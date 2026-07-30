ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യയുടെ വിശ്വസ്തൻ; അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് അജിങ്ക്യ രഹാനെ വിരമിച്ചു

മുംബൈ: ഇന്ത്യൻ സീനിയർ ബാറ്റ്സ്മാൻ അജിങ്ക്യ രഹാനെ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിന്റെ എല്ലാ ഫോർമാറ്റുകളിൽ നിന്നും വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 38കാരനായ താരം സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് വിരമിക്കൽ അറിയിച്ചത്.
2013ൽ അന്താരാഷ്ട്ര കരിയർ ആരംഭിച്ച രഹാനെ ഇന്ത്യക്കായി 85 ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളും 90 ഏകദിനങ്ങളും 20 ടി20 മത്സരങ്ങളും കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യയുടെ വിശ്വസ്തനായ ബാറ്ററായാണ് രഹാനെ അറിയപ്പെടുന്നത്.
2023ൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ വിദേശ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലാണ് രഹാനെ അവസാനമായി ഇന്ത്യയ്ക്കായി കളിച്ചത്. തുടർന്ന് ദേശീയ ടീമിൽ അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. "കഴിഞ്ഞകാലം മറന്ന് പുതിയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാനും അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിന്റെ എല്ലാ ഫോർമാറ്റുകളിൽ നിന്നും വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിക്കാനുമുള്ള ശരിയായ സമയമാണ് ഇപ്പോഴെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു'- രഹാനെ തന്റെ സമൂഹമാധ്യമ കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞു.
ദേശീയ ടീമിൽ നിന്ന് അകന്നിരുന്നെങ്കിലും ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ സജീവമായിരുന്ന രഹാനെ 2024-25 സീസൺ വരെ മുംബൈ ടീമിനെ നയിച്ചിരുന്നു.