്കും സാധിച്ചു. ഇരുപതാം ഓവറിലാണ് കുൽദീപ് യാദവ് ആദ‍്യ വിക്കറ്റെടുത്ത് കൂട്ടുകെട്ട് പൊളിച്ചത്. ജോൺ ക‍്യാംമ്പെല്ലാണ് ആദ‍്യം പുറത്തായത്.

ടോസ് നേടി ഫീൽഡിങ് തെരഞ്ഞെടുത്ത ഇന്ത‍്യയ്ക്ക് വേണ്ടി പേസർ പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണയാണ് ബൗളിങ് ആക്രമണത്തിന് തുടക്കമിട്ടത്. ആദ‍്യ ഓവർ ഒരു റൺസ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്ത് ഭംഗിയായി പന്തെറിഞ്ഞെങ്കിലും രണ്ടാം ഓവർ പതിവിന് വിപരീതമായി മീഡിയം പേസർ നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡിയെ കൊണ്ടുവന്നത് വിൻഡീസ് ബാറ്റർമാർ മുതലാക്കി. 4 ബൗണ്ടറിയാണ് നിതീഷിനെ ജസ്റ്റിൻ ഗ്രീവ്സ് രണ്ടാം ഓവറിൽ അടിച്ചത്.

ഇതോടെ ടോപ് ഗിയറിൽ കുതിച്ച ഗ്രീവ്സിനെ പിടിച്ചുകെട്ടാനായില്ല. മറുവശത്ത് ജോൺ ക‍്യാംമ്പെല്ലിനെ കാഴ്ചക്കാരനാക്കി നിർത്തി ഓരോ ഓവറിലും ബൗണ്ടറി വീതം പറത്തി താരം സ്കോർബോർഡ് ഉയർത്തി. ഗുർനൂർ ബ്രാറും പന്തെറിഞ്ഞെങ്കിലും മറ്റൊന്നായിരുന്നില്ല ഫലം. ആദ‍്യ ഓവറിൽ തന്നെ 10 റൺസ് താരം വിട്ടുകൊടുത്തു.

പിന്നീട് പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ എറിഞ്ഞ ഏഴാം ഓവറിൽ മൂന്ന് ബൗണ്ടറികൾ അടിച്ചെടുത്ത് ജസ്റ്റിൻ ഗ്രീവ്സ് ആക്രമണം തുടർന്നു. കൂട്ടുകെട്ട് പൊളിക്കാൻ ക‍്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്മൻ ഗിൽ രവീന്ദ്ര ജഡേജയെ കൊണ്ടുവന്നെങ്കിലും 16 റൺസാണ് വിൻഡീസ് ബാറ്റർമാർ അടിച്ചെടുത്തത്. ജോൺ അടുപ്പിച്ച് രണ്ട് സിക്സും ജസ്റ്റിൻ ഒരു ബൗണ്ടറിയും പറത്തിയായിരുന്നു ജഡേജയെ നേരിട്ടത്.

മൂന്നാമനായി ക്രീസിലെത്തിയ കീസി കാർട്ടിക്ക് മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാനായില്ല. പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണയെറിഞ്ഞ പന്തിൽ ശുഭ്മൻ ഗില്ലിന് ക‍്യാച്ച് നൽകി താരം മടങ്ങി. പിന്നാലെയെത്തിയ ക‍്യാപ്റ്റൻ ഷായ് ഹോപ്പിന് ഇന്ത‍്യൻ ബൗളർമാരെ പ്രതിരോധിക്കാനായില്ല. കുൽദീപ് എറിഞ്ഞ പന്തിൽ സ്റ്റെപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്ത് ബൗണ്ടറി കളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് താരത്തിന് തിരിച്ചടിയായത്.

തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ജുവൽ ആൻഡുവിനെയും(0) കുൽദീപ് തന്നെ മടക്കി അയച്ചതോടെ വിൻഡീസ് പ്രതിരോധത്തിലായി. എന്നാൽ ആറാം വിക്കറ്റിൽ ആമിർ ജങ്കുവും റോസ്റ്റൺ ചേസും (24) ചേർന്ന് പടുത്തുയർത്തിയ 50 റൺസ് കൂട്ടുകെട്ട് ടീമിന് തുണയായി. ഇതോടെ വിൻഡീസ് 250 റൺസ് പിന്നിട്ടു. പിന്നീട് റോസ്റ്റൺ‌ ചേസിനെ പ്രസിദ്ധും മാത‍്യു ഫോർഡെയെ (7) നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡിയും പുറത്താക്കിയപ്പോൾ ഗുതകേശ് മോട്ടി 4 റൺസുമായി വിക്കറ്റ് കളയാതെ പിടിച്ചു നിന്നു.

ODI
India Vs West Indies
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