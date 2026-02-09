ടി20 ലോകകപ്പ്: ഇറ്റലിയെ തകർത്ത് സ്കോട്ട്ലൻഡ്

ടി20 ലോകകപ്പിലെ ഗ്രൂപ്പ് സി മത്സരത്തിൽ ഇറ്റലിക്കെതിരേ സ്കോട്ട്ലൻഡിന് 73 റൺസിന്റെ ഉജ്ജ്വല വിജയം. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത സ്കോട്ട്ലൻഡിനായി ജോർജ് മുൻസി (84) തിളങ്ങിയപ്പോൾ, മൈക്കൽ ലീസ്ക് ബാറ്റിംഗിലും (22*) ബൗളിംഗിലും (4/17) മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തു. ഇറ്റലിക്കായി ബെൻ മാനെന്റി അർധസെഞ്ചുറി (52) നേടിയെങ്കിലും 16.4 ഓവറിൽ 134 റൺസിന് ഇറ്റലി പുറത്തായി.
കൊൽക്കത്ത: ടി20 ലോകകപ്പിലെ ഗ്രൂപ്പ് സി മത്സരത്തിൽ നവാഗതരായ ഇറ്റലിയെ 73 റൺസിന് തകർത്ത് സ്കോട്ട്ലൻഡ്. ഓപ്പണർ ജോർജ് മുൻസിയുടെ തകർപ്പൻ അർധസെഞ്ചുറിക്കും ഓൾറൗണ്ടർ മൈക്കൽ ലീസ്കിന്റെ മിന്നും പ്രകടനത്തിനുമാണ് തിങ്കളാഴ്ച ഈഡൻ ഗാർഡൻസ് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. ബാറ്റിങ്ങിൽ വെടിക്കെട്ട് ഫിനിഷിംഗ് നടത്തിയ ലീസ്ക് ബൗളിംഗിൽ നാല് വിക്കറ്റുകളും വീഴ്ത്തി.
ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത സ്കോട്ട്ലൻഡിനായി ജോർജ് മുൻസി 54 പന്തിൽ 84 റൺസ് നേടി (14 ഫോർ, 2 സിക്സ്). 41 റൺസിൽ നിൽക്കെ ഒരു ജീവൻ ലഭിച്ച മുൻസി അത് മുതലെടുത്ത് തന്റെ 14-ാം ടി20 അർധസെഞ്ചുറി തികച്ചു. അവസാന അഞ്ച് പന്തിൽ 22 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്ന മൈക്കൽ ലീസ്ക് അവസാന ഓവറുകളിൽ സ്കോർ ഉയർത്തി.
അരങ്ങേറ്റത്തിൽ തകർന്ന് ഇറ്റലി
മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇറ്റലി 16.4 ഓവറിൽ 134 റൺസിനു പുറത്തായി. ഇന്നിങ്സിലെ ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ ജസ്റ്റിൻ മോസ്കയെ പുറത്താക്കി മൈക്കൽ ലീസ്ക് വേട്ട തുടങ്ങി. 4 ഓവറിൽ 17 റൺസ് മാത്രം വിട്ടുനൽകി നാല് വിക്കറ്റുകളാണ് ലീസ്ക് നേടിയത്. മത്സരത്തിനിടെ തോളിൽ പരിക്കേറ്റ ക്യാപ്റ്റൻ വെയ്ൻ മാഡ്സൺ ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങാതിരുന്നത് ഇറ്റലിക്ക് തിരിച്ചടിയായി.
ബെൻ മാനെന്റി (31 പന്തിൽ 52), ഹാരി മാനെന്റി (37) എന്നിവർ ചേർന്ന് നടത്തിയ 73 റൺസ് കൂട്ടുകെട്ട് ഇറ്റലിക്ക് നേരിയ പ്രതീക്ഷ നൽകിയിരുന്നു. ഇറ്റലിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ ടി20 ലോകകപ്പ് അർധസെഞ്ചുറിയാണ് ബെൻ സ്വന്തമാക്കിയത്. എന്നാൽ, ലീസ്ക് ഈ കൂട്ടുകെട്ട് പൊളിച്ചതോടെ ഇറ്റലിയുടെ പോരാട്ടം അവസാനിച്ചു. ജെ.ജെ. സ്മട്ട്സ് (23) അൽപ്പനേരം പൊരുതിയെങ്കിലും മറ്റു ബാറ്റർമാർ പരാജയപ്പെട്ടു.
സ്കോട്ട്ലൻഡിന്റെ പ്രതികാരം
കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിലെ യൂറോപ്യൻ ക്വാളിഫയറിൽ ഇറ്റലിയോട് തോറ്റതിനാലായിരുന്നു സ്കോട്ട്ലൻഡിന് ലോകകപ്പിലേക്ക് നേരിട്ട് യോഗ്യത ലഭിക്കാതിരുന്നത്. സുരക്ഷാ കാരണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാൻ ബംഗ്ലാദേശ് വിസമ്മതിച്ചതോടെയാണ് സ്കോട്ട്ലൻഡിന് ലോകകപ്പിലേക്ക് നാടകീയമായി പ്രവേശനം ലഭിച്ചത്. ക്വാളിഫയറിലെ തോൽവിക്ക് ഇറ്റലിയോട് കണക്കുതീർക്കാൻ ഈ വിജയത്തിലൂടെ സ്കോട്ട്ലൻഡിന് സാധിച്ചു.
ഗ്രൂപ്പ് നില
ഗ്രൂപ്പ് സിയിൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ്, സ്കോട്ട്ലൻഡ്, ഇംഗ്ലണ്ട് എന്നിവരാണ് ആദ്യ മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങളിൽ. നെറ്റ് റൺറേറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവർ വേർതിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. സ്കോട്ട്ലൻഡ് രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചപ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ടും വിൻഡീസും ഓരോ മത്സരമാണ് പൂർത്തിയാക്കിയത്.