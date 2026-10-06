ലഖ്നൗ: വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ ടി20 പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 8 വിക്കറ്റ് വിജയം. നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ വിൻഡീസ് അടിച്ചെടുത്ത 172 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം ഇന്ത്യ 14.4 ഓവറിൽ മറികടന്നു. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യയ്ക്കു വേണ്ടി ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യരാണ് തകർപ്പൻ പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തത്.
43 പന്തുകൾ നേരിട്ട താരം 10 ബൗണ്ടറിയും 6 സിക്സും അടക്കം 102 റൺസ് അടിച്ചെടുത്ത് പുറത്താകാതെ നിന്നു. ഇഷാൻ കിഷൻ 27 പന്തിൽ 37 റൺസെടുത്ത് വിക്കറ്റ് കളയാതെ പിന്തുണ നൽകിയപ്പോൾ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ 11 റൺസും അഭിഷേക് ശർമ 10 പന്തിൽ 21 റൺസും നേടി കളം വിട്ടു. വിൻഡീസിനു വേണ്ടി അക്കീൽ ഹൊസൈനും റോസ്റ്റൺ ചേസും മാത്രമാണ് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയത്.
മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒന്നാം വിക്കറ്റിൽ 29 റൺസ് മാത്രമാണ് അടിച്ചെടുക്കാനായത്. റോസ്റ്റൺ ചേസ് ഓഫ് സ്റ്റംപ് ലക്ഷ്യമാക്കി എറിഞ്ഞ പന്തിൽ ടൈമിങ് തെറ്റി ഷിമ്രോൺ ഹെറ്റ്മെയറിന് ക്യാച്ച് നൽകി അഭിഷേക് ശർമ മടങ്ങി. തൊട്ടുപിന്നാലെ അക്കീൽ ഹൊസൈൻ എറിഞ്ഞ ഗുഡ്ലെങ്ത്ത് ഡെലിവറി ബൗണ്ടറി പറത്താൻ ശ്രമിച്ച് സഞ്ജുവും പുറത്തായി. എന്നാൽ മൂന്നാം വിക്കറ്റിൽ ശ്രേയസും ഇഷാനും 100 റൺസ് കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കിയതോടെ അനായാസം വിജയലക്ഷ്യം മറികടക്കുകയായിരുന്നു.
നേരത്തെ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് 19.1 ഓവറിൽ 171 റൺസിന് ഓൾഔട്ടായി. ക്യാപ്റ്റൻ ഷായ് ഹോപ്പ് (37 പന്തിൽ 52), ഷെർഫെയ്ൻ റൂഥർഫോർഡ് ( 34 പന്തിൽ 56) എന്നിവരുടെ അർധസെഞ്ചുറികളുടെ ബലത്തിലാണ് വിൻഡീസ് ഭേദപ്പെട്ട സ്കോർ അടിച്ചെടുത്തത്.
കരീബിയൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് താരം കാമിൽ പുരാൻ (12), ഷിമ്രോൺ ഹെറ്റ്മെയർ ( 5) അടക്കമുള്ള താരങ്ങൾ നിരാശപ്പെടുത്തി. ഇന്ത്യയ്ക്കു വേണ്ടി അരങ്ങേറ്റ മത്സരത്തിൽ നമൻ ധിർ മൂന്നും കുൽദീപ് യാദവ്, അക്ഷർ പട്ടേൽ എന്നിവർ രണ്ടും മായങ്ക് യാദവ്, അർഷ്ദീപ് സിങ് എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി.
ഏകദിന പരമ്പര നഷ്ടമായതിന്റെ കടം വീട്ടാൻ ആദ്യം ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ വിൻഡീസിന് ഭേദപ്പെട്ട തുടക്കമാണ് ഓപ്പണർമാർ നൽകിയത്. അർഷ്ദീപ് എറിഞ്ഞ ആദ്യ ഓവറിൽ 5 റൺസ് മാത്രമെ അടിച്ചെടുക്കാനായുള്ളൂവെങ്കിലും മായങ്ക് യാദവ് എറിഞ്ഞ രണ്ടാം ഓവറിൽ 4 ബൗണ്ടറികൾ വീതം 16 റൺസാണ് ഷായ് ഹോപ്പ് അടിച്ചെടുത്തത്.
ഒന്നാം വിക്കറ്റിൽ കാമിൽ പുരാനൊപ്പം 38 റൺസ് കൂട്ടുകെട്ട് പടുത്തുയർത്താൻ ഷായ് ഹോപ്പിന് സാധിച്ചു. ഒടുവിൽ അർഷ്ദീപ് സിങ് എറിഞ്ഞ വൈഡ് യോർക്കറിൽ ഇൻസൈഡ് എഡ്ജ് തട്ടിയാണ് കാമിൽ പുരാൻ പുറത്താകുന്നത്.
മൂന്നാമനായെത്തിയ ഷിമ്രോൺ ഹെറ്റ്മെയർ റണ്ണൗട്ടായത് ടീമിന് തിരിച്ചടിയായി. ഉടനെ തന്നെ വമ്പൻ അടിക്കാരൻ റൊവ്മാൻ പവലിനെ (0) അക്ഷർ പട്ടേൽ ക്ലീൻ ബൗൾഡാക്കിയതോടെ വിൻഡീസ് 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 44 റൺസെന്ന നിലയിലേക്കെത്തി. എന്നാൽ നാലാം വിക്കറ്റിൽ ഷായ് ഹോപ്പ്- റൂഥർഫോർഡ് സഖ്യം ചേർത്ത 50 റൺസിന് മുകളിലുള്ള കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ മികവിൽ സ്കോർ ഉയർന്നു. ഇതോടെ ടീം സ്കോർ 100 കടന്നെങ്കിലും ഈ കൂട്ടുകെട്ടിന് അധികം ആയുസുണ്ടായില്ല. 107 റൺസിൽ നിൽക്കെ ഷായ് ഹോപ്പിനെ മടക്കി അയച്ച് നമൻ ധിർ മറുപടി നൽകി.
പിന്നാലെയെത്തിയ റോസ്റ്റൻ ചേസ് (5), റൊമാരിയോ ഷെപ്പേഡ് (7), മാത്യു ഫോർഡെ (2) അടക്കമുള്ളവർ ദയനീയ പ്രകടനമാണ് പുറത്തെടുത്തത്. അക്കീൽ ഹൊസൈൻ മിന്നൽ പ്രകടനം നടത്തി 9 പന്തിൽ 15 റൺസ് അടിച്ചെടുത്തു. റൂഥർഫോർഡ് ഒരറ്റത്ത് നിന്നും ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടം നടത്തി റൺസ് കണ്ടെത്തിയതോടെ വിൻഡീസ് 171 റൺസിലെത്തി.