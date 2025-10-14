Sports

റൺവേട്ടയിൽ മുന്നിലെത്തി ജയ്സ്വാൾ, വിക്കറ്റ് വേട്ടയിൽ കുൽദീപ്; പരമ്പരയിലെ താരമായി ജഡേജ

പരമ്പരയിൽ 219 റൺസ് അടിച്ചു കൂട്ടിയ യുവതാരം യശസ്വി ജയ്സ്വാളാണ് റൺവേട്ടക്കാരുടെ പട്ടികയിൽ മുന്നിൽ
india vs west indies series player of the match jadeja

റൺവേട്ടയിൽ മുന്നിലെത്തി ജയ്സ്വാൾ, വിക്കറ്റ് വേട്ടയിൽ കുൽദീപ്; പരമ്പരയിലെ താരമായി ജഡേജ

Updated on

ന‍്യൂഡൽഹി: വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ രണ്ടു ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളും വിജയിച്ചതിനു പിന്നാലെ പരമ്പര തൂത്തുവാരിയിരിക്കുകയാണ് ശുഭ്മൻ ഗില്ലിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇന്ത‍്യൻ ടീം. പരമ്പരയിൽ 219 റൺസ് അടിച്ചു കൂട്ടിയ യുവതാരം യശസ്വി ജയ്സ്വാളാണ് റൺവേട്ടക്കാരുടെ പട്ടികയിൽ മുന്നിൽ.

ഒന്നാം ടെസ്റ്റിൽ സെഞ്ചുറിയും രണ്ടു ടെസ്റ്റുകളിലുൾപ്പടെ 8 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ ജഡേജയെയാണ് പരമ്പരയിലെ താരമായി തെരഞ്ഞെടുത്തത്.

ജഡേജയെ പരമ്പരയിലെ താരമായി തെരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ മത്സരത്തിൽ 8 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ കുൽദീപ് യാദവ് കളിയിലെ താരമായി. പരമ്പരയിൽ 12 വിക്കറ്റുകളുമായി കുൽദീപ് തന്നെയാണ് വിക്കറ്റ് വേട്ടക്കാരിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്.

Yashasvi Jaiswal
India Vs West Indies
kuldeep yadav
Ravindra jadeja

Also Read

No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com