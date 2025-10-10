Sports

വിൻഡീസിനെ അടിച്ചു തകർത്ത് ജയ്സ്വാളും സായും; സ്കോർ 200 കടന്നു

ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 200 റൺസെന്ന നിലയിലാണ് ഇന്ത‍്യ
india vs west indies test match updates

‍യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ

Updated on

ന‍്യൂഡൽഹി: വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത‍്യക്ക് മികച്ച തുടക്കം. ഒന്നാം ദിനം ചായ സമയത്തിനു പിരിയുമ്പോൾ ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 220 റൺസെന്ന നിലയിലാണ് ഇന്ത‍്യ.

111 റൺസുമായി യശസ്വി ജയ്സ്വാളും 71 റൺസുമായി സായ് സുദർശനുമാണ് ക്രീസിൽ. ഓപ്പണിങ് ബാറ്റർ കെ.എൽ. രാഹുലിന്‍റെ വിക്കറ്റാണ് ടീമിനു നഷ്ടമായത്. ജോമൽ വാരിക്കൻ എറിഞ്ഞ പന്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കളിക്കാനുള്ള ശ്രമം പാളുകയും വിക്കറ്റ് കീപ്പർ തെവിൻ ഇംലാച്ച് സ്റ്റംപ് ചെയ്ത് പുറത്താക്കുകയായിരുന്നു.

ഒന്നാം വിക്കറ്റിൽ യശസ്വി ജയ്സ്വാളിനൊപ്പം ചേർന്ന് 58 റൺസ് കൂട്ടുകെട്ട് നേടിയ ശേഷമാണ് രാഹുൽ പുറത്തായത്. 145 പന്തിൽ 16 ബൗണ്ടറി ഉൾപ്പടെയാണ് യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ 100 റൺസടിച്ചത്. ഇതോടെ ടെസ്റ്റിൽ തന്‍റെ ഏഴാം സെഞ്ചുറി ജയ്സ്വാൾ പൂർത്തിയാക്കി.

വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരേ ജയ്സ്വാളിന്‍റെ രണ്ടാം സെഞ്ചുറിയാണ് ഡൽഹിയിൽ പിറന്നത്. രാഹുൽ പുറത്തായതിനു ശേഷം ക്രീസിലെത്തിയ സായ് സുദർശൻ ജയ്സ്വാളിനൊപ്പം ചേർന്ന് റൺവേട്ട തുടർന്നതോടെയാണ് ടീം സ്കോർ 220 റൺസിലെത്തിയത്.

ഒന്നാം ടെസ്റ്റ് വിജയിച്ചതിന്‍റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെയാണ് ഇന്ത‍്യ കളത്തിലിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഈ മത്സരം കൂടി വിജയിച്ചാൽ 2-0 ന് ഇന്ത‍്യക്ക് പരമ്പര നേടാം. അതേസമയം, രണ്ടു മാറ്റങ്ങളുമായാണ് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ബ്രാൻഡൻ കിങ്, ജൊഹാൻ ലയ്നെ എന്നിവർക്കു പകരം ആൻഡേഴ്സൺ ഫിലിപ്പ്, തെവിം ഇംലാച്ച് എന്നിവരെയാണ് ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യ പ്ലെയിങ് ഇലവൻ: യശസ്വി ജയ്‌സ്വാള്‍, കെ.എല്‍. രാഹുല്‍, സായ് സുദര്‍ശന്‍, ശുഭ്മന്‍ ഗില്‍ (ക്യാപ്റ്റന്‍), ധ്രുവ് ജുറല്‍ (വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍), രവീന്ദ്ര ജഡേജ, നിതീഷ് കുമാര്‍ റെഡ്ഡി, വാഷിങ്ടണ്‍ സുന്ദര്‍, കുല്‍ദീപ് യാദവ്, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, മുഹമ്മദ് സിറാജ്.

വെസ്റ്റ് ഇന്‍ഡീസ് പ്ലെയിങ് ഇലവൻ: ജോണ്‍ കാംബെല്‍, തേജ്നരൈന്‍ ചന്ദര്‍പോള്‍, അലിക് അതനാസ്, ഷായ് ഹോപ്പ്, റോസ്റ്റണ്‍ ചേസ് (ക്യാപ്റ്റന്‍), ടെവിന്‍ ഇംലാച്ച് (വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍), ജസ്റ്റിന്‍ ഗ്രീവ്‌സ്, ജോമെല്‍ വാരിക്കന്‍, ഖാരി പിയറി, ആന്‍ഡേഴ്‌സണ്‍ ഫിലിപ്പ്, ജെയ്ഡന്‍ സീല്‍സ്

India Vs West Indies
2nd test

