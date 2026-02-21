Sports

ഓസ്ട്രേലിയയെ തോൽപ്പിച്ച് ഇന്ത്യൻ വനിതകൾ; ട്വന്‍റി20 പരമ്പര സ്വന്തമാക്കി

ചേസിങ്ങിൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ ബാറ്റർമാരിൽ ആഷ്‌ലി ഗാർഡ്നർ (57) മാത്രമേ തിളങ്ങിയുള്ളൂ.
Indian women beat Australia; win T20 series

അഡ്‌ലെയ്ഡ്: ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ ട്വന്‍റി20 പരമ്പര സ്വന്തമാക്കി ഇന്ത്യൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ടീം. അവസാന മുഖാമുഖത്തിൽ 17 റൺസിന് ജയിച്ച ഇന്ത്യൻ പെൺപട മൂന്നു മത്സരങ്ങളുടെ പരമ്പര 2-1നാണ് പോക്കറ്റിലാക്കിയത്. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ ആറു വിക്കറ്റിന് 176 റൺസെടുത്തു. മറുപടിക്ക് ഇറങ്ങിയ 9ന് 159 എന്ന സ്കോറിൽ ഒതുങ്ങി.

ടോസ് നേടി ബാറ്റിങ് തെരഞ്ഞെടുത്ത ഇന്ത്യയ്ക്കായി വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ സ്മൃതി മന്ഥനയും (82) ജെമീമ റോഡ്രിഗസുമാണ് (59) അർധ ശതകങ്ങളുമായി തിളങ്ങിയത്. ഇരുവരും ചേർന്നുണ്ടാക്കിയ 121 റൺസിന്‍റെ കൂട്ടുകെട്ട് ഓസീസിനെ മത്സരത്തിൽ നിന്നകറ്റി.

ചേസിങ്ങിൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ ബാറ്റർമാരിൽ ആഷ്‌ലി ഗാർഡ്നർ (57) മാത്രമേ തിളങ്ങിയുള്ളൂ. ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാരിൽ ശ്രീ ചരണിയും ശ്രേയങ്ക പാട്ടിലും മൂന്നു വിക്കറ്റ് വീതം നേടി. അരുന്ധതി റെഡ്ഡിക്ക് രണ്ട് ഇരകളെ ലഭിച്ചു. സ്മൃതി മന്ഥന പ്ലേയർ ഒഫ് ദ മാച്ച്.

Cricket
australia
women cricket
t20

