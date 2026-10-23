രണ്ടാം ടി20യിൽ ഇഷാൻ കിഷനില്ല; വൈഭവ് സൂര്യവംശിക്ക് അവസരമൊരുങ്ങുന്നു

ക്രൈസ്റ്റ്ചർച്ച്: ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ രണ്ടാം ടി20 മത്സരത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റർ ഇഷാൻ കിഷൻ പുറത്ത്. ആദ്യ ടി20 മത്സരത്തിനിടെ വലത് തുടയിലെ പേശിക്ക് പരിക്കേറ്റതിനെ തുടർന്നാണ് താരത്തിന് രണ്ടാം മത്സരവും നഷ്ടമാകുന്നത്. ഇഷാൻ പുറത്തായതോടെ യുവതാരം വൈഭവ് സൂര്യവംശിക്ക് പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ അവസരം ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത വർധിച്ചു.
ശനിയാഴ്ച ക്രൈസ്റ്റ്ചർച്ചിലെ ഹെഗ്ലി ഓവലിലാണ് ഇന്ത്യയും ന്യൂസിലൻഡും തമ്മിലുള്ള രണ്ടാം ടി20 മത്സരം. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഇഷാന് പരിക്കേറ്റതിനെ തുടർന്ന് ബാറ്റിങ് ക്രമത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിരുന്നു. ഇഷാൻ കളിക്കാതിരുന്നതോടെ തിലക് വർമയെയും ശ്രേയസ് അയ്യരെയും ബാറ്റിങ് നിരയിൽ നേരത്തേ ഇറക്കുകയായിരുന്നു.
ഇഷാൻ രണ്ടാം മത്സരത്തിലും കളിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിങ് പരിശീലകൻ സിതാൻഷു കോട്ടക് നേരത്തേ സൂചന നൽകിയിരുന്നു. താരത്തിന്റെ പരിക്കിനെക്കുറിച്ച് വെള്ളിയാഴ്ച മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ആദ്യ ടി20ക്കിടെ വലത് തുടയിലെ പേശിക്ക് പരിക്കേറ്റതിനെ തുടർന്നാണ് ഇഷാനെ രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതെന്ന് ബിസിസിഐ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. താരത്തിന്റെ ആരോഗ്യനില ബിസിസിഐ മെഡിക്കൽ സംഘം നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
ഇഷാൻ കളിച്ചില്ലെങ്കിൽ വൈഭവ് സൂര്യവംശിക്ക് പകരക്കാരനായി ടീമിലെത്താൻ കഴിയുമെന്ന് കോട്ടക് പറഞ്ഞു. വൈഭവ് ശക്തമായ മത്സരാർഥികളിൽ ഒരാളാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ ടി20 പരമ്പരയിലും ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ ആദ്യ മത്സരത്തിലും പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ ഇടം ലഭിക്കാതിരുന്ന വൈഭവിന് ഇതോടെ അവസരം ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. എന്നാൽ, താരത്തെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം മെഡിക്കൽ സംഘത്തിന്റെ നിർദേശവും ടീം മാനേജ്മെന്റിന്റെ തീരുമാനവും അനുസരിച്ചായിരിക്കും.
നേരത്തേ, വൈഭവിനെ ഓപ്പണറായി ഇറക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകളോട് ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യർ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. അഭിഷേക് ശർമയും സഞ്ജു സാംസണും ഓപ്പണർമാരായി മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുന്നതിനാൽ വൈഭവിന് അവസരം ലഭിക്കാൻ കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരുമെന്നായിരുന്നു അയ്യറിന്റെ നിലപാട്. എന്നാൽ ഇഷാൻ പുറത്തായതോടെ ടീമിന്റെ ബാറ്റിങ് ക്രമത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.